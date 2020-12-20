Общество

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51105

На Сумщине с января меняется алгоритм получения всех видов социальной помощи

По информации областного Департамента социальной защиты населения, с 1 января 2021 года заявления и документы на назначение всех видов социальных пособий и компенсаций должны приниматься уполномоченными должностными лицами исполнительных органов советов и через ЦПАУ.

С начала года местные управления социальной защиты населения прекращают прием граждан. Поэтому заявления для получения субсидии теперь нужно передать местной громаде по почте, через официальный сайт или в приложении «Дія». Это связано с реформой децентрализации.

В территориальных громадах должны быть созданы подразделения по вопросам социальной защиты населения, которе принимают такие заявления от граждан. И не только для выплаты субсидии, а еще 67-ми других видов услуг.

Все обращения по социальным вопросам будут принимать представители территориальной громады и в цифровом формате передавать для принятия решений в соответствующие органы исполнительной власти.

На территории области насчитывается около полумиллиона человек, которые получают те или иные выплаты из госбюджета. Поэтому, в условиях реформирования, важно обеспечить непрерывный процесс предоставления всех социальных гарантий. Следовательно, первоочередной задачей является организация приема документов на назначение государственных социальных гарантий от жителей территориальных громад.

С 1 января 2021 года органы социальной защиты населения райгосадминистраций принимают от граждан документы для назначения государственных пособий, льгот, субсидий только через почту или в электронной форме. Документы принимаются должностными лицами исполнительного органа и должностными лицами центра предоставления административных услуг.

С 1 марта 2021 года заявления с необходимыми документами принимаются должностными лицами исполнительных органов советов или через ЦПАУ исключительно с формированием электронного дела.

Работа органов социальной защиты населения городских советов городов областного значения не меняется - в пределах территориальных громад, в состав которых входят территории городов областного значения, эти органы продолжают принимать документы и назначать выплаты до реформирования системы социальной защиты населения.

С 1 января 2021 года все территориальные громады должны организовать прием документов от граждан для назначения государственных выплат.

С 1 марта 2021 года все территориальные громады должны подключиться к платформе «Социальная громада».

Справка

«Социальная громада» - программный продукт, с помощью которого дела в цифровом виде передаются от громад в органы социальной защиты населения райгосадминистраций для назначения пособий. Электронные копии документов, принятых через «Социальную громаду», будут сразу попадать в управление социальной защиты населения, что сократит время принятия решения почти вдвое. Через программный комплекс жители громад смогут оформить 67 услуг, в частности популярные среди населения - жилищные субсидии, льготы, пособия и выплаты и др.

С 2021 года пользование программным комплексом «Социальная громада» бесплатное.

Общество

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