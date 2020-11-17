«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине Больницы Сумской области переполнены коронавирусными больными. Иногда на одно койко-место приходится два пациента. Есть случаи, когда пациенты умирают на пороге больницы.

В Сумской области больницы, где лечат больных коронавирусом, переполнены. Там есть лечебные учреждения, где на одно койко-место приходится два пациента. Есть случаи, когда пациенты умирают на пороге больницы, так и не дождавшись, когда им найдут место в ней. И далеко не во всех случаях в свидетельстве пишут, что человек скончался от коронавируса, пишет OBOZREVATEL.

В больницы не берут ни тяжелых, ни блатных

Недавно в Сумской области на пороге Путивльской больницы умерла пенсионерка. Женщина две недели болела коронавирусом, однако семейный доктор не направила ее на ПРЦ-тест, поскольку не видела оснований. А когда женщина, задыхаясь, пришла на прием к частному семейному врачу с сатурацией 30%, ей просто не смогли найти место для госпитализации в больницах района.

Она сама пошла в медучреждение просить, чтобы ее положили, однако успела лишь дойти до него. И умерла.

Как выяснилось, нигде поблизости с Путивлем не было мест в больницах. В Глуховском районе количество больных в ковидных отделениях в два раза превышало количество коек. Более чем на 100% были загружены медучреждения и в Белопольском районе.

Только после этого вопиющего случая в областной администрации сообщили, что занялись увеличением мест для ковидных больниц. Теперь в области аж 1350 коек в 16 медицинских учреждениях, которые предназначены для лечения больных с коронавирусом.

Подчеркнем, в Сумской области количество больных коронавирусом стремительно растет. Только за 24 ноября тут COVID-19 подтвердился у 729 человек.

Местный активист Сергей Пушко говорит, что ситуация с коронавирусом действительно никому неинтересна. "После смерти женщины в Путивле, которой не оказали помощь, они впервые подтвердили, что у них в районах по два человека на одно койко-место. Власть пишет победные реляции о том, что у них заполняемость на 60%. Но по словам знакомых, которые переболели коронавирусом, там очередь и для блатных. Не принимают даже тяжелых больных", – сказал Пушко.

Семейный врач наблюдала по телефону

Что происходит в Сумской больнице №5, где лечат ковидных пациентов, убедилась и местная жительница Лидия Жало. Три дня и две ночи она провела под дверями реанимации, где находился ее брат. К сожалению, он так и не смог побороть болезнь.

Лидия рассказывает, что несколько дней брат Андрей общался с семейным доктором, которая "наблюдала" за ним по телефону.

"Еще 30 октября Андрею стало плохо, у него поднялась температура. Он звонил мне и говорил, что семейный доктор сказала пить таблетки, а в больницу идти не надо. Это была пятница, но в воскресенье ему стало совсем плохо. Скорая не хотела ехать, однако мы настояли. Бригада приехала, но брата не забрали в больницу, хотя он уже тяжело дышал. В понедельник все-таки у него взяли ПЦР-тест, он сделал КТ. Выяснилось, что у него поражено 56% легких. При этом сатурация была 96-97%. А в четверг он мне позвонил и сказал, что кашляет кровью. При этом семейный врач не советовала ложиться в больницу. У нас в Сумах просто так в больницу не попадешь. Мне пришлось поднимать всех, и брата скорая отвезла а в реанимацию больницы №5", – рассказывает Лидия.

Трупы складывали возле стенки

По словам женщины, в реанимации пациенты умирали часто. Только в четверг, когда брата доставили туда, там умерло четыре человека, на следующий день снова были смерти. Умерших людей складывали в черные специальные пакеты и клали возле стенки в реанимации. Потом на каталке увозили в морг.

"Я могу только поклониться в ноги врачам и медикам, которые работают там в реанимационном отделении. Понимаете, они не ходят, они там бегают. Они выходят к родственникам все мокрые, с них пот течет ручьями. У них адская работа.

Медиков там катастрофически не хватает. Мне рассказывали, что когда тут решили открыть ковидное отделение, то часть медперсонала просто уволилась. Люди не хотят рисковать здоровьем своих и своих близких ради этих копеек. Оставшиеся врачи работают по несколько дней, они там и спят", – рассказывает Лидия.

Из-за того, что медиков не хватает, некоторым даже приходится нанимать медсестер для того, чтобы они ухаживали за их родными там.

За лекарствами едут в другие города

Что касается лекарств, то многих препаратов в Сумах уже нет не то что в больнице, даже в аптеках. По словам женщины, им пришлось покупать ампулы от почечной недостаточности для брата. Нашли они их только в Ахтырке. Некоторые ездят за лекарствами в Ромны, в Харьков.

Когда тяжелые больные умирают, то родственники просто оставляют препараты на специальной тумбочке возле реанимации – для тех, кому они еще могут пригодиться.

"Я бы хотела пригласить нашего президента Зеленского полечиться не в "Феофании", а тут, в Сумах, в больнице №5. Здесь нет тренажеров, нет всех лекарств, пусть приезжает и полежит тут", – говорит Лидия Жало.

В справке о смерти ничего не сказано о коронавирусе

Брат Лидии, к сожалению, умер. Еще в пятницу вечером он был на кислородной маске, а уже в субботу, 7 ноября, его не стало.

"Что странно, в справке о смерти ничего не сказано о том, что он умер от коронавируса, написали – от сердечной недостаточности. Мы до сих пор не видели результата ПЦР-теста, нам никто его не дал. Однако тело брата нам не отдали. Его хоронили по правилам захоронения умерших от коронавируса. Я в морге настояла на том, чтобы мне хотя бы показали тело. Они расстегнули черный пакет, и я с расстояния увидела его лицо. Потом снова закрыли. Хотя невестка купила для него одежду, ее просто положили в гроб. Тело в пакете положили в гроб и заколотили его", – говорит Лидия.

В день похорон, когда семья забирала Андрея из морга, там было примерно 12-13 гробов. И далеко не у всех в документах значилось, что причиной смерти стал ковид.

"Мне непонятно, почему у нас семейные врачи не направляют сразу людей в больницы? Многим говорят, что не надо ложиться туда. Мест там действительно не хватает. В этой больнице уже столовую приспособили под ковидную палату. Почему сразу не делают ПЦР-тесты, тоже непонятно. Почему дорожают лекарства, подорожали гробы. Каждый делает свой бизнес на горе", – говорит Лидия.

Обещают открыть корпус, который стоит в руинах

Чиновники Сум теперь заявляют, что буквально 1 декабря в больнице №4 города откроют отремонтированное ковидное отделение.

Однако медсестра этой больницы Юлия Витковская выложила фотографии, на которых видно, что только часть двухэтажного корпуса готова к приему пациентов. Половина же еще стоит в строительных руинах, и явно за несколько дней тут ничего доделать не успеют.

"Даже там, где вроде бы ремонт окончен, нет отопления, нет горячей воды. Поставлены бойлеры, но на всех их не хватит. Гуляет сквозняк, до сих пор не установлен лифт. Отремонтированные стены уже стоят мокрые и там пошла плесень. Руководство города приезжает осматривать объект, они же это видят", – удивляется Юлия.

К тому же на первом этаже этого здания находится хоспис, где лежат тяжелобольные люди. Пока вход и выход в здание – общий. То есть люди подвергаются опасности быть зараженными коронавирусом.

По словам Юлии, тут также увольняются медики. "Люди говорят, что боятся за себя. Нет защиты, мало платят. Например, я разговаривала с сотрудницами в нашей лаборатории, которые по несколько раз в день ходят в ковидное отделение брать кровь. Им доплачивают копейки, и то после скандалов. Только в инфекционном отделении, где у нас лечат COVID-19, медики получают по 14 тысяч гривен", – рассказывает OBOZREVATEL Юлия.

В этой больнице также существует проблема с кислородом. Несмотря на то, что он есть, трасса замерзает при первых же заморозках. Чтобы открыть кран, приходится поливать его горячей водой из чайника.