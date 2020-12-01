Не виходьте на тонку кригу – закликають сумські рятувальники! Через аномально теплу погоду для даної пори року, на річках формується льодовий покрив, товщина якого є мінімальною. Проте це не лякає громадян, у першу чергу любителів зимової риболовлі, які виходять на тонку кригу, наражаючи себе на небезпеку.

Невтішна статистика яскраво свідчать про те, що слід дослухатися до порад рятувальників і не виходити на кригу!

Якщо ж ви опинилися у воді навіть без жодного допоміжного засобу при собі, то головне - не панікувати. Щоб вибратися на поверхню, намагайтеся не обламувати крайків льоду, наповзайте грудьми на крижину, щоб збільшити площу опори. Вилізши з води, відкотіться та повзіть у тому напрямку, яким ви прийшли і де, таким чином, міцність криги перевірена.

Якщо вам довелося стати свідком потрапляння людини під лід, відразу сповістіть її, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе дошку, лижі чи фанеру та повзіть на них. Допомогти людині вилізти з крижаної води допоможуть ремені, шарфи чи лижі, які треба подавати за кілька метрів. Витягши постраждалого, негайно залиште небезпечну зону.

Щоб ці знання не довелося застосовувати на практиці, слід пам’ятати, що безпечний лід товщиною не менше 7-ми сантиметрів для однієї людини та 15 см – для групи осіб. У періоди ж відлиг та нестійких погодних умов треба взагалі утримуватись від виходів на кригу річок та озер, яка втрачає міцність і стає вкрай небезпечною, та в жодному разі не допускати на водойми дітей.

Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області