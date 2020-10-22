Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность Усадьбу «Круглый двор» отсканировали и сделали 3D-модель в проект «Карманная страна».

Трехмерную модель разместят на туристических открытках дополненной реальности, которые можно будет посмотреть с помощью смартфона и разработанного туристического приложения.

История поместья тесно связана с историей города Тростянец, его владельцы были в свое время влиятельными людьми: Надаржинские, Голицыны. Первый владелец имения в Тростянце Тимофей Надаржинский был придворным духовником Петра I. За верную службу царь даровал ему земли в Тростянце, где сначала он, а потом четыре его сына занимались развитием усадьбы. Один из главных их достижений - «Круглый двор».

Говоря о манеже при усадьбе «Круглый двор», нельзя не отметить, что он был скорее овальной формы. Внешне он напоминает оборонительные сооружения, однако за этим назначением его так и не использовали, зато он приютил в себе домашний цирк. Внутри была сцена для крепостных спектаклей и цирковых выступлений, а вдоль стен были помещения для прислуги хозяев имения и комнаты артистов.

Сейчас усадьба Надаржинских-Голицыных получила новую жизнь. Общественные мероприятия, такие как цирк и представления, превратили в современные фестивали. Самые популярные из них «Старая крепость» - историческая реконструкция под стенами усадьбы; и «Схід-Рок» - самый масштабный музыкальный фестиваль восточной Украины.

Схід-Рок проходит с 2013 года прямо внутри двора, здесь и сегодня прекрасная акустика. Фестиваль тесно связан с усадьбой: он проходит только в Тростянце, организует его Тростянецкий городской совет, а на логотип фестиваля «Круглый двор».

«Лучший сувенир - это город, который можно взять с собою в карман. Пригласить в путешествие, привезти кусочек воспоминания, подарить эмоцию - современные технологии творят невообразимое. Карманный город - проект, который популяризирует архитектуру городов через сувенирную AR-продукцию. Мы привлекаем внимание к разрушенным историческим памятникам, а все оцифрованные модели отдаем специалистам для реставрации и реконструкции», - говорит команда SKEIRON.