Обережно, чадний газ!

Часто в житлових приміщеннях, бажаючи зберегти тепло, зачиняють витяжку, коли ще не прогоріло паливо. Отруєння людей чадним газом – найпоширеніше під час опалювального сезону.
Головні ознаки та симптоми отруєння чадним газом – головний біль, нудота, задуха, сплутаність свідомості, м'язова слабкість, червоний колір обличчя. Тривала дія чадного газу може привести до смерті.
Перша допомога при отруєнні чадним газом:
- потерпілого потрібно негайно винести на свіже повітря;
- звільнити від тугого одягу, який заважає диханню, розстібнути комір і ремінь;
- на голову і груди потерпілого слід покласти холодний компрес;
- при зупинці дихання та кровообігу – серцево-легенева реанімація;
- піднести до ніздрів шматочок вати, змочений нашатирним спиртом.
Для уникнення отруєння чадним газом слід дотримуватися основних вимог безпеки:
- у жодному разі не слід використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;
- під час установки газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання;
- під час сильного вітру, дощу, туману в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання.
Пам'ятайте: обережність та дотримання правил пожежної безпеки – запорука недопущення отруєння чадним газом.
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області