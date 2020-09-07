Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56162

Голосовать в маске, со своей ручкой, без детей: Кабмин утвердил порядок выборов-2020

Правительство утвердило порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов.

 

- Будет проводиться опрос о наличии симптомов респираторных заболеваний и температурный скрининг всем лицам, которые заходят в помещения для голосования и помещения избирательных комиссий.
- На входе в помещение избирательной комиссии, помещение для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.
- В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.
- Стулья, столы, мебель, которые используются избирательной комиссией должны быть изготовлены из материалов, которые можно продезинфицировать. Использование ткани на столах не допускается.
- Члены избирательной комиссии должны сидеть на расстоянии не менее 1 метра друг от друга, или применять физические барьеры, например, прозрачные экраны.
- Протирание дверных ручек, поручней, сидений и т.д. дезинфицирующими средствами нужно проводить не реже одного раза в 2 часа, а влажную уборку помещения - не реже одного раза в 4 часа.
- Рекомендовано не брать детей на избирательные участки. И пользоваться личной ручкой.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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