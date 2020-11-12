Сумські посадовці розповіли про умови організації дистанційного навчання в школах

Про це під час брифінгу розповіли заступник міського голови Віра МОТРЕЧКО, начальник управління освіти і науки Антоніна ДАНИЛЬЧЕНКО та директор спеціалізованої школи № 29 Віра РОГОВА.

Всі заклади освіти в Сумах, і в Україні в цілому, організовують освітній процес згідно з вимогами Головного державного санітарного лікаря та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. На цьому на початку брифінгу наголосила Віра Мотречко.

Зокрема, за її словами 16 жовтня 2020 року, набуло чинності Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, що розширює можливості для такого навчання.

«Для того, щоб створити якісні умови навчання ми використовуємо, перш за все, законодавчу базу. Наразі вся Україна і світ у складній ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. У питанні навчання дітей думки батьків дещо розділились, є звернення батьків, які просять, щоб навчання було стаціонарним, і ті, які просять перевести дитину на дистанційне навчання. Наше головне завдання, в першу чергу, враховувати інтереси учнів, і забезпечувати їм безпечний, якісний навчальний процес», – зазначила Віра Мотречко.

Вона також наголосила на тому, що будь-яка робота закладів освіти повинна регламентуватися законодавством. Так, в середу, 16 вересня, Кабінет Міністрів України дозволив продовжувати роботу шкіл за денною формою навчання.

«Постановою КМУ № 110 було дозволено розпочати очну форму навчання. Тож, ми діємо виключно в рамках закону», – наголосила Антоніна Данильченко.

Дистанційна форма навчання, як виписано в Положенні, передбачається для тих дітей, які з тої чи іншої вагомої причини, не можуть відвідувати навчальний заклад, тобто окремих категорій учнів – тих, які перебувають на лікарняному, або за станом здоров'я не можуть навчатись очно, обдарованих дітей, або спортсменів, які на виїзді за кордоном або в Україні, в інших містах, не можуть фізично бути присутніми на навчанні, засуджені та інші передбачені Положенням.

Окрім того, у відповідності до документа, яким регламентована організація дистанційної освіти, така освіта може бути організована з обов'язковою наповнюваністю класу, – від восьми учнів до 24 у початковій школі, і до 30 учнів, якщо це середня та старша школа.

«Замінити денну форму навчання дистанційною в повній мірі не вдасться, – крім того, що дитина отримує знання в школі, вона отримує навички комунікації з іншими людьми в соціумі. Школа — це перші колективні заняття і спільна робота. Дитина повинна виховуватись у соціумі, і нам треба закладати в дітях вміння і розуміння поведінки серед людей», – зазначає посадовиця.

Проте, в разі, якщо на адресу дирекції школи надійде необхідна, для створення дистанційного класу кількість заяв від батьків, то таке навчання буде організовано.

Якщо необхідна кількість учнів на дистанційне навчання в одному навчальному закладі не набирається, то засновник, в даному випадку уповноважений орган – управління освіти і науки, має право створити на рівні міста класи дистанційної форми навчання.

Зокрема, заступник міського голови Віра Мотречко зауважила, місто готове в повній мірі профінансувати всі заходи для такої форми освіти, які в разі потреби, будуть запроваджені.

«Ми повинні діяти в інтересах дитини. Місто працює над створенням всіх необхідних умов для того, аби в разі необхідності забезпечити учнів якісною послугою. За будь-якими питаннями батьки, діти яких потребують дистанційного навчання, можуть звернутися до директора школи», – сказала Віра Мотречко.

Попередньо, за дорученням міського голови Олександра ЛИСЕНКА, додатково було виділено 3 млн грн. на потреби закладів освіти міста в умовах дотримання карантину і протиепідемічних заходів. Зараз надійшла державна субвенція в сумі 3 млн грн., ці кошти також будуть направлені на заклади освіти.

Зауважимо, наразі у деяких навчальних закладах міста упроваджено змішану форму навчання, що передбачає застосування технологій дистанційного навчання на очній формі.

З питань організації дистанційного навчання можна звертатись до управління освіти і науки за телефонами: 78-97-77, 78-97-56.