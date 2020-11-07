Общество

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Вчера 10:01314

День борьбы с диабетом: знание- сила ®

По официальным данным мировой статистики, на нашей планете количество больных сахарным диабетом каждые 10 секунд увеличивается на 2 человека.

Поэтому с 1991 года более чем 160 государств мира ежегодно отмечают День борьбы против диабета, который приходится на 14 ноября. Дата эта была выбрана с тем, чтобы увековечить память родившегося в этот день в 1891 году Фредерика Бантинга, который создал инсулин, спасающий жизни людей и сегодня. С 2007 года этот день проходит под эгидой ООН, являясь самой масштабной компанией, информирующей о сахарном диабете. 

Цели компании

Информация о количестве заболевших - далеко не единственная цель Всемирного дня борьбы с диабетом. Намного важнее донести до людей сведения о том, как предотвратить болезнь, или, если это не удалось, поддерживать качество своей жизни на высоком уровне. Каждый год тема этого Дня звучит по-разному. Девизами разных лет были: «Диабет: проблема всех возрастов и всех стран», «Цена неведения», «Диабет и права человека», «Семья и диабет», «Диабет, образование и профилактика» и другие. В этом году тема Всемирного дня борьбы с диабетом звучит так: «Медсестра и диабет» (The Nurse and Diabetes). Еще в 1924 году американский врач-эндокринолог Эллиот Проктор Джослин назвал диабет «болезнью преимущественно для сестер». Ведь именно от них требуется особое внимание к пациентам: медсестры должны не только регулярно контактировать с ними, но и членами их семей, информируя об особенностях жизни с диабетиками. Все это требует глубоких знаний и компетентности. Во всяком случае, так хочет видеть ситуацию ВОЗ, для чего и была выбрана нынешняя тема. 

Что нужно знать о сахарном диабете

Группу заболеваний, которую объединяет гипергликемия, то есть повышение уровня глюкозы в крови, называют сахарным диабетом. Вызывают его нарушения производства или действия инсулина, вырабатываемого поджелудочной железой, что приводит к гибели ее определенных клеток. В дальнейшем это приводит к  нарушению работы других органов: почек, кровеносных сосудов, сердца, нервов, глаз…

Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый) обычно проявляется на фоне аутоимунного процесса в организме, когда происходит «сбой системы» и иммунные клетки, которые призваны защищать организм, начинают, наоборот, нападать на поджелудочную железу, что и приводит к болезни.  И если в этом случае от человека обычно ничего не зависит, то сахарный диабет 2 типа в большинстве случаев он провоцирует сам: своим неправильным образом жизни, частыми стрессами, наличием избыточной массы тела.

Методы лечения и профилактика

Сахарный диабет 1 типа лечится только с использованием инсулина. Хотя наука не стоит на месте, и на сегодняшний день проведено несколько операций по пересадке поджелудочной железы от донора. Сахарный диабет 2 типа имеет больше вариантов лечения. На самых начальных стадиях бывает достаточно специальной диеты и изменений образа жизни. В других случаях врач назначает лечение с помощью лекарственных препаратов. Сейчас существует много эффективных лекарств от диабета, которые существенно повышают качество жизни больного. Среди них есть доступные и качественные лекарства отечественных производителей, к примеру препараты компании ООО «Кусум Фарм». Это эффективные и качественные лекарственные средства, которые снижают уровень глюкозы в крови, нормализуют артериальное давление, корректируют уровень холестерина. Но выписывать их, разумеется, должен только врач. 

По данным ВОЗ, сахарным диабетом болеют примерно 6% населения Земли. И если еще пару десятков лет назад сахарный диабет 2 типа называли диабетом пожилых людей, то сегодня он значительно помолодел. Но что еще более печально — каждый второй человек чаще всего не знает о своем заболевании. Поэтому очень важна осведомленность людей о признаках, симптомах и факторах риска для предотвращения осложнений диабета и обнаружения его на ранней стадии, на что и пытаются обратить внимание во всем мире 14 ноября. А также призывают для профилактики и лечения:

  • • не допускать избыточного веса;

  • • правильно питаться или соблюдать лечебную диету;

  • • уделять время занятиям физкультурой;

  • • отказаться от вредных привычек;

  • • регулярно следить за уровнем глюкозы в крови, артериальным давлением, общим холестерином;

  • • не подвергать себя стрессам;

  • • проходить медицинские осмотры.

Украинские производители: лучшее - соотечественникам 

Сахарный диабет — хроническое, постоянно прогрессирующее заболевание, которое требует к себе пристального внимания как врача, так и пациента. Успешная терапия сахарного диабета состоит из двух равнозначных частей: это изменение образа жизни пациента и прием качественных, эффективных лекарств. С 2009 года на фармацевтическом заводе «Кусум Фарм» было начато производство сахароснижающих препаратов, эффективность и безопасность которых доказана большим количеством клинических исследований, проводимых как в Украине, так и в зарубежных исследовательских центрах. 

До недавнего времени у многих пациентов существовал стереотип, что отечественные лекарства менее эффективны, чем препараты иностранного производства. Но «Кусум Фарм» доказал, что это не так. Если лекарства производятся с соблюдением всех производственных норм, то они обладают такой же эффективностью и безопасностью, как и их импортные аналоги. На сегодняшний день сотни тысяч пациентов с сахарным диабетом ежедневно принимают сахароснижающие препараты, выпускаемые этим заводом, что помогает им поддерживать высокое качество своей жизни.

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