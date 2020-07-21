В целом в Украине достаточно низкий уровень вакцинации. По статистике Минздрава, по состоянию на август этого года уровень охвата плановой вакцинацией детей до 1 года составляет менее 50%. Самые низкие показатели в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Запорожской и Волынской областях.
Министр здравоохранения Максим Степанов сетует и на низкий уровень вакцинации среди взрослых: «Очень у нас вызывает большое беспокойство вакцинация взрослых от дифтерии и столбняка. Они прививаются хуже – всего лишь 28,4% от плана. Такая ситуация грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, которые могут стать непосильным бременем для нашей медицинской системы в условиях COVID-19».
Статистика довольно угрожающая, ведь вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Иммунная система реагирует на введенную вакцину, производя иммунитет против инфекции, и таким образом формирует защиту против болезни. Высокий уровень вакцинации в обществе обеспечивает коллективный иммунитет.
Важность вакцинации отмечает и Президент Владимир Зеленский: «Корь, столбняк, туберкулез – столь же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас».
Медики говорят, что во времена коронавируса наибольшей значимости набирает вакцинация против гриппа, потому что заболеть и гриппом, и на Covid-19 можно одновременно.
«Уже начали появляться научные публикации о сочетании двух инфекций у одного пациента, что негативно отражается на его состоянии. Вакцинация против гриппа не защищает от COVID-19, но позволяет избежать излишней госпитализации и обращения к врачам», – объясняет врач-инфекционист Федор Лапий.
Если осенью в Украине произойдет вспышка гриппа, это станет дополнительным бременем для системы здравоохранения. Прежде всего нагрузка упадет на медицинских работников, а, следовательно, повлияет на скорость и качество медицинской помощи. Именно поэтому важно позаботиться о вакцинации от гриппа как можно раньше.
Даже во время пандемии COVID-19 Минздрав рекомендует не прерывать плановый график вакцинации. Как и раньше, она должна происходит согласно Национальному календарю прививок. Но из-за карантина есть ряд правил безопасности.
Семейный врач в первую очередь должен дистанционно назначить время вакцинации, оптимально, когда можно избежать скопления людей. В больнице должны быть отдельные входы для больных и здоровых людей, которые пришли на вакцинацию. В медучреждении все должны находиться в масках, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.
Чтобы минимизировать количество походов в больницу, Минздрав рекомендует сочетать профилактические осмотры с прививочными сессиями. Также можно вводить несколько вакцин в один день, предусмотренных календарем профилактических прививок для определенной возрастной группы.
Прививаться можно в течение всего эпидсезона– с осени до весны. В то же время медики советуют сделать вакцинацию до начала сезона заболевания, как только вакцина появится в стране. О наличии препаратов можно узнать у семейного врача.
Если график прививок нарушен, вакцинацию можно начать против любой инфекции. Главное – придерживаться индивидуального плана, составленного врачом.
Сейчас все области Украины обеспечены вакцинами для обязательных прививок, отчитываются в Минздраве. В наличии: 2 млн доз от полиомиелита, 2 млн доз от дифтерии, столбняка для взрослых, 1,7 млн моновакцин от гепатита В, 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции. В целом государство закупает вакцины от 10 инфекционных болезней.
В этом году за бюджетные средства также закупают вакцины от гриппа. Ими бесплатно будут вакцинировать людей из группы риска: медработников, учителей, пожилых людей в возрасте от 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями.
«У нас есть четыре производителя. Все эти вакцины являются безопасными. Они все переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, что эти вакцины будут в свободной продаже, мы также занимаемся тем, чтобы завезти вакцины для вакцинации групп риска за бюджетные средства», – уточняют в Минздраве.
По статистике, в прошлом эпидсезоне Украина закупила 542 тысячи доз вакцин против гриппа, при этом было вакцинировано чуть более 238 тысяч человек. По плану в этом году количество вакцин от гриппа планируют закупить в два раза больше.
Эксперты рассчитывают, что масочный режим и социальное дистанцирование помогут снизить распространение гриппа в этом сезоне. В то же время медики призывают не надеяться на удачу и обезопаситься от болезней вакцинацией.
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