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Сегодня 13:0738

Чарівна ніч: ковдри на всі сезони

Якщо у вас вже є тепла, екологічна і легка зимова ковдра, ця інформація навряд чи зможе вас зацікавити. Але якщо ви знаходитеся в пошуку такої ковдри - можете рахувати що вже знайшли все те, що потрібно. Текстильна компанія «Чарівна ніч» знає про ковдри все, або майже все, оскільки спеціалізується на їх пошитті.

Вже відійшли далеко в минуле важкі «ватінові» ковдри, які просто таки притискали до ліжка. Випрати таку ковдру було неможливо, власне як і спати. Їх альтернативою були тільки ковдри з лебединого пуху. Але дозволити таку розкіш могли собі далеко не всі. 

Сьогодні все набагато простіше. Великий вибір матеріалів і наповнювачів та сучасні технології виробництва дають можливість створювати легкі зимові ковдри як з традиційних матеріалів (шерсть),  новітніх матеріалів (силікон), та навіть природних матеріалів (коноплі)! 

А тепер коротко про переваги кожної з них. 

Силіконові  ковдри

Дуже теплі, легкі,  мають високий термін придатності. При  їх виборі багато хто з нас вважає, що вона має бути така ж пухка,  як колись ковдри з лебединого пуху.  Хочемо вас розчарувати, тепло дає далеко не об’єм, а щільність  силіконового наповнювача.  Якщо у виробництві такої ковдри використовується якісний щільний  силікон, ковдра буде не дуже об’ємною, але дуже теплою (!) . Компанія «Чарівна ніч» спеціалізується на виготовлені стьобаних ковдр, а це дозволяє максимально подовжити строк експлуатації, і не дозволить наповнювачу збиватися в неприємні ущільнення.  Перевагою покупки такої ковдри можна вважати доступну ціну, півторачна ковдра коштує від 450 грн. Серед мінусів – ковдра немає воздухообміну і, якщо в помешканні дуже тепло,  будьте впевнені, що спати під нею буде дуже жарко.

Традиційні вовняні ковдри

Теплі, легкі, мають невеликий рівень повітряного обміну.  Завдяки новим технологіям виготовлення наповнювача, ковдри дещо втратили в об’ємі, але не в своїх перевагах і характеристиках. Вовняна ковдра по - домашньому затишна і тепла. Під такою ковдрою буде комфортно спати навіть в самій холодній кімнаті. Не дивлячись на те, що ковдра  дуже легка, вона швидко зігріє і зберігатиме комфортну температуру тіла всю ніч.  Щоб ковдра відповідала всім вашим сподіванням, матеріал-покриття повинне бути тільки з 100% бавовни (!) І це ОБОВ»ЯЗКОВО. Інакше ковдра не зможе дихати і буде створюватися ефект термоса! Півторачна ковдра виробництва компаніі «Чарівна ніч» коштує від 590 грн. Єдине, що можна зарахувати в мінус таким ковдрам – алергія на вовну.  Та якщо алергіі немає, а в кімнаті, в  якій ви спите холодно – ковдра з вовни! Ось що Вам потрібно. 

Лідер подажів – конопляні ковдри

Легка, тепла, дихаюча. Гіпоалергенна. Саме конопляна ковдра зібрала всі переваги зимових ковдр.  Тепла як вовняна, легка як ковдра з лебединого пуху, гіпоалергенна як силіконова, і дихаюча – як жодна з них!!! А ще, між іншим, її  можна прати…. Це краща ковдра – яку подарувала сама природа.  Вона не тільки зберігає температуру вашого власного тіла, але й виводить зайву вологу якщо раптом ви спітніли. Зимові  ковдри з конопель, виготовляються з високоякісної технічної коноплі, волокна якої силіконизіруються щоб надати виробу пружність і еластичність. У процентному співвідношенні це 70% коноплі \ 30% силікон - саме таке співвідношення матеріалів дозволяє виготовити ідеальну конопляну ковдру, яка буде відповідати всім вимогам і очікуванням. Матеріал покриття конопляної ковдри так само має значення і несе не тільки естетичне, але й функціональне навантаження. Матеріал так само повинен дихати, не линяти і не кошлатитись. Краще покриття для такої ковдри 100% бавовна: паплін, бязь ранфорс, бязь Білорусь ГОСТ або сатин. Звичайно виникає логічне запитання про вартість таких ковдр, а вона, як це не дивно, досить бюджетна. Наприклад , півторачна зимова конопляна ковдра  680 грн. 

Так що, якщо шукаєте ковдру для себе або на подарунок  в магазині чи на сайті магазину “Чарівна Ніч» https://mntex.com.ua ви обов’язково знайдете сама те, що шукаєте. Окрім ковдр тут можна придбати постільну білизну, рушники. Пледи, покривала та багато іншого. 

Приходьте до нас за адресою: м.Суми, пр-т  Курський, 147, маг. «Чарівна ніч»

тел.. 0661517245, 0983892882

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Общество

Чарівна ніч: ковдри на всі сезони
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