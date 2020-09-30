Яку допомогу має безкоштовно отримати пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на захворювання Як повідомив під час брифінгу начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій БУТЕНКО, за кошти ковідного пакету НСЗУ, що сьогодні отримують заклади охорони здоров’я, вони купують визначені ліки.

Один пакет - це 2 млн 6 тис грн на місяць. Із цих коштів керівник закладу, окрім оплати ліків, зобов’язаний виплатити заробітну плату персоналу з відсотками надбавки

За інформацією Національної служби здоров’я України, в разі госпіталізації пацієнт в медзакладі в умовах стаціонару має отримати такий безоплатний пакет послуг: тестування на COVID-19, лабораторні та інструментальні дослідження, меддопомога відповідно до галузевих стандартів, киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю, медикаментозна терапія та знеболення за потреби, консультації лікарів інших профільних спеціальностей.

Наразі необхідні ліки в лікарнях області є, повідомив Сергій Бутенко. А на запитання журналістів, чому пацієнтам пропонують придбати окремі медикаменти власним коштом, пояснив: «Лікарня закупає ліки відповідно до національного переліку, але інколи лікарі пропонують пацієнту ліки, що в кожному конкретному випадку можуть допомогти більше. Під час хвороби виникають загострення інших хронічних захворювань, це зокрема, хвороби нирок, печінки, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, інсульти або інфаркти тощо. Тому я припускаю, що додатковий перелік ліків призначають для лікування саме супутніх хвороб».

Довідково. Як роз’яснює НСЗУ, пацієнт з CОVID-19 або з підозрою на нього має безкоштовно отримати таку допомогу за Програмою медгарантій:

1) допомога лікаря, з яким ви уклали декларацію.

Саме до нього насамперед потрібно зателефонувати при симптомах захворювання, зокрема при лихоманці, кашлі, задишці, утрудненому диханні. Лікар за необхідності направить до вас мобільну бригаду для взяття зразків на тестування на COVID-19 методом ПЛР. У разі підтвердження діагнозу він надасть рекомендації щодо самоізоляції та лікування в домашніх умовах, якщо перебіг захворювання легкий. Або порекомендує звернутись до лікарні, якщо перебіг важкий.

2) послуги мобільної бригади, яка за направленням вашого лікаря або диспетчера регіональної телефонної «гарячої лінії» з питань COVID-19, приїздить до вас для взяття аналізів на тестування. У НСЗУ наголошують, що пацієнт з підозрою на COVID-19 не повинен самостійно йти до лабораторії, щоб здати аналіз, до нього зобов’язана приїхати мобільна бригада.

3) допомога бригади «швидкої». Якщо у вас критичний стан (утруднене дихання, висока температура), потрібно телефонувати до «швидкої» за номером 103. Бригада екстреної меддопомоги оцінить стан вашого здоров’я та за необхідності доставить вас у лікарню. Або ж надасть допомогу на місці та рекомендації щодо самоізоляції. А також направить до вас мобільну бригаду для забору зразків для тестування.

4) допомога в медзакладі в умовах стаціонару. У разі госпіталізації пацієнт має отримати такий безоплатний пакет послуг: тестування на COVID-19, лабораторні та інструментальні дослідження, меддопомога відповідно до галузевих стандартів, киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю, медикаментозна терапія та знеболення за потреби, консультації лікарів інших профільних спеціальностей.