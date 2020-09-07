Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020 Правительство утвердило порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов.

- Будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всем лицам, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.

- На входе в помещение избирательной комиссии, помещение для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

- В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

- Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.

- Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.

- Протирание дверных ручек, поручней, сидений и т.д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения - не реже одного раза в 4 часа.

- Рекомендовано не брать детей на избирательные участки. И пользоваться личной ручкой.