Департамент соціального захисту населення інформує сумчан щодо реалізації програми надання житлових субсидій

Починаючи із 18 березня по 31 грудня 2020 року, відповідно до затверджених КМУ заходів, які вживаються через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та недопущення поширення COVID-19, особистий прийом громадян в громадській приймальні департаменту, на віддалених робочих місцях та у консультативних пунктах Сумського ЦНАПу припинено.

Комунікації із мешканцями громади здійснюються дистанційно. Зважаючи на обмеження в особистому прийомі робота департаменту направлена на консультування громадян у телефонному режимі, через електронні сервіси (з початку року надано понад 14 тис. консультацій) та на проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Вживаються заходи для оперативного інформування мешканців громади про аспекти своєї діяльності, стан розгляду заяв на призначення усіх видів соціальної допомоги, зокрема житлових субсидій, висвітлення змін у чинному законодавстві, якими регулюється питання призначення житлової субсидії. Така робота проводиться у ЗМІ, на офіційному веб-сайті міської ради та сайті департаменту, в мережах Facebook та на інших інформаційних інтернет-ресурсах.

Із початку опалювального періоду 2020-2021 років розміщено 29 інформаційних матеріалів із питань призначення субсидії та здійснено виступ на телебаченні.

Крім того, користувачі Facebook мають змогу направити повідомлення у messenger та отримати інформацію щодо призначення житлових субсидій.

Змінено формат проведення особистих прийомів керівним складом департаменту, який із червня здійснюється через «Пряму телефонну лінію», для чого введено додатковий номер мобільного телефону (звернулося 64 особи).

На багатоканальну телефонну лінію 788-888 звернулось понад 15 тис. громадян із різних питань соціального захисту, серед яких третю частину складають питання щодо оформлення житлових субсидій (більше 5 тис. звернень).

Для оперативності отримання консультацій, на вході до адміністративної будівлі розміщено прямий телефон для зв'язку із спеціалістами департаменту. Починаючи із липня з питань надання субсидій звернулось 1532 особи, а з початку опалювального сезону – 505 осіб.

Із початку дії карантину громадянами передано через скриньку понад 23 тис. пакетів документів (із яких з питання оформлення державних соціальних допомог та субсидій – більше 18 тис.), поштою отримано 729 документів. В електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису через офіційний веб-портал Мінсоцполітики отримано 398 документів.

Всього, з початку поточного року з питання призначення житлової субсидії звернулися 6277 сімей, із них 203 представники домогосподарств надали заяву та декларацію вперше. Якщо порівнювати показники з аналогічним періодом 2019 року, можна зазначити, що кількість звернень за призначенням субсидій зменшилась майже в 2 рази (12,5 тис. звернень). Таке зменшення логічно пояснюється тим, що вже майже всі потенційні отримувачі житлової субсидії мали змогу звернутися та подати відповідний пакет документів для визначення свого права на отримання допомоги у 2019 році. На сьогодні з питань житлової субсидії звертаються представники тих домогосподарств, в яких відбулись певні зміни.

З метою допомоги мешканцям громади працівниками департаменту опрацьовано справи отримувачів житлової субсидії по визначенню права на її призначення, яким субсидія надавалася у попередньому періоді, на наступний період після закінчення терміну її дії, без особистих звернень громадян.

У травні поточного року було здійснено перевірку складу зареєстрованих осіб у 32706 домогосподарствах, по яким необхідно було провести автоматичний перерахунок субсидії на наступний термін, шляхом співставлення інформації з особових справ із інформацією, яка міститься в електронній базі Сумського міського єдиного інформаційно-розрахункового центру.

За результатами проведеного автоматичного розрахунку житлових субсидій з травня 2020 року призначено житлову субсидію 26688 домогосподарствам (у тому числі 11601 домогосподарству визначено нульовий розмір субсидії). По цих же справах і в жовтні поточного року без повторного звернення здійснено перерахунок житлової субсидії на опалювальний період 2020-2021 років. При цьому, розрахунок розміру субсидії на послугу «опалення» було виконано з 16 жовтня 2020 року.

Із травня 2020 року через наявну прострочену понад три місяці заборгованість (більше 340 гривень) 740 представників домогосподарств повідомлені в телефонному режимі або листами про можливість визначення права на призначення житлової субсидії, у разі документального підтвердження погашення заборгованості протягом двох місяців з моменту повідомлення. Це дало можливість 319 домогосподарствам призначити житлову субсидію на неопалювальний період.

Як відомо, права на житлову субсидію не мають домогосподарства, по членам сімей яких відсутня інформація про доходи, про сплату ЄСВ. Але департамент не має на меті відразу відмовити в призначенні субсидії після отримання таких даних, не завантаженні доходів чи інформації про сплату ЄСВ, чи у разі, коли завантажені доходи не відповідають даним у декларації, інших невідповідностей, внесеними заявниками у заяви та декларації.

При виникненні у сім’ях заявників нестандартних ситуацій питання призначення субсидії приймається на підставі рішення комісії, призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та по прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика, утвореної виконавчим комітетом міської ради.

Такою комісією розглянуто та прийняті рішення щодо призначення житлової субсидії 1249 домогосподарствам із травня 2020 року до закінчення опалювального періоду 2020-2021 років, по яким державними соціальними інспекторами детально вивчалися документи та складались акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств, для максимальної допомоги сім’ям.

На сьогодні державними соціальними інспекторами проводиться робота по складанню актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств по 433 зверненням з метою призначення житлової субсидії в листопаді поточного року.

З початком опалювального періоду спостерігається значне збільшення кількості громадян, які надають документи для оформлення житлової субсидії: так, якщо в літній період середня кількість поданих заяв на тиждень становила 80, з них нових – 5, то з початку опалювального періоду вже прийнято 2232 заяви (в середньому за тиждень 446), із яких – 80 подано мешканцями громади вперше.

Зазначаємо, що заявники, окрім заяви та декларації, не подають інших документів, необхідних для визначення права на призначення субсидії. Тому, для оперативного вирішення питань, пов’язаних з наданням населенню субсидій, департаментом налагоджена тісна співпраця з Державною податковою службою України, Сумським міським центром зайнятості, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Сумській області та іншими установами.

При змінах тарифів на послуги, нормативів споживання розрахунок розміру житлової субсидії проводиться автоматично без звернення громадян.

Ті сім’ї, які не встигли оформити житлову субсидію до початку опалювального сезону, мають змогу оформити її до кінця листопада. У такому випадку субсидія все одно буде призначена з початку опалювального сезону. Крім того, абоненти ТОВ «Сумигаз Збут» мають право до кінця грудня 2020 року звернутися за призначенням житлової субсидії з жовтня 2020 року, оскільки в жовтні змінилася ціна на газ.

Оскільки новими правилами по призначенню житлових субсидій на період карантину встановлено збільшення на 50 % соціальних нормативів, у межах яких надається житлова субсидія, на послуги з холодного та гарячого водопостачання, водовідведення, газопостачання та електропостачання, тому в жовтні проведено розрахунок розміру субсидії з урахуванням збільшених нормативів за жовтень поточного року та збільшенням ціни на газопостачання.

При розрахунку житлової субсидії застосований базовий відсоток плати за житлово-комунальні послуги 15 %. Збільшення базового відсотка плати (з 15 % до 20 %) за житлово-комунальні послуги проводитиметься з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому буде відмінено карантин.

Загалом, із жовтня поточного року на обліку в департаменті як отримувачі субсидії перебувало 23895 домогосподарств (по інших – або відмова, або відсутня інформація про сплату ЄСВ, інші причини). При цьому по 4014 домогосподарствах визначено нульовий розмір субсидії.

За жовтень отримають субсидію готівкою 4080 представників домогосподарств через відділення АТ «Укрпошта» (3,2 млн. грн.), 16136 домогосподарств – грошовим переказом через банківські установи (13,6 млн. грн.). У безготівковій формі субсидія буде перерахована 284 домогосподарствам (259,9 тис. грн).

Cтаном на 5 листопада 2020 перебуває на обліку як отримувачі субсидії 25718 домогосподарств, з них по 4038 домогосподарствах визначено нульовий розмір субсидії.

Домогосподарствам, житлове приміщення яких не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення, здійснюється призначення субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Так, з початку року субсидії призначено 35 домогосподарствам громади майже на 111 тис. грн.

В листопаді поточного року буде проведено розрахунок розміру субсидії на повний календарний місяць, а в грудні отримувачі субсидії, в тому числі і які призначаються за рішенням комісії, отримають кошти.