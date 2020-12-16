Поради сумських рятувальників, як безпечно святкувати Новий рік Статистика попередніх років свідчить про те, що у період новорічних та Різдвяних свят значно зростає кількість пожеж, спричинених неправильною експлуатацією піротехнічних виробів та електрогірлянд низької якості, або ж взагалі несертифікованих.

Тому для того, щоб новорічні свята пройшли безпечно та без будь-яких надзвичайних подій, необхідно дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Саме на цьому наголошують рятувальники на передодні свят!!!!

Так, існують основні вимоги до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовуються під час святкування новорічних свят, зокрема:

- ялинка має бути встановлена на стійкій основі;

- забороняється встановлювати ялинку на шляхах евакуації;

- ілюмінація мусить бути виконана з дотриманням правил влаштування електроустановок;

- при виявленні будь-якої несправності в ілюмінації (нагрівання дротів, блимання лампочок, іскріння тощо) її слід терміново вимкнути;

- мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до опалювальних пристроїв та легкозаймистих речей, портьєр тощо має становити не менше 1 метра;

- не прикрашайте ялинку ватою, папером та іншим горючим матеріалом;

- необхідно використовувати тільки електричні гірлянди сертифікованого виробництва;

- у приміщеннях категорично заборонено використовувати піротехнічні вироби;

- заборонено одягати дітей у костюми з вати, марлі, паперу та інших легкозаймистих матеріалів;

- у приміщенні, де встановлено ялинку, необхідно обладнати протипожежним куточком, в якому мають знаходитися вогнегасники та інші наявні первинні засоби пожежегасіння.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій негайно повідомте пожежну охорону за телефоном 101!

Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області