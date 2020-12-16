Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:18295

Что известно о новом штамме коронавируса?

Рассказывает главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Информация о коронавирусе накрывает конкретно. Все информационные ресурсы переполнены самыми разнообразными сведениями об этом «мегагерое», что, безусловно, ухудшает психологическое состояние многих людей и даже приводит к панике тех, кто достаточно чувствителен. «Страхи» последних дней связаны с беспокойством по поводу мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании и ставшей ночным кошмаром многих. Поэтому для тех, кто устал паниковать...

Итак, что нам известно? В конце сентября в Англии впервые был выявлен новый штамм вируса (для особо продвинутых — с мутацией N501Y в RBD спайк-белка), который к середине декабря обнаруживался уже в 20% случаев в Норфолке и 10% — в Эссексе, что позволило эпидемиологам предположить его связь с ускоренным ростом заболеваемости в этих графствах и в Лондоне. На штамм с этой же мутацией пожаловались в ЮАР: там он уже стал доминирующим, а эпидемическая картина изменилась со значительным сдвигом в сторону более молодых. Кроме того, о новом варианте вируса сообщили Дания, Нидерланды и Австралия.

Вообще, вирусы постоянно меняются в результате мутаций, и появление нового варианта является ожидаемым событием, что само по себе не повод для беспокойства. SARS-CoV-2, как РНК-содержащий вирус, изменчив невероятно. С этой коварной особенностью РНКовых вирусов мы уже знакомы — стОит вспомнить грипп и гепатит С.

Но оба они «нервно курят в сторонке», когда речь заходит о SARS-CoV-2. Только тот ещё изменщик! Смена штаммов его наблюдается во всём мире и будет происходить и дальше. Однако большинство возникающих мутаций не дают вирусу избирательного преимущества. В то же время некоторые из них могут обеспечить определённые преференции. Так, по ряду предположений, новая мутация увеличивает заразность на 70%. Хотя часть исследователей не исключает, что взлёт заболеваемости в Британии в последние дни можно объяснить неудачно наложившимся эффектом рождественских праздников.

Появление нового штамма сразу поставило ряд вопросов:

— насколько серьёзно повлияет новая мутация на тяжесть клинического течения COVID-19?

— насколько глубоки антигенные изменения и могут ли они повлиять на эффективность лечения?

— как повлияет мутация на частоту реинфекции (повторного заболевания COVID-19)?

— как повлияет мутация на эффективность и безопасность вакцин?

Итак, возможные последствия для здоровья человека. Последние исследования показывают, что новый вариант никак не повлиял на степень тяжести и исход COVID-19. Никаких указаний на повышение тяжести COVID-19, связанной с CoV-2 VUI 202012/01 (мутантный штамм), на сегодняшний день нет. До сих пор ни один из ранее известных новых штаммов SARS-CoV-2 не вызывал увеличения степени тяжести коронавирусной инфекции. Напротив, вариант 19B, вызывающий заболевание с лёгким клиническим течением, был обнаружен в Сингапуре весной. В настоящее время ВОЗ не отмечает и воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на летальность.

То, что вирус быстро распространяется, конечно, печально, но и предыдущий штамм тоже стремительно охватил планету. Из хорошего: парадоксальным образом, более высокая заразность при неизменной летальности даже лучше — быстрее «перегорит». Хотя, безусловно, нагрузка на систему здравоохранения увеличится.

Новые мутации ничего не меняют в тактике диагностики и лечения. Также ведущие специалисты сомневаются, что они повлияют на эффективность вакцины, хотя, конечно, некоторый риск её уменьшения исключить нельзя.

Что до реинфекции. Доказанных случаев повторного заболевания COVID-19 во всём мире описано очень и очень немного, и связь их с новым штаммом пока не установлена.

Это всё, что на сегодня нам известно о мутации SARS-CoV-2. И, кстати, реального положения дел в глобальном масштабе мы не знаем, так как далеко не все страны проводят углублённое исследование, так называемое секвенирование. Но одно известно точно — оснований для паники в общем-то нет. Будем надеяться, что главный патоген 2020 года станет эволюционировать в сторону более мягких вариантов (аттенуироваться). Так велит ему естественный отбор и эволюционное давление. И убийство хозяина для вируса – пиррова победа. Рано или поздно вирулентность вируса снизится. А между патогеном и хозяином установится баланс интересов.

А пока нам нужно перестать сеять панику и чётко выполнять то, что мы уже умеем — своевременно диагностировать и лечить пациентов с COVID-19. Кроме того, продолжаем привыкать к ограниченной социальной активности, к дистанции и маскам.

Берегите себя и не болейте!" - написала она.

Общество
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