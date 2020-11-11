Карантин выходного дня: аргументы «за» и «против» В Украине ввели карантин выходного дня. Это означает, что до конца ноября по субботам и воскресеньям полноценно работать будет только критическая инфраструктура: продуктовые магазины, аптеки, транспорт.

Принятие этого решения сопровождалось протестами малого бизнеса и горячей дискуссией во власти. Что говорят сторонники и критики этой идеи, в материале Центра общественного мониторинга и контроля.

Запреты выходного дня

Согласно решению правительства, карантин выходного дня предусматривает введение дополнительных ограничений с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В это время запрещается работа заведений общественного питания: кафе, ресторанов, баров (возможна только торговля на вынос), торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, музеев, спортзалов, бассейнов, салонов красоты и магазинов промтоваров.

На выходные разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветеринарным аптекам, банкам, почте, заведениям технического обслуживания и ремонта, а также автозаправкам без зон питания.

Предварительно карантин продлится три выходных подряд с 14 до 30 ноября. Но в Минздраве не исключают, что ограничения могут быть продлены.

Позиция правительства

Инициатором и главным защитником карантина выходного дня является Кабинет министров. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, если не усилить карантин хотя бы в выходные, то уже через месяц больницы будут переполнены.

«У нас же задача – не остановить присутствие людей в развлекательных заведениях, заведениях питания, у нас задача – уменьшить потоки людей в метро, в маршрутных такси, уменьшить социальные контакты людей через выходные дни для того, чтобы остановить рост болезни в Украине. Если ничего не предпринять, уже 10-15 декабря медицинская система не сможет принимать ни одного человека, мест в больницах не будет даже в коридорах», – заявил премьер.

В Минздраве говорят, что более эффективным решением для улучшения эпидемиологической ситуации был бы полный локдаун, но это сложно с финансовой точки зрения, поэтому ищут компромисс.

«Для врачей лучший способ – введение полного локдауна минимум на три недели. Но исходя из расчетов Минэкономики и Минфина, мы не можем выдержать полный локдаун, поэтому находим баланс между сохранением здоровья и введением противоэпидемических мероприятий», – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Аргументы критиков

Даже внутри Кабмина есть критики карантина выходного дня. Так, от принятия постановления воздержался министр культуры Александр Ткаченко. Ранее глава Минкульта обнародовал свою позицию, учитывая возможные последствия для культуры: «Учреждения культуры явно не является эпицентром для распространения вируса. Контролировать соблюдение карантина в учреждениях культуры едва ли не проще всего. Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требованиям Минздрава, – решение, которое обрекает государство на неизбежные потери».

Критикуют закрытие заведений культуры и в парламенте. Так, заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила: «Учреждения культуры и так находятся на грани жизни и смерти, мы знаем уже не первый месяц. Наш комитет делает все возможное для того, чтобы поддержать индустрию и сохранить ее жизнеспособность, ведь пандемия – не вечна».

То, что постановление Кабмина принесет больше вреда, чем пользы, уверены в Европейской бизнес ассоциации. Особенно ощутимо карантин может ударить по владельцам кафе и ресторанов, которые зарабатывают до 40% выручки в выходные. В заявлении организации говорится: «Уровень экономической активности в выходные достаточно высок. Поэтому полное закрытие на выходные может больно ударить по предпринимателям, а для некоторых – стать финальной точкой в работе».

Обещания поддержать бизнес

В ответ на критику в правительстве заявили, что готовы поддержать украинских предпринимателей. Бизнесу, который пострадает от карантина выходного дня, обещают компенсировать часть зарплат работников в связи с простоем. Будут продолжаться выплаты на детей для семей предпринимателей, в дальнейшем будут реализовывать программу доступных кредитов «5-7-9», которая позволяет получить кредитные каникулы для бизнеса.

Также в Кабмине анонсировали программу портфельных гарантий, в рамках которой до 80% кредита будет покрывать государство. Вместе с Торгово-промышленной палатой уже нарабатывается механизм признания карантина выходного дня форс-мажорным обстоятельством.

Об эффективности карантина выходного дня можно будет говорить уже через несколько недель. Эксперты прогнозируют, что если снижение заболеваемости не произойдет, то в стране могут объявить полный локдаун. Поэтому очень важно не забывать правила безопасности, носить маску и придерживаться социальной дистанции как в выходные, так и в будни.