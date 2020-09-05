Лікарні Сумщини отримали від НСЗУ майже мільярд гривень За Програмою медичних гарантій спеціалізовані медичні заклади Північного регіону отримали понад 5,17 млрд грн.

Загальна сума контрактів, що уклали 390 спеціалізованих медзакладів Полтавщини, Сумщини, Харківщини та Чернігівщини – понад 9,21 млрд грн.

З початку впровадження Програми медичних гарантій – з 1 квітня 2020 року – 390 спеціалізованих закладів, що надають спеціалізовану, екстрену допомогу та медичну допомогу при COVID-19 у Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях отримали понад 5,17 млрд грн.Про це йшлося у ході онлайн-брифінгу “Робота Програми медичних гарантій у Північному регіоні: що змінилося за 5 місяців для лікарів та пацієнтів”.

У межах уваги Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України перебувають 390 закладів охорони здоров’я, що надають спеціалізовану, екстрену допомогу та медичну допомогу при COVID-19 у 4-х областях – Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській.

У рамках Програми медичних гарантій, у Полтавській області 68 закладів уклали договорів на 2,15 млрд грн (з них вже отримали від НСЗУ понад 1,22 млрд грн), у Сумській області 77 закладів уклали договорів на 1,67 млрд грн (вже отримали понад 964 млн грн), у Харківській області 170 закладів уклали договорів на 3,72 млрд грн (вже отримали 2,08 млрд грн), у Чернігівській – 75 закладів уклали договорів на суму 1,67 млрд грн (вже отримали понад 900 млн грн).

Загальна сума контрактів, що уклали 390 спеціалізованих медзакладів – з них 10 приватної форми власності, - понад 9,21 млрд грн. У рамках Програми медичних гарантій, ці заклади вже отримали понад 5,17 млрд грн.

Директорка Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна: “Важливо чітко дотримуватися клінічного маршруту пацієнта з COVID-19 при госпіталізації до медичних закладів. НСЗУ постійно моніторить завантаженість лікарень. Певні медичні заклади перевантажені такими пацієнтами, водночас інші – з незначною кількістю пацієнтів. І це – відповідальність місцевої влади. Саме вона має раціонально сформувати маршрут пацієнтівз COVID-19, щобусі ресурси використовувалися рівномірно. Забезпечити рівномірне навантаження на медичні заклади.

В Україні близько 500 закладів отримують з 1 квітня фінансування від НСЗУ на відкладених умовах. З них 62 заклади у регіонах, якими опікується Північний міжрегіональний департамент. Ці лікарні зобов’язалися протягом шести місяців виконати усі вимоги НСЗУ, зокрема бути забезпеченими відповідним медобладнанням, кваліфікованими фахівцями. Цей термін спливає 30 вересня. Відповідно 1 жовтняті заклади, які не виконали умови, не отримають оплати за пакетом. Для НСЗУ є критично важливим, щоб до цього терміну заклади екстреної медичної допомоги виконали умову по “Централі-103”.

Директорка департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко: “Зміни у медицині здійснюються в інтересах пацієнта. НСЗУ використовує кожну гривню, виділену на надання медичної допомоги, раціонально і на користь пацієнта. Щоб отримати спеціалізовану медичну допомогу безоплатно, пацієнту потрібно мати направлення свого сімейного або лікуючого лікаря. Що ж до екстреної допомоги, то її пацієнту нададуть без направлення чи декларації з лікарем.

Медичний заклад не має права відмовити у наданні медичної допомоги, якщо у пацієнта є електронне направлення. Екстрену медичну допомогу можна отримати без направлення і без декларації. Якщо пацієнту безпідставно відмовляють у наданні медичної послуги або вимагають гроші за послуги, які оплачує НСЗУ за Програмою медичних гарантій, це є порушенням договору (між НСЗУ та закладом). У такому разі пацієнт може звернутися до контакт-центру НСЗУ 16-77 або залишити скаргу на сайті НСЗУ.

Ми вже подали до Національної поліції 21 пакет документів щодо порушень. Ще 300 запитів направлено до закладів охорони здоров’я для з’ясування обставин по зверненню громадян щодо порушення їхніх прав на медичне обслуговування населення за ПМГ”.

Директор Сумської обласної дитячої клінічної лікарні Ігор Змисля: “Наші пацієнти мають бути задоволені, бо вперше виконано обіцянку безоплатного надання медичної допомоги пацієнту. Наш заклад ставить акцент на пацієнтоорієнтованість. На усіх етапах надання допомоги ми відкриті до усієї родини, а не тільки до нашого маленького пацієнта. На рівні усіх відділень. Наш заклад дуже змінився. Встановлювали нове обладнання, згідно з вимогами НСЗУ. Реформуючи заклад, оптимізували штат працівників. Це значно зекономило наші кошти. Ми постійно вдосконалюємося, навчаємося, щоб бути кращими для наших пацієнтів. Готові приймати пацієнтів з усіх регіонів”.

Генеральний директор Харківського обласного центру онкології Денис Скорий: “Змінився принцип фінансування медичного закладу. До 2019 року воно відбувалося за кошти обласного бюджету. Важелі у виділенні коштів був у депутатів облради, представників обласних адміністрацій. Від стосунків з ними залежало фінансування. Зараз нові умови, нові вимоги та орієнтири. Ми працюємо за принципом – що робиш те й маєш. Більше і краще лікуєш пацієнтів – більше маєш коштів. Лікування онкопацієнта–дороговартісне. Завдяки реформуванню на сьогодні маємо забезпечені 90-95% препаратів хіміотерапії. Кожен пацієнт може отримати їх безоплатно. Усі процеси прозорі”.