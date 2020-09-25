Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX) чекає на нових учасників-школярів Цього року відбір на прораму ФЛЕКС вперше проходить онлайн! Заявку можна подати до 15 жовтня 2020 року.

Програма обміну майбутніх лідерів ФЛЕКС є безкоштовною для всіх, відбувається на конкурсній основі та обирає учасників за їх здібностями. Програма відправляє українських старшокласників до США на навчання та обмін з 1993 року.

З того часу, понад 7000 українських флексерів, як випускники програми себе називають, були прийняті до спільноти США, відвідували американську середню школу та жили в американській приймаючій родині. Насправді програма FLEX існує досить довго, щоб і мати і її дочка брали участь у програмі коли були старшокласниками!

Ви спитаєте що нового у «старій» та звичній всім прорамі ФЛЕКС? Цього року, замість того, щоб особисто збиратись у школах по всій Україні, ми запровадили новий зручний процес подання заявок онлайн на 2021-22 навчальний рік.

Цього року українським старшокласникам, що були нарождені 01.01.2004 -15.07.2006, навчаються у 8, 9 та 10 класах та мають певне знання англійської мови, потрібен лише пристрій - комп’ютер чи телефон, та підключення до Інтернету, щоб розпочати свою заявку! Бажаючі повинні розпочати якомога швидше: заявку можна подати до 15 жовтня 2020 року.

Програма, що фінансується Державним Департаментом Сполучених Штатів, була створена завдяки переконанню сенатора Біла Бредлі у тому, що найкращим шляхом для забезпечення довготривалого миру та взаєморозуміння між Сполученими Штатами та іншими країнами є надання можливості молоді із цих країн особисто пізнавати Америку та американців. В Україні ФЛЕКС адмініструється організацією Американські ради з міжнародної освіти за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Учасники програми ФЛЕКС – від природи допитливі та завзяті «громадяни світу». Перебуваючи в США, учні не лише дізнаються про американське суспільство та цінності, але й розповідають американцям про Україну та українську культуру.

Учасники програми ФЛЕКС виступають послами України у своїх приймаючих громадах США та часто беруть участь у соціальних проектах під час обміну. Учні з України приносять найкраще, що є в нашій культурі та суспільстві, прямо в серце Америки.

Аплікаційна форма доступна по 15 жовтня 2020 року на сайті https://ais.americancouncils.org/flex

Інформація про вимоги програми, процес відбору а також детальні інструкції по заповненню аплікаційної форми на нашому сайті https://americancouncils.org.ua/flex-zagalna-informacija-protestuvannja/

Наш телефон: +38 044 289 3952

Електронна адреса: flex.ua@americancouncils.org

Сайт: www.americancouncils.org.ua

Телеграм бот, де ви можете знайти відповіді на питання: http://t.me/flex_program_ukraine_bot

Instagram: https://www.instagram.com/flexprogramukraine/

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