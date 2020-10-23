Новая мама на 7 дней

На прошлой неделе на канале «1+1» вышла программа «Меняю жену», участие в которой приняла глуховская семья Терещенко: 37-летняя Тереза, ее 47-летний муж Юрий и 8-летний сын Максим. У них еще есть 19-летняя дочь Валерия, но девушка учится в СумГУ, сейчас живет в другом городе, поэтому она в сюжет не попала.

Наша землячка отправилась в качестве новой мамы в Берегово на Закарпатье. Там ее ждали муж Сергей и 14-летний сын.

Сюжет программы набрал массу просмотров в ютубе. Все зрители замечали в комментариях, как эффектно Тереза выглядела в программе. Она активная, уверенная в своих поступках и решениях, хорошая хозяйка и мама. Юлия, приехавшая к Терезе домой, была явно в проигрыше. По крайнем мере, так нам ее представили на экране. Многие зрители раскритиковали ее поведение. А еще многих глуховчан задело то, как женщина пренебрежительно высказывалась о Глухове. Так, прогуливаясь с Юрием Терещенко по центру, ее впечатления были такие: «Город ни о чем! Мне не понравился! » Правда, гостья затем отметила, что, возможно, надо было взять экскурсовода, мол, Юра ничего ей не рассказал. Но эти поправки глуховчане уже не слышали. Ибо все, кто любит место, где живет, хочет, чтобы к нему с уважением относились и другие. Вместе с тем, такая ситуация заставила многих задуматься: а смог бы я что-то интересное рассказать о родном Глухове? Ведь достопримечательностей в бывшей гетманской столице действительно много. Сколько у нас архитектурных памяток, интересных исторических событий, связанных с ними. И все надо просто самому знать, чтобы с кем-то поделиться.

Действительно ли так происходит в программе, как нам демонстрируют? Какие впечатления получила и какие выводы Тереза сделала для себя? Обо всех подводных камнях телешоу героиня рассказала журналисту «Недели».

- Как появилась идея участвовать в программе?

- Я случайно увидела объявление в соцсети, что ищут претендентов для участия в программе «Меняю жену». Мы активная семья, вместе уже 14 лет. Разница в возрасте с мужем - 10 лет. Я креативная, постоянно что-то хотела делать. А муж не поддерживал мои начинания, потому что не всегда видел в этом смысл. Вот это и подтолкнуло попробовать, увидеть, как живут другие, возможно, чему-то научиться. Сразу без колебаний подала заявку. О своем решении я сказала Юре, он отнесся к этому с улыбкой.

- Какую цель ставили для себя, регистрируясь для участия? Понимали, что вас увидит вся страна, но не побоялись показать семью изнутри?

- Я совсем не боялась. Напротив, думала показать все то доброе и хорошее, что имеем. Хотелось поделиться своим позитивом с другими, возможно, что-то привнести в чью-то семью. Кажется, мне это удалось.

- Как проходил отбор?

- На следующий день после подачи объявления нам назначили собеседование по вайберу. Общались полтора часа. У нас спрашивали о жизни, увлечениях, отдыхе, проблемах. Ну, это и понятно, ведь для шоу нужно как можно больше подробностей. А через несколько дней сообщили, что нас берут. И через полторы недели уже будут съемки.

- Вы этому обрадовались, или же, уже испугались?

- Конечно обрадовалась, я никогда не меняю своих решений. Но не думала, что это произойдет так быстро. У нас как раз был ремонт, поэтому благодаря программе все быстренько завершили, навели лоск. Также купили диван, чтобы было где спать новой маме.

- Вы примерно знали формат, к чему готовиться, куда поедете?

- Нет, заранее никто ничего не говорил. Приехала съемочная группа, меня отсняли дома и сказали собирать вещи. На следующий день меня отвезли в Конотоп, вручили билет до станции Батево. И поехала. Где именно окажусь в конечном итоге, также не знала. А еще и телефона не было, потому что мы его должны сдать по условиям шоу.

- Вы оказались в Берегово. Вас это порадовало?

- Да. Я люблю очень бывать в новых местах, путешествовать. А Закарпатье очень впечатляет.

Но пока там оказалась, с меня сошло сто потов. Когда с ж / д вокзала ехали со съемочной группой в машине, кто-то из них спросил меня, как я отношусь к цыганам. Рассказала, что нормально, есть среди них и знакомые. Но группа разговор подводила так, что в Берегово самый большой цыганский табор. И я испугалась, что именно туда меня и везут. Страхи усилились, когда при въезде в Берегово машина остановилась у какой-то железной будки и шлагбаума, вышла, меня окружили собаки, и везде было действительно много цыган. Подумала: точно привезли в лагерь! А то оказалось просто перекрыт центр, куда машиной ехать нельзя.

- Все телепрограммы всегда идут по сценарию. Интересно, все слова и действия героев в «Меняю жену» - это выполнение кем-то написанного сценария или нет?

- Как такового сценария, слов нам не выдавали. Но все темы эпизодов предлагает программа. Нам говорят сюжет и в каких условиях снимаем. Например, и поход в ресторан, и поездки на источники - это все предложенная часть программного сюжета, а мы должны выполнить его. Кроме этого, во время съемок тебя провоцируют на такой ответ, который нужен именно режиссерам. Часто это были не корректные вопросы в отношении, например, к Юле. И я пыталась как-то обойти острые углы и не ответить резко, как того требовали режиссеры. Один из моментов, когда открывают шкаф и говорят: «О, мама в шкафу не убрала, значит же она лентяйка, ну скажи же ?!» Но я отвечала, что нет, возможно, просто у женщины не было времени. И таких моментов много.

- Тереза, вы знали, что такие шоу всегда делаются на каких-то слабых местах. Вот в вашей семье режиссеры нашли то, что папа мало общается с ребенком, сын сказал, что и бил его. Вас не пугало то, что какие-то семейные недостатки увидят знакомые?

- Я знала, что в нашей семье ничего плохого и предосудительного нет, поэтому в этом плане не боялась. Так, Юра не так много уделяет внимания ребенку, как бы мне этого хотелось, и об этом режиссерам говорила сама во время собеседования. Это было ответом на их вопрос: что бы хотела изменить в муже? Но у нас все и не совсем так катастрофично, как показала программа. Это то, о чем я вам рассказывала, когда при разговоре провоцируют ответ. Максима закрыли в комнате, папы туда не пустили, но он через дверь все слышал. Своими вопросами сына направляли на нужный ответ. Например: «Ну, папа же хоть иногда бил тебя?». Максим вспомнил, что когда он разломал термометр и поцарапал им зеркало, высыпалась ртуть, его шлепнули по попе, действительно. Они сразу вывод: так вот, бил же! А в программе делают именно ту нарезку, которая более яркая, кричащая.

- Скажите, какие эмоции у вас вызвала чужая семья? Мы, как зрители, в программе увидели какие-то не очень здоровые отношения со стороны мамы.

- Мне они очень понравились. Я с Сергеем и сыном сразу подружилась. Мы нашли общий язык. Они добряки, спокойные. Все дни мы пытались радовать друг друга. Съемочная группа меня настроила, что мама у них - крикливая, постоянно требует больше денег от мужа. Сергей также это не отрицал. Но, когда познакомилась с Юлей уже после съемок, мне она очень понравилась - веселая, компанейская. А что такой характер - так все мы разные. Муж очень любит Юлю, и это заметно, какой бы она ни была. А нюансы есть в каждой семье.

- А какие впечатления у вашего Юрия от программы?

- Говорил, что не мог дождаться окончания съемок. Говорит, что они забрали у него много нервов. Все на камеру пытаются выглядеть лучше, чем есть. Все, но не мой Юра. Он в программе представлен совсем другим, чем есть в семье. Со мной ведет себя иначе, не резко и грубо, возможно потому, что я знаю подход. А вот Юля хотела им управлять. А Юра это никогда не примет.

- Были во время съемок ситуации, которые доводили вас до слез, что хотелось все бросить и уехать домой?

- Бросить все я и не думала, но ситуации нервные были, и не одна. Например, должны были снимать, как я готовлю завтрак и собираю ребенка в школу. Скоро занятия начнутся - а съемочной группы нет. Я приготовила завтрак, покормила ребенка, и тут они приезжают ... Отчитала меня, что все сделала не на камеру. Заставили начинать по-новому, и не интересовало их вовсе, что на это уже не было продуктов.

Еще очень напрягало постоянное пребывание под камерами, нахождение под прицелом круглосуточно. Съемку не вели только в туалете.

- Тереза, какие выводы вы сделали для себя после участия в передаче. Взяли что-то новое для своей семьи?

- Увидела со стороны, как живут другие, и поняла, надо больше уделять себе внимание, отдыхать. Я до сих пор много работала, за все хваталась, иногда до изнеможения. Но это неправильно. Мама не может себя всю отдавать работе.

Этот сюжет станет памятью о нашей семье не только для нас, но и для внуков-правнуков. Максиму очень понравилось сниматься. А вот Юра больше сниматься никогда в жизни не будет. Сказал мне, что и так знал, что я у него - лучшая и менять что-то во мне он не хочет.

Кстати, мы были заключительными участниками, которые завершили программу «Меняю жену».

Ольга Медведь, Неделя