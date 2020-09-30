Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:13200

Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради наголошує, що Кабінетом Міністрів встановлені додаткові вимоги щодо протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів на період дії карантину у зв’язку з поширенням на території України COVID-19.

Документ, зокрема, передбачає: проводитиметься опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та температурний скринінг усім особам, які заходять до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій.

На вході до приміщення виборчої комісії, приміщення для голосування повинні знаходитися антисептики для рук. Також мають бути обладнанні місця для централізованого збору та утилізації засобів індивідуального захисту.

У приміщеннях буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, повинні бути розділені. Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Стільці, столи, меблі, які використовуються виборчою комісією, повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється.

Члени виборчої комісії повинні дотримуватись фізичного дистанціювання. Тобто сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного, або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

Протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо дезінфікуючими засобами потрібно проводити не рідше одного разу на 2 години, а вологе прибирання приміщення - не рідше одного разу на 4 години. Оброблювати окремі частини виборчих скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння речовини та засобів дезінфекції усередину виборчої скриньки.

Виборці повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.

Рекомендовано не брати дітей до виборчих дільниць. І користуватися особистою ручкою.

Якщо у виборця, який прийшов на виборчу дільницю, виявлено підвищення температури тіла понад 37,2 °С та/або симптоми респіраторних захворювань, у приміщенні для голосування на виборчій дільниці облаштовується відокремлена кабіна та виборча скринька для голосування.

Виборці, які перебувають на самоізоляції, можуть здійснювати голосування за місцем перебування. Для цього потрібно не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я (перебування на самоізоляції). У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України. Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування, мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.

Слід зазначити, що засоби захисту повинні мати усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені приміщення для голосування та приміщення виборчих комісій.

У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати виконувати свої функції при відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без застосуванням засобів індивідуального захисту, такі члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію в порядку, встановленому законодавством.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я та в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на наявність COVID-19 методом ПЛР. На спеціальних виборчих дільницях можуть встановлюватися додаткові протиепідемічні заходи відповідно до встановленого режиму роботи закладу чи установи, на території яких розташована виборча дільниця.

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проводиться заключна дезінфекція.

Крім того, прийнятим документом доповнюється перелік осіб, яким дозволений в’їзд на територію України на час дії карантину: офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій, які вестимуть спостереження за ходом виборчого процесу відповідних виборів.

Довідково.

У приміщеннях дільничних та територіальних виборчих комісій рекомендуємо використовувати лише ті дезінфекційні (антисептичні) засоби та засоби індивідуального захисту, які внесені до Державного реєстру дезінфекційних засобів на 2020 рік. Вказаний реєстр розміщено на офіційному веб сайті МОЗ у підрозділі «Відкриті дані» розділу «Доступ до публічної інформації» (https://moz.gov.ua/vidkriti-dani).

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Общество

Протиепідемічні заходи під час організації та проведення виборів
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