Тетяна Рябуха: Це не порятунок міста, а чергова афера міського голови 23 вересня місто облетіла новина, що до кінця тижня у мешканців Ковпаківського району, які все літо не мали можливості користуватися гарячою водою, вона нарешті з’явиться. Про це заявив міський голова Олександр Лисенко. Настав понеділок – а блага цивілізації на території майже третини міста так і не з’явилися.

Нагадаємо, воду для мешканців Ковпаківського району міста Суми гріє котельня ПАТ «Сумське НВО». У опалювальний період це робиться за рахунок газу, а у міжсезоння за рахунок теплової енергії, яку постачає ТОВ «Сумитеплоенерго». Подавати лише гарячу воду влітку без надання послуг з опалення для котельні «Сумського НВО» невигідно. Ось тому і виходить, що гаряче водопостачання мешканці практично отримують лише з початком опалювального сезону.

У повідомленні на сайті міської ради від 23.09.2020 йдеться про те, що «очільник Сум Олександр Лисенко, зважаючи на те, що Котельнею Північного промвузла не було вчасно подано гаряче водопостачання сумчанам, минулого тижня ініціював перемовини у Києві разом із засновниками АТ «Сумське НВО» та керівництвом ТОВ «Сумитеплоенерго» щодо якнайшвидшого вирішення питання» Цього ж дня Сумська міська рада приймає рішення № 7523-МР «Про надання згоди Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» Сумської міської ради на вчинення значних господарських зобов’язань», яке станом на 15:30 25 вересня не оприлюднено. Цим рішенням міська влада у повному складі проголосувала «ЗА» те, щоб КП «Міськсвітло» стало поручителем за виконання зобов’язань Котельні СНВО перед ТОВ «Сумитеплоенерго», фактично вплутавши комунальне підприємство у правовідносини між приватними структурами.

З цього приводу у жителів міста виникає дуже багато запитань, - відзначила народний депутат України від Сум Тетяна Рябуха. - Чому це рішення вважається «вчасним», якщо воду відключили ще 22 квітня? З ким з 36 тисяч акціонерів ПАТ СНВО проводилися перемовини? Чому вони відбувалися саме у Києві, і чому на них не запросили керівництво КП «Міськсвітло», якщо воно вже «гарант»? І головне – чим закінчиться ця сумнівна схема, чи не поглинанням Комунального підприємства «Міськсвітло» приватним товариством «Сумитеплоенерго» за погодженням з місцевою владою? Що це за сюрприз від міської влади наприкінці її роботи?

Ми всі добре знаємо, що ПАТ «Сумське НВО» вже має заборгованість перед ТОВ «Сумитеплоенерго» на суму близько 22 мільйонів гривень. Таким чином, усі кошти, які ми будемо сплачувати за гарячу воду на рахунок ПАТ «Сумське НВО», при перерахуванні до ТОВ «Сумиобленерго» будуть автоматично зараховані на погашення раніше виниклого боргу, а поточні договори 2020 року залишаться не покритими. Відтак у мешканців міста не може бути впевненості не лише у тому, що вони будуть з гарячою водою, а ще й у тому, що на вулицях Сум наприкінці року буде освітлення. І це при тому, що люди сплачують котельні за гарячу воду і тепло!

Це не порятунок міста, а чергова афера з боку діючої міської влади, яка давно підігрує «Сумитеплоенерго», сприяючи грабунку сумчан! І найкраще про це свідчить той факт, що попри всі обіцянки, мешканці Курської так і не побачили гарячої води, обіцяної міським головою до кінця тижня! Впевнена, що з цими схемами повинні розбиратися правоохоронні органи, а неправомірна угода, що поставила під загрозу міське майно, має бути анульована!