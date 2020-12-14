Бюджет Смерті Сумський активіст, голова організації «Клуб «Шанс» Андрій Букін висловився щодо державного бюджету на 2021 рік.

Головний бюджет закон країни на наступний рік прийнято, саме час поговорити про цифри і перспективи подальшого життя цієї країни. Ми спробуємо простими словами та прикладами разом розібратися у складних фінансових питаннях, які стосуються життя кожного громадянина.

Отже 15 грудня 2020 року Верховна рада більшістю голосів прийняла Закон України про бюджет України на 2021 рік. Документ підтримали 289 нардепів.

Що ж очікує нас у прийдешньому році?

З 1 січня 2021 року медики повернуться до середніх 9 тис грн для лікарів, 7 тис грн для медсестер та 5 тис грн для санітарів. Скоріш за все це стосується вторинно ї та третинної ланок системи охорони здоров’я. Законотворці не підтримали підняття заробітних плат для медичного персоналу. Привіт популістським обіцянками ЗеКоманди.

Найбільша халепа схована у недофінансуванні двох напрямків. Програми Медичних гарантій та Закупівлі ліків для тяжко хворих пацієнтів.

Про це вже неодноразово говорилося, але так і не було почуто законотворцями. Згідно ЗУ «Про Медичні гарантії для населення» бюджет на галузь охорони здоров’я має складатися не менш як з 5% від ВВП. Натомість бюджет на 2021 складається на 2,7% - це значить що 45% недофінансовано.

Це не просто цифри – це реальні життя пацієнтів, як теперішніх так і майбутніх. Інший важливий показник це закупівля ліків. Потреба у коштах складає 17,2 млрд. грн. натомість у законі прописано 9,5 млрд. грн. це значить що майже половину від потреби Держава Україна не забезпечить для своїх громадян. Це значить що в майбутньому році залишок у розмірі 7,7 млрд. грн. буде виплачений нами, пересічними громадянами, які опиняться у медичних закладах. Це чіткий алгоритм, який прораховано спеціалістами, якщо є кількість хворих, є лікування і є ціна цього лікування. Від цього нікуди не дітися. Людина або лікується або вмирає. Відповідно всі, хто проголосували за бюджет – вважають що українці мають доплатити нестачу на медикаменти у розмірі 7,7 млрд грн з власної кишені.

Проблема з лікуванням COVID-19, починаючи з січня місяця, не передбачено фінансування. В нашій країні, хто не буде мати можливість за власні кошти лікуватися – просто помре. 12 тисяч смертей, значну частину з яких можна було попередити в поточному році – не спинило розпил бюджетних коштів.

Міністр Степанов, не зробив нічого, щоб відстояти необхідний бюджет для галузі медицини. Президент Зеленський, який так вправно записував відосики, лікуючись від легкої форми COVID-19 у Феофанії – нічого не зробив щоб покращити життя пацієнтам та медичним працівникам. На початку року ми пам’ятаємо як ЗеПрезиден пафосно говорив про захисників на фронті та захисників у білих халатах, про їхні медичні гарантії та забезпечення. Ось результат! Він записаний і проголосований – з цими результатами країні жити весь наступний рік.

Обласний бюджет

Завтра на сесії обласної ради буде прийматися обласний бюджет. Він так само дивний і суперечливий. Якщо відкрити галузь охорони здоров’я, ми побачимо цифри, що закладені на цю галузь. Структура загального фонду по галузі «Охорона здоров’я» в обсязі 161 127,6 тис. гривень складається з видатків на:

- оплату праці з нарахуваннями – 72 198,6 тис. гривень (або 44,8%);

- комунальні послуги та енергоносії – 70 852,2 тис. гривень (44%);

- медикаменти та харчування – 3 112,7 тис. гривень (1,9%);

- пільгові пенсії – 9 711,6 тис. гривень (6%);

- інші поточні видатки – 5 252,5 тис. гривень (3,3%)

Ми утримуємо будинки і персонал для них, але не забезпечуємо ліками(!)

В області незакладено фінансування на жодну(!) медичну програму.

Треба закінчити словами найвеличнішого президента: «Ви це зробили разом!»

P.S. У 2021 році видатки на утримання Офісу президента зростуть на 39%, Офісу генпрокурора – на 46%, Державного бюро розслідувань – на 67%. Навіть на Державну фіскальну службу, яка перебуває на стадії ліквідації і має зникнути після створення Бюро економічної безпеки, у 2021 році планують витратити 1,32 млрд грн – на 42% більше, ніж у 2020-му.

Андрій Букін