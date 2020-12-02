Совет специалиста. Зачем и как при строительно-ремонтных работах используют стеклосетку? Строители знают, что стекловолоконное полотно обязательно используется при штукатурных внешних и внутренних работах для укрепления поверхности.

Именно стекловолоконная армирующая сетка, которую «топят» в штукатурный раствор, держит фасад, как каркас, защищает его от трещин и разрушений.

Без стекловолоконной сетки штукатурка не выдержит атмосферного давления, перепадов температур и влажности, ударов сильного града. Она быстро потрескается и осыплется. И наоборот, применяя качественную армирующую сетку во время штукатурных работ, можно защитить здание от разрушений, как минимум, лет на 25!

Кроме того, без стекловолоконной сетки не обойтись и при утеплении фасадов, чтобы меньше тратить на отопление. В частности, она применяется именно при работе с «мокрым фасадом» (это самая дешевая система утепления), чтобы он был достаточно прочным и не обрушился.

Крупнейший в Украине и уникальный в своем роде производитель стекловолоконной армирующей сетки европейского качества – завод «Latymer» – расположен на Сумщине, в Шостке. Продукция предприятия сертифицирована в Брюсселе и соответствует требованиям Европейского Союза.

Чтобы фасад здания после строительства, утепления или ремонта многие годы оставался прочным, важно подобрать не только качественные стройматериалы, фасадную сетку «Latymer», а и соблюсти тонкости технологии во время штукатурных работ.

Так, производитель армирующей сетки рекомендует использовать для фасадных работ сетку той плотности, которую предусматривает техническая документация. Если сэкономить и взять сетку с меньшей плотностью, это повлияет на прочность фасада.

Например, для использования в стенах домов сетка должна иметь плотность не ниже 120 г/м2. Для высотных домов лучше взять плотнее. Сетка «Latymer» имеет плотность 140-165 г/м2. Она идеально подходит именно для фасадов домов разной высотности: на 3-этажный возьмите 140, на 23-этажный — 165 г/м2. Панцирная (антивандальная) сетка, плотностью свыше 270 г/м2, используется для армирования цокольных этажей с очень большими нагрузками, а также для армирования стен, покрытых керамической плиткой или камнем. А сетка совсем небольшой плотности, например 55 г/м2, – архитектурная, подходит для внутренней отделки, армирования небольших декоративных деталей.

При утеплении стен специалисты «Latymer» не рекомендуют класть или крепить стеклосетку на сухую стену, пенопласт. Ее следует погрузить в штукатурный раствор.

Нельзя утеплять здание частично, а только все сразу. Иначе на границах утепленных и не утепленных участков строения поползут трещины.

Перед утеплением стены необходимо выровнять, устранить трещины, иначе будут потери тепла, а штукатурка разрушится.

На стыках плит пенопласта армирующую сетку кладут внахлест, плотно подгоняют материал, не оставляя зазоров.

Больше нюансов о применении стеклосетки, особенностях ее изготовления и самом предприятии можно узнать на официальном сайте завода latymer.ua.