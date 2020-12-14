Бюджет Смерті

Головний бюджет закон країни на наступний рік прийнято, саме час поговорити про цифри і перспективи подальшого життя цієї країни. Ми спробуємо простими словами та прикладами разом розібратися у складних фінансових питаннях, які стосуються життя кожного громадянина.
Отже 15 грудня 2020 року Верховна рада більшістю голосів прийняла Закон України про бюджет України на 2021 рік. Документ підтримали 289 нардепів.
З 1 січня 2021 року медики повернуться до середніх 9 тис грн для лікарів, 7 тис грн для медсестер та 5 тис грн для санітарів. Скоріш за все це стосується вторинно ї та третинної ланок системи охорони здоров’я. Законотворці не підтримали підняття заробітних плат для медичного персоналу. Привіт популістським обіцянками ЗеКоманди.
Найбільша халепа схована у недофінансуванні двох напрямків. Програми Медичних гарантій та Закупівлі ліків для тяжко хворих пацієнтів.
Про це вже неодноразово говорилося, але так і не було почуто законотворцями. Згідно ЗУ «Про Медичні гарантії для населення» бюджет на галузь охорони здоров’я має складатися не менш як з 5% від ВВП. Натомість бюджет на 2021 складається на 2,7% - це значить що 45% недофінансовано.
Це не просто цифри – це реальні життя пацієнтів, як теперішніх так і майбутніх. Інший важливий показник це закупівля ліків. Потреба у коштах складає 17,2 млрд. грн. натомість у законі прописано 9,5 млрд. грн. це значить що майже половину від потреби Держава Україна не забезпечить для своїх громадян. Це значить що в майбутньому році залишок у розмірі 7,7 млрд. грн. буде виплачений нами, пересічними громадянами, які опиняться у медичних закладах. Це чіткий алгоритм, який прораховано спеціалістами, якщо є кількість хворих, є лікування і є ціна цього лікування. Від цього нікуди не дітися. Людина або лікується або вмирає. Відповідно всі, хто проголосували за бюджет – вважають що українці мають доплатити нестачу на медикаменти у розмірі 7,7 млрд грн з власної кишені.
Проблема з лікуванням COVID-19, починаючи з січня місяця, не передбачено фінансування. В нашій країні, хто не буде мати можливість за власні кошти лікуватися – просто помре. 12 тисяч смертей, значну частину з яких можна було попередити в поточному році – не спинило розпил бюджетних коштів.
Міністр Степанов, не зробив нічого, щоб відстояти необхідний бюджет для галузі медицини. Президент Зеленський, який так вправно записував відосики, лікуючись від легкої форми COVID-19 у Феофанії – нічого не зробив щоб покращити життя пацієнтам та медичним працівникам. На початку року ми пам’ятаємо як ЗеПрезиден пафосно говорив про захисників на фронті та захисників у білих халатах, про їхні медичні гарантії та забезпечення. Ось результат! Він записаний і проголосований – з цими результатами країні жити весь наступний рік.
Завтра на сесії обласної ради буде прийматися обласний бюджет. Він так само дивний і суперечливий. Якщо відкрити галузь охорони здоров’я, ми побачимо цифри, що закладені на цю галузь. Структура загального фонду по галузі «Охорона здоров’я» в обсязі 161 127,6 тис. гривень складається з видатків на:
- оплату праці з нарахуваннями – 72 198,6 тис. гривень (або 44,8%);
- комунальні послуги та енергоносії – 70 852,2 тис. гривень (44%);
- медикаменти та харчування – 3 112,7 тис. гривень (1,9%);
- пільгові пенсії – 9 711,6 тис. гривень (6%);
- інші поточні видатки – 5 252,5 тис. гривень (3,3%)
Ми утримуємо будинки і персонал для них, але не забезпечуємо ліками(!)
В області незакладено фінансування на жодну(!) медичну програму.
Треба закінчити словами найвеличнішого президента: «Ви це зробили разом!»
P.S. У 2021 році видатки на утримання Офісу президента зростуть на 39%, Офісу генпрокурора – на 46%, Державного бюро розслідувань – на 67%. Навіть на Державну фіскальну службу, яка перебуває на стадії ліквідації і має зникнути після створення Бюро економічної безпеки, у 2021 році планують витратити 1,32 млрд грн – на 42% більше, ніж у 2020-му.