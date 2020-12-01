Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10160

С 1 января вступают в силу новые санитарные правила для школ. Что они предусматривают?

С 1 января 2021 года вступает в силу санитарный регламент для заведений среднего образования.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. До этого школы работали по санитарным нормам 2001 года, пишет Суспільне.

О чем идет речь

Ученики, которые проживают на расстоянии более 2 км до учебного заведения, должны быть обеспечены транспортом для подвоза в школы.

Работники школ должны проходить профилактические медицинские осмотры. В случае нарушения сроков прохождения осмотров, работники не должны допускаться к работе.

Аренда помещений школ не под образовательные потребности запрещена.

Туалеты должны быть в помещении школы, а не на улице.

«Поскольку у нас до сих пор каждая десятая школа имеет внешний туалет, это приводит к тому, что в 21-м веке мы подвергаем детей при таких температурных условиях возможность возникновения урологических и мочеполовых проблем со здоровьем. Эти изменения должны сделать владельцы заведений, органы местного самоуправления и обустроить внутренние теплые туалеты», - отметил Ляшко.

Правила относительно компьютеров

По новым нормам в школах разрешено беспроводное или проводное подключение к Интернету. Роутеры должны быть установлены на высоте не менее 2 метров от пола и выключаться во внеучебное время.

Если это персональные компьютеры, то экран должен быть не менее 15 дюймов. Если это ноутбук, разрешается, чтобы он был 14-дюймовым, но мышка и клавиатура должны быть отдельно.

Размещение учащихся в классе

«В каждом учреждении предполагается как минимум два-три вида промаркированной мебели. Чтобы не было сколиозов, нужно подбирать мебель по росту, а также предложено не менее двух раз в год пересаживать учеников на другие ряды. Это должно профилактировать нарушения осанки, дополнительно предупредят и нарушения зрения», - сказал Ляшко.

Учеников, которые часто болеют простудными заболеваниями, рекомендуют размещать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене.

Питание

Впервые урегулирован вопрос организации питания детей с особыми потребностями.

«Если у ребенка есть справка от семейного врача о том, что есть определенные диетические проблемы, то владелец заведения должен организовать отдельное питание для этого ребенка», - добавил Ляшко.

В школах разрешено делать кейтеринг, но он должен соответствовать нормам здорового питания.

«Установлен ряд ограничений к продуктам по содержанию соли, сахара, жиров, а также учитывается тенденции здорового питания», - сказал Ляшко.

Также по новым нормам в школах запрещено продавать снеки, мясные и рыбные продукты промышленного производства, сладости.

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