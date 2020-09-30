Скільки та кому закупляли рекомендовані вакцини: досвід Сумщини В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10-ти захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

За державні кошти Міністерство охорони здоров’я України закуповує вакцини за Календарем і таким чином гарантує можливість українцям отримати безоплатні щеплення проти цих хвороб.

Також є рекомендовані щеплення, що не входять в обов’язковий перелік. Такі вакцини можна придбати за власний кошт в аптеці або зробити щеплення у приватній клініці. Найчастіше з усіх інфекцій українці хворіють на грип.

Початок осені ознаменовує собою не лише прихід прохолоди, а і початок активної циркуляції вірусних інфекцій, зокрема і різних штамів (видів) грипу.

Питання вакцинації від грипу сьогодні набуло особливої актуальності, оскільки він за симптомами може нагадувати хворобу COVID-19[1].

Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів) і коротший послідовний інтервал (час між послідовними випадками), ніж коронавірусна інфекція. Послідовний інтервал для COVID-19 оцінюють у 5-6 днів, а для грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19. Також показник летальності щодо грипу протягом епідемічного сезону становить 0,1%, а частка смертей від коронавірусної хвороби варіюється у межах 3-5%. В обох випадках ці респіраторні захворювання можуть мати як легкий перебіг, так і важку форму і навіть призвести до смерті.

Епідеміологічний сезон захворювання в нашій державі припадає на жовтень-середину травня, тож не зайвим буде готуватися до нього уже зараз. За період з 30 вересня 2019 року по 17 травня 2020 року Центр громадського здоров’я України оцінив кількість перехворілих на грип у 4,9 млн осіб. Це на 600 000 осіб менше, ніж минулого епідемічного сезону.

Показники захворюваності на грип за епідемічний сезон 2019-2020 років, осіб Захворіли 4 900 000 Потребували госпіталізації 160 181 З них діти 115 330 Кількість померлих від грипу (підтверджені методом ПЛР) 71 З них діти 2

160 181 людина потребувала госпіталізації, із яких 72% — це діти до 17 років.

У минулому році ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) попереджала про циркулювання на території України 4 штамів грипу – «Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо» (належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить до гілки B/Yamagata). До того ж перші два штами із переліку з’явилися у нас вперше.

В епідсезоні 2020 – 2021 рр. в Україні буде курсувати 4 штами грипу: штам типу А Guangdong Maonan (H1N1), штам типу А Hong Kong (H3N2), штам типу В Washington (B /Victoria lineage), штам типу В Phuket (B/Yamagata lineage).

Найбільш схильні до ризику важкої грипозної інфекції діти, вагітні жінки, люди похилого віку, люди з хронічними захворюваннями і люди з імунодефіцитом.

На сьогодні найкращим рішенням, аби запобігти захворюванню на грип, є вакцинація. Вакцини від грипу, рівно як і інші імунобіологічні препарати, перед тим, як потрапити до України прекваліфікуються (підтверджується якість) ВООЗ. Цей процес має 5 етапів, а перелік лікарських засобів, які пройшли перевірку, використовують міжнародні закупівельні організації.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення) при наявних 542 000 доз вакцини. Частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Із 15,1 млн людей, які є у групі ризику, вакцинувалися лише 1,6 %.

Із 379 000 медичних працівників від грипу імунізувалося 12,8%.

Варто зазначити, що такий незначний обсяг охоплення щепленнями проти грипу не впливає на зниження захворюваності та не створює достатнього імунного прошарку серед людей, які є у групі ризику. Тому, аби убезпечити себе від негативних проявів грипу, необхідно досягти показника охоплення щепленнями у 95% та більше.

Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів. За рекомендацією ВООЗ щорічно змінюється штамовий склад вакцин. Це забезпечує максимальний захист від вірусів, циркуляція яких очікується саме цього сезону.

Запобігання грипу допоможе заощадити кошти: за різними оцінками, захворювання на ГРВІ, зокрема грип, коштує хворому від 420 до 2 800 грн залежно від його тяжкості, а для держави збиток становить 4 200–7 800 грн. Вартість же вакцин складе в середньому від 200 грн до 300 грн.

Вакцинацію здійснюють у кабінетах щеплень або кабінеті сімейного лікаря, якщо він облаштований для цього. Доставити вакцину до кабінету щеплень важливо без порушень холодового ланцюга. Інакше вакцина може втратити свої якості.

Вакцини з переліку рекомендованих щеплень відпускаються в аптеках, або ж місцева влада може закупити вакцину для вразливих груп населення за кошти місцевого бюджету на відповідний рік.

Саме тому фахівці «Інституту аналітики та адвокації» проаналізували, чи виділялися кошти на закупівлю вакцин, не передбачених Національним календарем профілактичних щеплень за кошти місцевих бюджетів на заклади охорони здоров’я у містах обласного значення Сумської області.

Суми

Для сумських лікувально-профілактичних закладів у 2019-2020 роках закупляли вакцину для профілактики грипу серед медичних працівників.

Найменування Затверджене фінансування, грн Касові видатки, грн Кількість осіб 2019 рік Вакцина для профілактики грипу 43 334,60 грн 43 334,60 грн 102 Перша половина 2020 року Вакцина для профілактики грипу 37 750 грн -* Усього

* — 28 вересня укладено договір про закупівлю

У кошторисах міських медичних установ в 2019-2020 роках не затверджені видатки на фінансування заходів з висвітлення питань проведення імунопрофілактики вакцинами, які не фінансуються з Державного бюджету.

У 2020 році 28 вересня КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Сумської міської ради уклало договір щодо закупівлі фармацевтичної продукції. За ним закуплять 151 дозу вакцини для профілактики грипу «ДжіСі Флю» на загальну суму 32 879,50 грн. 1 доза обійшлася у 203 грн 50 коп. Таким чином вдалося заощадити майже 5 тисяч грн.

Охтирка

У 2019 році КНП «Охтирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» затверджено видатки на закупівлю і закуплено 27 доз для профілактики грипу під найменуванням «Джисі Флю». Це інактивована вакцина (тобто така, яка містить цілком вбиті та нежиттєздатні вірусні компоненти). Всього витрачено 6 210 грн. Такі вакцини закуповують для лікарів, які працюють та потребують щеплення перед щорічним епідемічним сезоном різних штамів грипу в Україні.

Ромни

У цьому місті КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» закупляли для своїх працівників вакцини для профілактики грипу.

Рік 2019 2020 Кількість доз вакцин 70 75 Затверджене фінансування 14 070,70 грн 18 282 грн Кількість щеплених медичних працівників 70 -*

* — закупівлю заплановано на ІІІ квартал.

Також лікарями ЦПМСД проводилися лекції, бесіди з метою реалізації інформаційно-просвітницької кампанії у сфері вакцинації населення.

Шостка

У 2019 році було затверджено фінансування на придбання вакцин проти грипу на суму 2,9 тисяч грн, стільки ж було і касових видатків. Щеплено цією вакциною 10 медичних працівників.

Також у квітні 2020 року КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» закупило імуноглобулін антирабічний. Він використовується для пасивної лікувально-профілактичної імунізації пацієнтів з підозрою на інфікування вірусом сказу у разі поодиноких або множинних трансдермальних укусів чи подряпин, попадання слини тварин на слизову оболонку, ослинення пошкодженої шкіри хворими або підозрілими щодо захворювання на сказ тваринами. Його завжди використовують з вакциною проти сказу.

Конотоп

У червні 2020 року КНП «Конотопська міська лікарня» уклало договір із ТОВ «Валанж-Фарм» про закупівлю вакцини АП Біолік. Введення АП-Біолік у відповідності із затвердженою схемою вакцинації викликає формування імунітету проти правця.

Всього закупили 3 упаковки на загальну суму 5 296,50 грн. Одна упаковка препарату коштувала 1 765,50 грн. З метою виявлення протипоказань, лікар в день щеплення проводить медичний огляд осіб з обов’язковим вимірюванням температури.

Глухів

У КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в 2019 році затвердили фінансування на закупівлю вакцини для профілактики грипу на суму 5 823,66 грн. Касові видатки склали аналогічну суму. У 2020 році заплановано фінансування на суму 10 000 грн.

Протягом 2019-2020 років лікарі міських медичних установ проводили інформаційно-просвітницьку діяльність щодо вакцинації населення: лекції, бесіди, виступи по радіо, телебаченню, опубліковано статті у новинних виданнях, випущені санбюлетені, санітарні куточки, виготовлені дошки запитань та відповідей.

Висновки

Національний календар профілактичних щеплень в Україні містить вакцини від 10 смертельно-небезпечних захворювань, таких як: дифтерія, кашлюк, кір, поліомієліт, правець, туберкульоз тощо. Інші обов’язкові щеплення встановлюються для окремих категорій працівників, осіб, які перебувають в групах ризику внаслідок ослабленого імунітету чи інших захворювань.

Ще 7 вакцин проти хвороб – папіломавірусу, вітряної віспи, гепатиту А, пневмококової, менінгококової, ротавірусної інфекцій та грипу МОЗ рекомендує закуповувати самостійно. Місцева влада може допомогти громадянам, закуповуючи вакцини за кошти місцевого бюджету.

Дослідження громадського здоров’я Полтавщини показало, що фінансування вакцинації за кошти місцевого бюджету стане каталізатором розвитку громадського здоров’я.

У Сумській області коштом публічних фінансів[2] закуплялися вакцини проти грипу, сказу, правця. Щеплювали у більшості випадків працівників медичних закладів, а також вагітних жінок, осіб, які за медичними показаннями перебувають у зоні ризику.

Матеріал створено в рамках проєкту «Розвінчування міфів та стереотипів про вакцинацію», який впроваджує ГО «Інститут аналітики та адвокації» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews. Ця програма зміцнює українські медіа та розширює доступ до якісної інформації.