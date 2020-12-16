Секрет молодості або все про контурну пластику

Контурна пластика – комплекс косметологічних процедур, призначений для корекції дефектів зовнішності з допомогою ін'єкцій мікроімплантатів. Цей метод косметології популярний близько 25 років. Його широко застосовують у всьому світі.

Для чого потрібна контурна пластика?

Основним показником для корекції будуть будь-які дефекти шкіри. Це і зморшки, і рубці, складки, наслідки операцій, травм. Також метод застосовують якщо є охота людини змінити форму губ, носа і так далі.

Препарати, що вводяться в уколах, забезпечують додатковий об'єм там, де він потрібний. Ці наповнювачі називають філерами. Вони дають можливість вирівняти шкіру лінійно і в об'ємі.

Косметолог повинен мати медичну освіту, адже процедура хоч і безопераційна, але припускає глибші знання фахівця в медицині. Зазвичай контурну пластику проводить лікар-дерматолог, який пройшов підвищення кваліфікації.

Показання до процедури

Естетична медицина підходить для омолоджування усього тіла. Контурна пластика показана для тих пацієнтів, які бажають повернути свої об'єми обличчя, розгладити зморшки, підправити риси обличчя.

До протипоказань відносять наступне:

• вагітність;

• грудне годування;

• гостру фазу хронічного захворювання;

• ГРВІ й застуду;

• порушення цілісності шкіри;

• проблеми крови зі здатністю згущуватися;

• психічні захворювання;

• прийом деяких медичних препаратів;

• інші.

Упродовж процедури застосовують колаген, гіалуронову кислоту, ботулотоксин (для ботоксу), полірувальну кислоту. Ці речовини можуть викликати алергічну реакцію. Варто врахувати людям схильним до алергії.

Відновлена молодість за півгодини

З віком жирова тканина поступово втрачається, переміщається в нижню частину щік, підборіддя. Контурна пластика відновлює об'єм і красу обличчя.

Корекція губ є більш естетичною процедурою, ніж необхідною. Але вона вирішує низку проблем, пов'язаних з появою кісетних вертикальних зморшок. Філер відновлює контур і додає об'єм. Асиметрія губ також відновлюється швидко і непомітно.

Корекція вилиць повертає обличчю чіткість і підтягнутість. Цю процедуру краще повторювати раз на рік.

Гіалуронова кислота допомагає позбавитися від носослізної борозни, яка робить очі сумними.

У центрах естетичної медицини дрібні недоліки носа також виправляють за допомогою філерів (кінчик носа, западинки).

Носогубні складки – одна з самих затребуваних процедур. Досвідчений лікар зможе визначити, чому вони з'явилися. Тільки після визначення причини, можна починати коригувати зовнішність.

В’яла лінія щелепи – одна з основних проблем вікових змін. Щоб підняти опущені тканини, зміцнюють обличчя в області щік, скронь і вилиць.

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