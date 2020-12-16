2021 год: пусть исполнятся ваши мечты ® Заканчивается 2020 год, который стал вызовом для всей планеты. Он заставил еще больше задуматься о нашем будущем и во многом пересмотреть свою жизнь и свои ценности.

Но в то же время пандемия коронавируса заставила всех сплотиться — вирусологи многих стран активно работали над созданием вакцины, и, как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН: «С положительными результатами испытаний вакцин в последние недели года свет в конце тоннеля стабильно становится ярче. И хотя путь вперед остается еще сложным, мы можем начать мечтать о конце пандемии».

Будучи оптимистами, мы с надеждой смотрим в будущее и верим, что следующий год принесет нам победу. Компания «Кусум Фарм» поздравляет всех жителей города Сумы и всей нашей страны с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством!

Александр Марынин, директор завода «Кусум Фарм»

Поздравляю всех с наступающим Новым годом, который, я уверен, принесет в наши дома хорошие новости! Пусть он будет светлым и радостным, исполнит все ваши мечты и оправдает надежды. Но самым актуальным остается пожелание крепкого здоровья! А наша компания «Кусум Фарм», как и всегда, будет в этом помогать. Мы никогда не остаемся в стороне, если можем помочь. Мы оказывали помощь в разгар пандемии и продолжаем делать это сейчас. Горжусь тем, что наша команда проявила сознательность и слаженность действий, сплотившись в это непростое время. А значит, в Новом году мы все вместе добьемся успехов!

Дмитрий Петривный, старший юрисконсульт ООО «Кусум Фарм»

Вступая в 2021 год, мы верим, что он принесет нам решение всех проблем. Я искренне желаю всем счастливых перемен, исполнения самых смелых желаний и планов! А мы продолжим трудиться, выпуская эффективные и качественные лекарства, которые помогают миллионам соотечественников справляться с различными заболеваниями. Пусть уходящий 2020 год заберет с собой все волнения, а нам оставит только самое лучшее. С наступающими праздниками нас всех!

Оксана Дудченко, менеджер по персоналу ООО «Кусум Фарм»

Нас много, но все мы части одного целого — большого предприятия, одной большой команды, цель которой - делать людей здоровыми. И мы с этим отлично справляемся. Несмотря на сложности уходящего года, жизнь продолжается. Для кого-то он стал лучшим, потому что они нашли свою половинку или стали счастливыми родителями, добились успехов в карьере или воплотили в жизнь свою мечту. Я хочу поздравить всех с наступающими праздниками, которые обычно дарят нам радость ожидания чуда и просто хорошее настроение. Пусть Новый год принесет с собой вдохновение и радость, силы и возможности добиваться поставленных целей и покорять любые вершины. Смело мечтайте и двигайтесь вперед! Пусть вас поддерживают друзья и единомышленники, пусть ваши семьи будут счастливыми! А в нашей компании всегда найдется место для целеустремленных людей, готовых заботиться о здоровье нации.

Оксана Лацуновская, главный бухгалтер ООО «Кусум Фарм»

Новый год – это не только один из самых любимых наших праздников, но и время, когда мы начинаем новую жизнь, строим планы и мечтаем, говорим друг другу важные и теплые слова пожеланий, искренне надеясь на их исполнение. Я хочу пожелать всем счастливого Нового года, здоровья и благополучия вашим близким, удачи и успехов! Чтобы все перемены были к лучшему, а все сюрпризы приятными, чтобы каждый из 365 дней следующего года был наполнен яркими эмоциями и радостными событиями! И пусть все задуманное обязательно осуществится!