Упродовж останнього тижня в області проведено 506 перевірок, з них 140 - об’єктів продовольчої торгівлі, 111 - закладів торгівлі непродовольчою групою товарів, 15 закладів громадського харчування, 8 перукарень. Крім того, охоплено моніторингом 50 дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладів, здійснено 141 обстеження агропродовольчих ринків області.

У ході зазначених заходів було виявлено порушення вимог протиепідемічного режиму на 134 об’єктах нагляду, в результаті чого складено 42 протоколи про адмінправопорушення, надано 113 приписів з вимогами про усунення порушень.

Слід відзначити, що другий тиждень поспіль питома вага виявлених порушень збільшується і якщо порівняти ці показники по області з відповідними по Україні, то практично по кожній групі об’єктів вони є вищими.

Динаміка показників моніторингу дотримання протиепідемічних вимог минулого та поточного тижня також не оптимістична. Маємо вищі рівні виявлених порушень по кожній групі об’єктів.

Основні порушення протиепідемічного режиму, які продовжують фіксуватися в ході проведених заходів:

недостатня кількість або ж відсутність деззасобів, антисептиків та засобів індивідуального захисту працівників;

не проводиться температурний скринінг працюючого персоналу;

порушення маскового режиму;

відсутність контролю за соціальним дистанціюванням відвідувачів.

Під час заходів контролю спеціалісти Держпродспоживслужби продовжують здійснювати роз’яснювальну роботу з адміністрацією та персоналом закладів щодо дотримання основних протиепідемічних заходів для запобігання поширенню СOVID-19. Всього надано 813 усних роз’яснень.

Недотримання протиепідемічних вимог суб’єктами господарської діяльності та населенням не може не впливати на стан захворюваності. В її структурі протягом останнього тижня до 80% складають випадки захворювань у місті Суми. При цьому показники захворюваності на 100 тис. населення у Сумах порівняно з іншими обласними центрами практично щодня є вищими.

В динаміці захворюваності в місті Суми за липень-вересень також спостерігаються періоди зростання захворюваності, що орієнтовно співпадають в часі з періодами послаблення протиепідемічних заходів.

А починаючи з вересня, коли Суми вже були віднесені до помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, відбулися декілька підйомів захворюваності, які найочевидніше стали результатом не забезпечення виконання керівництвом міста встановлених для даного рівня епіднебезпеки заходів.

За останні 2 дні в області встановлено 2 антирекорди по виявленню захворювань. 27 вересня зареєстровано 141 випадок, з яких 103 (73%) у місті Суми, 28 вересня – відповідно 195 та 153 (78%). Слід відзначити, що таке значне поширення інфекції в обласному центрі створює ризики не тільки для міста, але й для області загалом. Станом на 28.09.2020 область займає 10 місце в державі за рівнем поширення коронавірусної інфекції.

З урахуванням зазначеного, Головне управління вважає за необхідне звернути увагу на конкретні факти бездіяльності міської влади в умовах запровадженого карантину.

Зокрема Головне управління зверталось багаторазово до міського голови Олександра Лисенка з приводу фактів стихійної торгівлі, яка є одним осередків поширення коронавірусної хвороби, однак всі звернення з цього приводу були фактично проігноровані. В серпні 2020 року Головне управління звернулось з приводу грубих порушень протиепідемічних вимог (недотримання соціального дистанціювання та відсутність засобів індивідуального захисту в учасників) під час проведення Кольорового фестивалю в Дитячому парку «Казка», зазначений факт також було зафіксовано в сюжеті на місцевому телебаченні, однак вказане звернення було розглянуто формально, жодна особа не була притягнута до відповідальності. Крім того, Головне управління зверталось до міської влади з приводу роботи атракціонів та проведення з грубими порушеннями карантинних обмежень масових святкувань початку нового навчального року, Дня міста і тому подібних масових заходів. Зверталась також увага на безконтрольний допуск до громадського транспорту осіб без засобів індивідуального захисту. Однак всі зазначені звернення, пропозиції та рекомендації міською владою були проігноровані. Особливо здивувало в умовах епідемії також винесення в «робочому режимі», без запрошення «незручних» членів, рішення виконкому №448 від 31.08.2020, яким були зокрема зняті запроваджені за 10 днів до цього заборони на роботу атракціонів в місті.

Вважаємо, що ігнорування звернень Головного управління з приводу конкретних фактів порушень протиепідемічних вимог й відверта бездіяльність міського голови та підпорядкованих йому посадових осіб щодо забезпечення дотримання визначених виконавчим комітетом карантинних обмежень на території м. Суми призвели до катастрофічного погіршення епідемічної ситуації в місті протягом останніх тижнів, яка може призвести до подальшого неконтрольованого поширення коронавірусної хвороби та спричинити людські жертви.

Враховуючи наведене, першочерговим завданням, яке затверджене рішенням позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань ТЕБ і НС від 28.09.2020 (протокол №29) є дотримання органами місцевого самоврядування в області і в першу чергу в місті Суми виконання відповідно до рівня епідемічної небезпеки вимог постанови Кабінету Міністрів України № 641 (зі змінами) та рішень обласної комісії з питань ТЕБ і НС.

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області