Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20230

Пандемия коронавируса и пищевая безопасность

С наступлением зимы эпидемия коронавирусане понижает обороты. Подхватить инфекцию можно везде – в транспорте, офисе, кафе или супермаркете. Частицы вируса не только передаются воздухом от больных, но и остаются на различных поверхностях и предметах.

Кто-то может работать дистанционно, чтобы уменьшить риски, но многие люди не могут перенести свою работу на дом. Например, представители пищевой отрасли. А ведь ее бесперебойная работа чрезвычайно важна для страны. Что сделало государство, чтобы уменьшить распространение коронавируса в продуктовой и пищевой сферах, и как контролирует соблюдение правил, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Фермы и пищевые предприятия

Еще в начале карантина, в мае, Минэкономики вместе с Госпродпотребслужбой и представителями бизнеса разработали рекомендации, чтобы сдержать распространение COVID-19 на фермах, скотобойнях и пищевых предприятиях. Рекомендации касались введения противоэпидемических мероприятий – уменьшение контактов, масочный режим, соблюдение дистанции и гигиены работниками, дезинфекция рабочих устройств и помещений и тому подобное. Также чиновники объяснили, как действовать, чтобы не допустить остановки производственных мощностей и обеспечить бесперебойное снабжение продуктов населению.

Оглядываясь на последние месяцы, эксперты отмечают, что эти рекомендации были успешными, ведь никаких перебоев в изготовлении или поставке продуктов украинцы не почувствовали. Однако сегодня перед отраслью появился новый вызов – опасность массового инфицирования животных на фермах мутировавшимкоронавирусом. В Испании, Швеции, Италии, Нидерландах и Дании он уже поразил норок на меховых фермах. Как следствие, правительство Дании решил срочно уничтожить 17 млн животных.

В Украине сегодня работает 8 норковых ферми до сих пор таких случаев не было. В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей уже заявили, что будут мониторить ситуацию на фермах и при необходимости принимать меры.

«Обращаюсь ко всем: речь не идет о массовых убийствах животных, закрытии ферм или коррупционных проверках. Я сама пришла к власти с бизнеса и очень хорошо понимаю все проблемы и переживания предпринимателей», – отметила руководительница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Продуктовые рынки

Важное звено пищевой безопасности – продуктовые рынки. При любых обстоятельствах граждане должны иметь возможность покупать продукты, но делать это без риска для здоровья. Чтобы уменьшить угрозу распространения коронавируса среди продавцов и покупателей, правительство с начала эпидемии также ввело определенные ограничения в работе рынков.

Прежде всего работники рынков допускаются к работе только при наличии защитной маски и прохождения температурного скрининга. Они не могут работать с симптомами простуды. Все контактные поверхности – прилавки, дверные ручки и т.д. – должны дезинфицироваться каждые три часа.

Покупатели также не могут находиться на рынке без масок. Количество посетителей не должно превышать одного человека на 10 кв. метров. При этом и покупатели, и продавцы должны придерживаться физической дистанции в 1,5 метра. На входах на рынок должны быть антисептики. Стихийная торговля вокруг базаров запрещена.

Госпродпотребслужба регулярно проверяет, как рынки придерживаются противоэпидемических требований. Как свидетельствуют отчеты инспекторов, среди самых распространенных нарушений – отсутствие температурного скрининга и централизованного сбора использованных средств индивидуальной защиты. Также часто на рынках нет антисептиков на входах, покупатели и продавцы не носят масок и тому подобное.

Кафе и рестораны

Дополнительные санитарные нормы, связанные с эпидемией COVID-19, правительство ввело также для заведений общественного питания – столовых, баров, кафе и ресторанов. Опасность этих мест связана с тем, что люди, которые едят, не могут защититься от инфекции маской. Поэтому становятся легкой мишенью для вируса. Чтобы максимально снизить вероятность распространения COVID-19, правительство рекомендовало всем заведениям придерживаться противоэпидемических ограничений.

В общем карантинные нормы для кафе и ресторанов похожи на те, что разработаны для рынков и магазинов. Работники учреждений обязательно должны иметь средства индивидуальной защиты, использовать одноразовое или бесконтактное меню, по возможности одноразовую посуду. На входе – антисептики. Расстояние между столами не может быть меньше полутора метров. Количество людей за столом не должно превышать четырех человек. Перемещаться по заведению можно только в маске. Кроме того, работа кафе, ресторанов и баров разрешена только до 22:00.

Как свидетельствуют данные рейдов Госпродпотребслужбы, не все заведения выполняют санитарные требования. Нарушение довольно типичны – несоблюдение дистанции, обслуживание клиентов после 22:00, недостаточная дезинфекция.

«По заведениях общественного питания серьезным замечанием было использование и выдача заказов клиентам в многоразовой посуде при том, что в заведении отсутствует посудомоечная машина. Сумма штрафа по статье 42 предусматривает наложение штрафа от 102 до 425 грн», – рассказал о результатах проверки начальник херсонского управления Госпродпотребслужбы Тарас Годына-Арюпин.

Всего с начала карантина специалисты Госпродпотребслужбыпроверили почти 30 тысяч различных объектов и контроль продолжается.

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