Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:16307

Люди з особливим статусом

Хто такі внутрішньо переміщені особи (ВПО) за шість років війни в Україні вже всі добре знають. Знають, що вони є, мають якісь проблеми та й на цьому крапка.

А от хто і як ці проблеми допомагає їм вирішувати, а також як ці люди інтегруються в нові для себе громади, відомо небагатьом.На сьогодні в Україні, за даними Мінсоцполітики, обліковано понад 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. З них понад 500 тис. оселилися на Донеччині. І ці люди зі статусом ВПО потребують соціальної, правової, психологічної та інших видів допомог. Саме правову допомогу цим громадянам, таким же українцям, які проживають в інших куточках нашої країни, надають центри та бюро правової допомоги.

Більшість правових проблем, з якими стикаються ВПО, однакові для тих, хто переїхав на Львівщину або Сумщину, у Херсонську область чи Житомирську. Оскільки кількість переселенців найбільша у Донецькій області, то й досвід вирішення юридичних проблем цієї категорії громадян — у фахівців системи безоплатної правової допомоги Донеччини.

З січня 2017 року всі внутрішньо переміщені особи, а також особи, які подали заяву на отримання довідки ВПО, отримали право на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто ці категорії громадян можуть скористатися послугами юристів або адвокатів, які співпрацюють з системою БПД. Зокрема, для захисту та представництва інтересів у судах, складення документів процесуального характеру.

Для цього потрібно звернутися до одного з офісів системи БПД. Так, у Донецькій області працюють 23 центри та бюро правової допомоги. Починаючи з 2017 року, фахівці системи БПД Донеччини прийняли понад 6,9 тис. рішень про надання безоплатної вторинної правової допомоги за письмовими зверненнями від внутрішньо переміщених осіб.

«Особливість системи БПД Донецької області в тому, що внутрішньо переміщені особи – найпоширеніша категорія клієнтів. Вони становлять понад 51%. Надання правової допомоги ВПО має свою специфіку. Тому ми постійно проводимо навчання фахівців системи БПД та адвокатів, які надають вторинну правову допомогу, цій категорії громадян», – зазначив в. о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

Найчастіше ВПО потребують допомоги у вирішенні різного роду спорів у сфері цивільного законодавства, а також з питань їхнього соціального забезпечення, сімейного, адміністративного, спадкового та трудового права. Як приклад, це питання:

-      Стягнення недоотриманої пенсії, відмова у призначенні пенсії;

-      Спадкові питання;

-      Встановлення фактів смерті та народження осіб на території, що тимчасово не контролюється урядом України;

-      Питання призначення адресної допомоги, субсидій;

-      Відновлення втрачених судових проваджень.

-      Вивіз дитини за кордон без дозволу батька.

«До юристів Краматорського місцевого центру часто звертаються внутрішньо переміщені особи з питань відмови Пенсійного фонду у призначенні пенсії, в тому числі на пільгових умовах, у зв’язку з неприйняттям довідок з тимчасово окупованих територій. Багато звернень щодо отримання соціальних допомог, підтвердження фактів, що мають юридичне значення – народження чи смерті особи на непідконтрольній території тощо», – розповіла директорка Краматорського місцевого центру з надання безоплатно вторинної правової допомоги Вікторія Харенко.

Щоб наблизити правову допомогу до мешканців непідконтрольних Україні територій, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Майорськ», «Новотроїцьке» та  «Мар’їнка» працюють фахівці системи БПД Донеччини. Починаючи з 2017 року, вони понад 1,3 тис. разів виїжджали на КПВВ, де надали юридичні консультації понад 5,7 тис. громадянам.

До слова, у Сумській області станом на 31.07.2020 зареєстровано 11 218 ВПО. На підконтрольних Україні територіях Донбасу проживає найбільша кількість переселенців: 511 тисяч 69 осіб у Донецькій області та 280 тисяч 588 – в Луганській. У Києві проживає 160 тисяч 382 внутрішньо переміщених осіб, а в області – 63 тисяч 613. Найменше переселенців на заході України: у Тернопільській області – 2 тисячі 149 осіб, у Чернівецькій – 2 тисячі 444.*

*За даними аналітичного порталу «Слово і Діло»

«Це десь там, на сході… Мене це не стосується…» – такої переважної думки ті, хто не проживав у Донецькій чи Луганській областях, АР Крим і не змушений був полишити дім в пошуках нового. Але ці люди можуть бути поруч вас, жити у тій же громаді, бути вашими сусідами чи колегами по роботі, а також брати активну участь у житті міста чи селища. Питання інтеграції цих осіб, навіть незважаючи на те, що вже від початку війни минуло 6 років, й досі актуальне. І надання посильної допомоги тим, хто цього потребує, і є проявом об’єднаності нації. Ми всі рівні у своїх правах: від сходу – до заходу, від півночі – і до півдня. А коли ці права порушують, варто знати, до кого можна звернутися за консультацією та допомогою.

Довідково.

Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги внутрішньо переміщені особи мають подати такі документи:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу; реєстраційний номер облікової картки платника податків такої особи та/або її представника, опікуна, піклувальника;
  • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Надати документи можна не лише особисто звернувшись до одного з місцевих центрів з надання БВПД,  а й через електронні засоби зв’язку (адреси та електронні пошти центрів з надання БВПД можна дізнатися на офіційному сайті системи БПД за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/tsentry/ ).

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