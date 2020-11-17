Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения После повышения пенсий в декабре, с 2021 года в Украине изменятся требования к стажу и увеличится пенсионный возраст для женщин.

Кому повысят пенсионный возраст?

Сейчас украинки выходят на пенсию в возрасте 59,6 лет. А уже с апреля 2021-го, согласно закону "Об общегосударственном пенсионном страховании", пенсионный возраст увеличат до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011-м.

Таким образом, уже со следующего года и мужчины, и женщины будут иметь равные права и должны будут работать как минимум до достижения возраста в 60 лет. При этом стоит отметить, что те украинки, которые достигнут возраста 59,6 лет до апреля следующего года, смогут получить выплату на полгода раньше. Это коснется тех, кто родился с 1 октября 1960-го по 31 марта 1961 года.

Сейчас украинцы выходят на заслуженный отдых раньше всех в Европе. Еще несколько лет назад правительство под давлением МВФ рассматривало варианты пересмотра этого показателя. В результате разработали систему гибкого пенсионного возраста – зависимо от стажа, на пенсию можно выйти в 60, 63 или 65 лет.

Как изменятся требования к стажу?

В Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа. Таким образом, минимальное требование увеличится еще на 12 месяцев. При этом, чтобы докупить год стажа, придется заплатить 31 680 грн (в январе текущего года было 24 937 грн).

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет – от 28 лет стажа;

чтобы выйти на пенсию в 63 года – от 18 до 28 лет стажа;

чтобы выйти в 65 лет – от 15 до 18 лет.

Так, в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м – уже 28 лет. В 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.