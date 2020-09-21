Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:12198

Освіта для дорослих: можливості служби зайнятості Сумщини

У вересні цього року стартував Тиждень освіти для дорослих, який з 1999 року щорічно проводиться під егідою ЮНЕСКО.

- Сьогодні з величезної кількості освітніх послуг для дорослих - онлайн-платформ, тематичних курсів та вебінарів, відеороликів на YouTube – подекуди важко обрати доступний і практичний ресурс, який до того ж  стане важливим пунктом у резюме шукача роботи, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Які освітні можливості маємо у своєму арсеналі? Професійне навчання дорослих - процес нелегкий та відповідальний, він зорієнтований на подальше працевлаштування людини вже за новим фахом. І тут треба зважати, насамперед, на професійний досвід «студента», його  кваліфікаційні уміння й навички та  реальні потреби ринку праці.

11 центрів професійно-технічної освіти, які діють в системі державної служби зайнятості (далі – ЦПТО ДСЗ), в тому числі і в Сумах, здійснюють професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення за 95 ліцензованими робітничими професіями. Якими саме? Електрогазозварник, токар, котельник, слюсар, тракторист, монтажник гіпсокартонних  конструкцій, кондитер та багато інших популярних сьогодні на ринку праці професій. Увесь перелік спеціальностей тут:  https://is.gd/kmt2T4

Терміни навчання –  від 1,5 до 11 місяців.

- Важливим є те, що навчальні програми розробляються з урахуванням потреб роботодавців, а практичні заняття слухачі мають можливість пройти безпосередньо на майбутніх робочих місцях. Пишаємося тим, що майже 90 відсотків наших випускників одразу працевлаштовуються за набутою професією, - зауважує В.Підлісний.

З початку карантину і до сьогодні дистанційне навчання в ЦПТО ДСЗ  пройшли 6,5 тисяч безробітних. Наразі всі ЦПТО працюють. Формат занять - онлайн чи офлайн - залежить від епідеміологічної ситуації в регіоні.

Гарантуємо, що освіта в дорослому віці допоможе по-новому розкрити ваші здібності, відшліфувати професійні навички, а обмін думками та досвідом з однодумцями додасть упевненості, змотивує на успіх та розвиток.

 
Общество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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