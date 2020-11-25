Запальні свята: що треба знати про використання піротехніки Феєрверки зачаровують, дають відчуття свята. І водночас несуть велику небезпеку. Травми людей та тварин, що можуть призвести до загибелі, пожежі – такою може бути ціна «запального» свята.

Аби свята пройшли безпечно і щасливо, слід пам’ятати елементарні правила користування піротехнікою. Про це інформують юристи системи безоплатної правової допомоги.

Дозволено все, що не заборонено

Продаж та використання піротехнічних засобів (феєрверків, бенгальських вогнів, петард тощо) регулюється Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 839 «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів».

Крім того, питання щодо заборони продажу та використання піротехніки на території міст, сіл та селищ визначається відповідними рішеннями органів місцевого самоврядування. Київська міська рада заборонила в столиці проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів з використанням піротехніки на період стримування збройної агресії на сході України відповідно до рішення від 19 грудня 2019 року № 470/8043 «Про затвердження Порядку організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру в місті Києві».

Статтею 1956 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачена відповідальність за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. Це тягне за собою накладення штрафу від 595 до 1 020 грн. з конфіскацією піротехнічних засобів.

Якщо ці дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке правопорушення, то передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1 020 до 1 700 грн. з конфіскацією піротехнічних засобів.

Крім того, статтею 182 КУпАП також передбачена відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях. Це тягне за собою попередження або накладення штрафу: на громадян – від 85 до 255 грн., на посадових осіб та громадян – суб’єктів господарської діяльності – від 255 до 510 грн.

Якщо ці дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, то передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу: на громадян від 255 до 510 грн. із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші, на посадових осіб та громадян – суб’єктів господарської діяльності – від 850 до 2 550 грн. із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

З якого віку можна купувати та використовувати піротехніку?

Це залежить від виду піротехнічних засобів. Вони поділяються на:

феєрверки

- класу 1 (загального використання, що мають дуже низький рівень небезпеки та шуму і можуть використовуватися у житлових будівлях);

- класу 2 (загального використання, що мають низький рівень небезпеки та шуму і не призначені для використання у житлових будівлях);

- класу 3 (загального використання, що мають середній рівень небезпеки і не призначені для використання у житлових будівлях);

- класу 4 (професійного використання, що мають високий рівень небезпеки);

сценічні піротехнічні вироби:

- класу Т1 (що мають низький рівень небезпеки);

- класу Т2 (що мають високий рівень небезпеки і призначені для використання виключно особами із спеціальною підготовкою);

піротехнічні вироби, зокрема ті, що призначені для транспортних засобів:

- класу Р1 (що мають низький рівень небезпеки);

- класу Р2 (що мають високий рівень небезпеки і призначені для використання виключно особами із спеціальною підготовкою).

Отже, феєрверки заборонено продавати або передавати особам, які не досягли такого віку:

- класу 1 – 12 років;

- класу 2 – 16 років;

- класу 3 – 18 років;

- сценічні піротехнічні вироби класу Т1 та піротехнічні вироби класу Р1 – 18 років.

Заборонено продавати або передавати феєрверки класу 4, сценічні піротехнічні вироби класу Т2 та піротехнічні вироби класу Р2 особам, які не мають спеціальної підготовки.

Купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості.

У жодному разі не купуйте петарди й феєрверки на стихійних ринках, в транспорті чи підземних переходах.

Не намагайтесь виготовити феєрверки самостійно в домашніх умовах.

Якщо органи місцевої влади не заборонили використання піротехніки, за яких умов її використання дозволене?

Державна служба України з надзвичайних ситуацій надає такі рекомендації: перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок. Кожен виріб має бути забезпечений інструкцією українською мовою, яка містить обмеження в користуванні за віком (чи можна давати в руки дітям) і правила утилізації. В обов’язковому порядку на піротехнічному виробі повинні бути нанесені знак відповідності технічним регламентам та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, що провів процедуру оцінки відповідності піротехнічного виробу.

Переконайтеся, що термін їх придатності не закінчився. Не можна використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту.

Забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів.

Не можна зберігати піротехнічні вироби біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей.

Не варто носити піротехніку в кишенях та підпалювати, тримаючи в руках. Запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.

При використанні найпростіших піротехнічних засобів – хлопавок та бенгальських вогнів, слід також дотримуватися певних правил. Вміст хлопавки вилітає з корпусу під тиском, а тому снаряд заборонено направляти в обличчя та освітлювальні прилади. Хлопавки не можна використовувати поблизу відкритого вогню, свічок тощо. Все це може привести до загорання конфетті або серпантину.

Кольорові бенгальські вогні виділяють в процесі горіння шкідливі речовини, тому спалювати їх краще тільки на відкритому повітрі, або відразу гарно провітрити приміщення.

Але окрім юридичного аспекту питання, не слід забувати і про морально-етичний аспект. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно святкувати, поряд з вами можуть бути люди літнього віку, діти, хворі, або переселенці зі сходу України та військові, для яких голосні вибухи святкових салютів не в радість і можуть мати тяжкі наслідки фізичного і психологічного характеру. Тому шануйте ваше оточення!

Інформацію підготувала фахівчиня Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Юлія Козаченко.