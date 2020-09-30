Субсидии: что меняется в новом сезоне? В октябре традиционно начинается отопительный сезон, а вместе с ним – и новый сезон субсидий. Ведь за тепло в домах украинцам приходится платить немалые деньги.

Важную информацию о субсидиях на 2020-2021 год собрал Центр общественного мониторинга и контроля.

Кому назначают?

По информации Министерства социальной политики право на получение жилищных субсидий имеют те, у кого плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) равна или превышает 20% доходов семьи. Однако это требование начнет действовать только со следующего месяца после отмены карантина. Поэтому до конца 2020 года, как и раньше, нормой является 15%.

Субсидия назначается одному из зарегистрированных в доме лиц отдельно на отопительный сезон и летний периоды. Ее могут оформить и те, кто не зарегистрирован, а фактически проживает в жилье. В этом случае нужен официальный договор аренды. Единственными исключениями являются переселенцы из оккупированных Донбасса и Крыма.

Стоит заметить, что на субсидию не имеют права украинцы, которые в течение года приобрели земельный участок, жилье, автомобиль или другую вещь стоимостью более 50 000 грн. Также на компенсацию от государства не могут претендовать должники за ЖКУ (больше 340 грн), владельцы квартиры площадью больше 120 кв. м и дома площадью больше 200 кв. м. И те, кто имеет автомобиль, выпущенный менее чем 5 лет назад. Также в категорию субсидиантов не попадают те, кто официально не работает, не учится и не состоит на учете в центре занятости.

Как оформить?

Как отмечают в Минсоцполитики, для многих получателей субсидий помощь на отопительный сезон 2020-2021 года будет переназначена автоматически. Это касается всех, кто пользовался субсидией в предыдущем отопительном сезоне. Автоматического продления не произойдет только в том случае, если получатели субсидии изменили поставщика газа и не сообщили об этом соцслужбам.

Для тех, кто хочет оформить субсидию впервые, ведомство предлагает следующий алгоритм действий. Прежде все нужнообратиться с заявлением в местное управление труда и социальной защиты населения. К заявлению следует приложить справки о доходах всех лиц, проживающих в доме. В частности, для расчета субсидии имеют значение такие доходы, как зарплата (после уплаты налога на физлицо), пенсия, стипендия, соцвыплаты, помощь по безработице, денежные переводы из-за границы и прочее. Не учитываются помощь при рождении ребенка, алименты, соцпомощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также помощь переселенцам. Также можно не подавать доход члена семьи, зарегистрированного, но не проживаюшего в квартире или доме. Но при условии документального подтверждения этого факта.

В связи с карантином из-за коронавируса заявление и все справки можно отправить по почте или загрузить онлайн на сайте subsidii.mlsp.gov.ua (при наличии электронной цифровой подписи).

После рассмотрения заявления и документов ведомство рассчитает размер компенсации за оплату ЖКУ. Субсидия равна разнице между платой за жилищно-коммунальные услуги в пределах нормы и объемом обязательного платежа.

Процент обязательной платы можно вычислить самостоятельно по формуле: среднемесячный доход на одного члена семьи делится на размер прожиточного минимума (сейчас 2027 грн); полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%.

Проверить предоставленную субсидию можно на портале subsidii.ioc.gov.ua.

Каких изменений ждать в следующем году?

В этом году в неотапливаемый сезон компенсацию на оплату ЖКУ ежемесячно получали около 3 млн семей. За весь 2020 год запланировано потратить на субсидии 39,3 млрд грн. В бюджете на 2021 сумма меньше – 36,6 млрд грн.

Уменьшение расходов на субсидии вызвало немалый ажиотаж в СМИ и соцсетях. Однако эксперты призывают не делать преждевременных выводов. Ведь, во-первых, проект госбюджета является предварительным и до его принятия суммы могут измениться. Во-вторых, на следующий год запланирован рост на 9,3% прожиточного минимума – до 2393 грн, а также повышение минимальной заработной платы – до 6000грн с 1 января и до 6500грн с 1 июля.

«Субсидии считаются в соответствии с возможностями граждан их получать. Мы сейчас существенно увеличиваем размер прожиточного минимума, минимальной заработной платы. В условиях, когда цены на энергоносители являются достаточно низкими по сравнению с предыдущими годами, будет экономия субсидий. Это расчеты», – пояснил министр финансов Сергей Марченко.

По словам чиновников, количество субсидиантив не изменится, но для некоторых суммы компенсаций будут скорректированы, учитывая рост их доходов.

«На самом деле субсидии не сокращаются вообще. Люди, которые получали субсидии в начале года, они так же будут получать субсидии и сейчас. Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается», – отметил председатель налогового комитета Верховной Рады, депутат«Слуги народа»ДанилоГетманцев.

Эксперты обращают внимание, что до конца года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в основном не вырастут. В частности, останется неизменной плата за свет и холодную воду. Так же не ожидается значительного подорожания платы за отопление в многоквартирных домах. А вот тарифы на газ для абонентов изменятся в зависимости от того, с каким поставщиком они заключили договор.