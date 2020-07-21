Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06354

Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила

Каждую осень в Украине начинается сезон гриппа и простуды. В этом году он придется в разгар второй волны коронавируса и может значительно усложнить эпидемиологическую ситуацию. Чтобы обезопасить себя от болезней, как и раньше, врачи советуют делать прививки. При этом отмечают: в условиях пандемии вакцинация стала еще более важной. Как безопасно организовать прививки в условиях карантина и когда это лучше сделать, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.

Важность вакцинации

В целом в Украине достаточно низкий уровень вакцинации. По статистике Минздрава, по состоянию на август этого года уровень охвата плановой вакцинацией детей до 1 года составляет менее 50%. Самые низкие показатели в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Запорожской и Волынской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов сетует и на низкий уровень вакцинации среди взрослых: «Очень у нас вызывает большое беспокойство вакцинация взрослых от дифтерии и столбняка. Они прививаются хуже – всего лишь 28,4% от плана. Такая ситуация грозит новыми вспышками вакциноуправляемых болезней, в том числе кори, которые могут стать непосильным бременем для нашей медицинской системы в условиях COVID-19».

Статистика довольно угрожающая, ведь вакцинация – самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Иммунная система реагирует на введенную вакцину, производя иммунитет против инфекции, и таким образом формирует защиту против болезни. Высокий уровень вакцинации в обществе обеспечивает коллективный иммунитет.

Важность вакцинации отмечает и Президент Владимир Зеленский: «Корь, столбняк, туберкулез – столь же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Надо объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас».

Медики говорят, что во времена коронавируса наибольшей значимости набирает вакцинация против гриппа, потому что заболеть и гриппом, и на Covid-19 можно одновременно.

«Уже начали появляться научные публикации о сочетании двух инфекций у одного пациента, что негативно отражается на его состоянии. Вакцинация против гриппа не защищает от COVID-19, но позволяет избежать излишней госпитализации и обращения к врачам», – объясняет врач-инфекционист Федор Лапий.

Если осенью в Украине произойдет вспышка гриппа, это станет дополнительным бременем для системы здравоохранения. Прежде всего нагрузка упадет на медицинских работников, а, следовательно, повлияет на скорость и качество медицинской помощи. Именно поэтому важно позаботиться о вакцинации от гриппа как можно раньше.

Правила безопасной прививки

Даже во время пандемии COVID-19 Минздрав рекомендует не прерывать плановый график вакцинации. Как и раньше, она должна происходит согласно Национальному календарю прививок. Но из-за карантина есть ряд правил безопасности.

Семейный врач в первую очередь должен дистанционно назначить время вакцинации, оптимально, когда можно избежать скопления людей. В больнице должны быть отдельные входы для больных и здоровых людей, которые пришли на вакцинацию. В медучреждении все должны находиться в масках, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки.

Чтобы минимизировать количество походов в больницу, Минздрав рекомендует сочетать профилактические осмотры с прививочными сессиями. Также можно вводить несколько вакцин в один день, предусмотренных календарем профилактических прививок для определенной возрастной группы.

Прививаться можно в течение всего эпидсезона– с осени до весны. В то же время медики советуют сделать вакцинацию до начала сезона заболевания, как только вакцина появится в стране. О наличии препаратов можно узнать у семейного врача.

Если график прививок нарушен, вакцинацию можно начать против любой инфекции. Главное – придерживаться индивидуального плана, составленного врачом.

Наличие вакцин

Сейчас все области Украины обеспечены вакцинами для обязательных прививок, отчитываются в Минздраве. В наличии: 2 млн доз от полиомиелита, 2 млн доз от дифтерии, столбняка для взрослых, 1,7 млн моновакцин от гепатита В, 735 тысяч доз пятикомпонентной вакцины от коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и Hib-инфекции. В целом государство закупает вакцины от 10 инфекционных болезней.

В этом году за бюджетные средства также закупают вакцины от гриппа. Ими бесплатно будут вакцинировать людей из группы риска: медработников, учителей, пожилых людей в возрасте от 60 лет, пациентов с хроническими заболеваниями.

«У нас есть четыре производителя. Все эти вакцины являются безопасными. Они все переквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Кроме того, что эти вакцины будут в свободной продаже, мы также занимаемся тем, чтобы завезти вакцины для вакцинации групп риска за бюджетные средства», – уточняют в Минздраве.

По статистике, в прошлом эпидсезоне Украина закупила 542 тысячи доз вакцин против гриппа, при этом было вакцинировано чуть более 238 тысяч человек. По плану в этом году количество вакцин от гриппа планируют закупить в два раза больше.

Эксперты рассчитывают, что масочный режим и социальное дистанцирование помогут снизить распространение гриппа в этом сезоне. В то же время медики призывают не надеяться на удачу и обезопаситься от болезней вакцинацией.

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Общество Вакцинация Коронавирус

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