Что делать, если появились симптомы COVID-19 Если у вас появились симптомы COVID-19, такие как лихорадка, кашель, одышка, затрудненное дыхание, вы должны позвонить своему врачу, с которым заключили декларацию.

При необходимости врач направит к вам мобильную бригаду для тестирования на COVID-19. То есть вы не ищете самостоятельно, где сделать тест, и не идете в лабораторию, чтобы сдать анализ. По вызову врача к вам домой обязана приехать мобильная бригада. Она берет у вас образцы для тестирования и доставляет их в лабораторию.

Если у вас нет своего врача, или ваш врач отказал вам в вызове мобильной бригады, несмотря на наличие у вас симптомов, необходимо позвонить на региональную телефонную «горячую линию» по вопросам COVID. Тогда бригаду вызовет диспетчер областной «горячей линии». Номер телефона можно найти на сайте НСЗУ на сайте covid19.gov.ua.

Результаты тестирования сообщат вам и вашему врачу. В случае подтверждения диагноза ваш врач предоставит вам рекомендации по самоизоляции и лечению в домашних условиях, если течение заболевания легкое. Или порекомендует обратиться в больницу, если тяжелое. Лица, контактировавшие с вами, также должны пройти тестирование на COVID-19.

В случае если у вас критическое состоянии (затрудненное дыхание, высокая температура) - звоните 103. Если по заключению бригады экстренной медпомощи вы не нуждаетесь в госпитализации, то вам окажут необходимую медицинскую помощь на месте и дадут рекомендации по самоизоляции. Также бригада ЭМП направят к вам мобильную бригаду для забора образцов для тестирования.

Если же вас госпитализируют, тестирование на COVID-19 и все необходимое лечение вы получите в медицинском учреждении. Все услуги по лечению коронавирусной болезни в больнице и необходимые для этого лекарства является для пациента бесплатными.

На сегодня НСЗУ законтрактовала 936 медицинских учреждений на предоставление услуг мобильными бригадами. Из них почти 600 заведений - это учреждения первичной медпомощи. В общем, в этих заведениях созданы 1592 мобильные бригады.

НСЗУ выплатила этим заведениям за предоставление мобильными бригадами услуг населению 148 млн грн.

НСЗУ