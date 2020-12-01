Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. До этого школы работали по санитарным нормам 2001 года, пишет Суспільне.
Ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км до учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза в школы.
Работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения сроков прохождения осмотров, работники не должны допускаться к работе.
Аренда помещений школ не под образовательные потребности запрещена.
Туалеты должны быть в помещении школы, а не на улице.
«Поскольку у нас до сих пор каждая десятая школа имеет внешний туалет, это приводит к тому, что в 21-м веке мы подвергаем детей при таких температурных условиях возможность возникновения урологических и мочеполовых проблем со здоровьем. Эти изменения должны сделать владельцы заведений, органы местного самоуправления и обустроить внутренние теплые туалеты», - отметил Ляшко.
По новым нормам в школах разрешено беспроводное или проводное подключение к Интернету. Роутеры должны быть установлены на высоте не менее 2 метров от пола и выключаться во внеучебное время.
Если это персональные компьютеры, то экран должен быть не менее 15 дюймов. Если это ноутбук, разрешается, чтобы он был 14-дюймовым, но мышка и клавиатура должны быть отдельно.
«В каждом учреждении предполагается как минимум два-три вида промаркированной мебели. Чтобы не было сколиозов, нужно подбирать мебель по росту, а также предложено не менее двух раз в год пересаживать учеников на другие ряды. Это должно профилактировать нарушения осанки, дополнительно предупредят и нарушения зрения», - сказал Ляшко.
Учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, рекомендуют размещать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене.
Впервые урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.
«Если у ребенка есть справка от семейного врача о том, что есть определенные диетические проблемы, то владелец заведения должен организовать отдельное питание для этого ребенка», - добавил Ляшко.
В школах разрешено делать кейтеринг, но он должен соответствовать нормам здорового питания.
«Установлен ряд ограничений к продуктам по содержанию соли, сахара, жиров, а также учитывается тенденции здорового питания», - сказал Ляшко.
Также по новым нормам в школах запрещено продавать снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, сладости.