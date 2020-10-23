Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:26195

Обережно, чадний газ!

Сумна статистика свідчить, що найчастіше випадки отруєння чадним газом трапляються внаслідок порушення правил експлуатації газових приладів, пічного опалення та нехтування елементарними вимогами правил безпеки життєдіяльності, дотримання яких допоможе зберегти здоров’я та життя.

Часто в житлових приміщеннях, бажаючи зберегти тепло, зачиняють витяжку, коли ще не прогоріло паливо. Отруєння людей чадним газом – найпоширеніше під час опалювального сезону.

Головні ознаки та симптоми отруєння чадним газом – головний біль, нудота, задуха, сплутаність свідомості, м'язова слабкість, червоний колір обличчя. Тривала дія чадного газу може привести до смерті.

Перша допомога при отруєнні чадним газом:

-   потерпілого потрібно негайно винести на свіже повітря;

-   звільнити від тугого одягу, який заважає диханню, розстібнути комір і ремінь;

-   на голову і груди потерпілого слід покласти холодний компрес;

-   при зупинці дихання та кровообігу – серцево-легенева реанімація;

-   піднести до ніздрів шматочок вати, змочений нашатирним спиртом.

Для уникнення отруєння чадним газом слід дотримуватися основних вимог безпеки:

- у жодному разі не слід використовувати опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;

- під час установки газової колонки, котла необхідно передбачати окремий димар для відведення продуктів згорання;

під час сильного вітру, дощу, туману в димовому каналі може виникнути зворотна тяга, внаслідок чого продукти згорання газу залишаються в приміщенні. Тому під час несприятливих погодних умов будьте особливо уважні при користуванні газовими приладами з організованим відводом продуктів згорання.

Пам'ятайте: обережність та дотримання правил пожежної безпеки – запорука недопущення отруєння чадним газом.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество

Обережно, чадний газ!
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