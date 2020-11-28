Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:43197

Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?

Деревця лісогосподарських підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства вирощуються на спеціальних плантаціях, які так і називаються «плантації новорічних ялин». Вони більше схожі на грядки, ніж на ліс.

Не перший рік триває полеміка про те, чи варто торгувати живими ялинками та соснами, адже, за думкою горе-захисників природи це знищує наші легені-ліси. Тому передноворічні клопоти лісівників, пов’язані з підготовкою хвойних святкових атрибутів, вони вважають справжньою шкодою для природи.

Щоб розвінчати цей міф, лісівники Сумщини розповіли, як і де вирощуються ялинки та сосни, які сумські лісівники пропонують до продажу. у передсвятковий період.

По перше, деревця лісогосподарських підприємств Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства вирощуються на спеціальних плантаціях, які так і називаються «плантації новорічних ялин». Вони більше схожі на грядки, ніж на ліс.

Враховуючи те, що державні лісогосподарські підприємства госпрозрахункові, у основі мотивації створення таких ділянок – економічна складова.

Вік ялинок чи сосен, які надходять у продаж, в середньому від 4 до 7 років. Цей «новорічний урожай» у лісовій галузі найбільш швидкостиглий. Адже зазвичай дерево росте, у залежності від породи, по 80 і більше років.

Створення плантацій новорічних ялинок є економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити і реалізувати щонайменше 10 плантацій таких деревець.

При умові стовідсоткової реалізації всього вирощеного у такий спосіб товару дохід підприємства в 5-6 разів перевищуватиме дохід, отриманий від реалізації стиглого лісу з такої ж площі.

Цього року у сумських лісгоспах додалося 32 га нових плантацій новорічних деревець. Загалом у області 269 га таких плантацій.

Також ялинки та сосни заготовлюються під час проведення заходів догляду за лісом, тому критики використання живих деревець повинні розуміти, що від такої діяльності лісівників ні в якому разі лісу не може бути шкоди, а лише користь.

Але варто звертати увагу на те, що новорічні деревця сумських лісгоспів маркуються спеціальними уніфікованими засобами:

— самоклейними етикетками

— пластмасовими бирками-стяжками

Ці засоби розриваються при спробі їх зняття, і тим самим унеможливлюється їх повторне використання.

Вони містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини (ЕОД). У Системі вносяться дані щодо постачальника, його підпорядкованості і форми власності. Перевірити походження ялинки можна введенням номеру із уніфікованого засобу на сайті OPEN.UKRFOREST.COM.

У випадку, якщо інформація на сайті відсутня, можна ставити під сумнів походження ялинки.

Для зручності покупців з метою перевірки легальності походження новорічної красуні існує програмне забезпечення для Android (yalynka.info – можна безкоштовно встановити з Google Play Market), за допомогою якого кожен покупець має можливість ознайомитися з походженням новорічної ялинки (вводити потрібно лише цифровий номер, без зазначення серії).

Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства просить при виборі новорічних деревець звертати увагу на наявність маркування.

Про факти зловживання або виявленні порушення необхідно  повідомляти за телефоном «гарячої лінії» Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства по охороні хвойних насаджень (0542) 77 02 69.

 
Общество

Де вирощуються новорічні ялинки від лісівників Сумщини і як перевірити легальність їх походження?
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