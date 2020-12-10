Що робити якщо ви все ж таки провалились під кригу? Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області повідомляє, що у зимовий період, рятувальники посилюють роз’яснювальну роботу серед населення, щодо попередження трагічних випадків на водних об’єктах.

Але не зважаючи на це люди продовжують наражати себе на небезпеку. Якщо ви все ж таки потрапили в таку ситуацію запам’ятайте прості поради від рятувальників:

• Не треба ходити на лід поодинці та вночі, також варто взяти мобільний телефон, щоб викликати службу порятунку.

• Якщо ви таки провалилися під кригу, пам'ятайте, що часу на порятунок обмаль. Переохолодження починається вже після двох хвилин під водою. Тому голосно гукайте про допомогу. Рухайтесь повільно, не швидко.

• Також намагайтеся врятуватися самостійно. Широко розкиньте руки, аби не зануритись у воду з головою. Спробуйте зачепитися за лід сокирою або гострим риболовним знаряддям.

• Перш за все, позбудьтеся важкого одягу, адже він тягне на дно.

• Спробуйте вибратися на поверхню грудьми або спиною. Якщо вам це вдалося, намагайтеся повзти в той бік, з якого прийшли. Там, скоріш за все, твердіша крига.

• Коли вийшли на берег, швидко знімайте мокрий одяг. Поки їде швидка – грійтесь. Головне – не вживайте алкоголь.