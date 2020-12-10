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Идеальный свадебный макияж: как выбрать визажиста на свадьбу

Вы можете выбрать абсолютно любой образ невесты на вашу свадьбу: классический, нежно-романтический или роковой. Важно одно – макияж должен абсолютно точно отражать ваши индивидуальность и стиль, скрывать недостатки, подчёркивать достоинства. Поэтому в этом ответственном деле лучше довериться свадебному визажисту.

Поиск опытного профессионала – один из самых трудных пунктов в свадебной подготовке. Ведь в повседневной жизни среднестатистическая девушка чаще всего делает мейкап сама и к услугам визажиста прибегает крайне редко, в исключительных случаях. Поэтому налаженных контактов, как с фотографом или парикмахером, в большинстве случаев нет. 

Ситуация осложняется ещё и тем, что необходимо найти визажиста, который имеет опыт работы с макияжем для съёмки. Ведь фотоаппарат «съедает» половину мейкапа, но при этом обычный человеческий взгляд не упустит из виду чрезмерность красок. Опытные визажисты на свадьбу умеют уловить эту "тонкую грань", создать на лице невесты естественность и гармоничность. Они должны знать акценты и приемы, которые позволят невесте хорошо выглядеть в кадре, обеспечат результату неизменную стойкость.

На что обратить внимание при выборе свадебного визажиста

1. Портфолио, отзывы. 

При просмотре работ, на которых специализируется мастер, можно понять, сможет ли он создать желаемый вами макияж. Фотографии расскажут вам, насколько ответственно визажист относится к своему делу, способен ли он на эксперименты, проявление фантазии, как он подбирает стиль свадебного мейкапа под образ невесты. 

Если вы хотите найти действительно достоверные отзывы о работе кандидата, посетите его страницу в социальных сетях. Можно также посетить странички невест, которым он уже оказывал свои услуги. Так вы узнаете, сохраняет ли мастер индивидуальность невесты, насколько девушкам было комфортно с ним работать. Не стесняйтесь задавать вопросы. Информация "из первых уст" достовернее всего! 

2. Встреча со свадебным визажистом. 

Подготовьтесь к беседе заранее: возьмите с собой примеры свадебного макияжа, который вы хотели бы воплотить в жизнь. Не помешают также фотографии с вашими удачными образами. Обратите внимание на внешний вид мастера, манеру общения, пунктуальность, доброжелательность. Для создания естественного мейкапа, который подойдёт именно вам, очень важно чтобы визажист почувствовал ваш характер и особенности.

3. Инструменты и косметика визажиста. 

Важно, чтобы мастер был знаком со всеми нюансами свадебного мейкапа, использовал только профессиональную косметику. В его кейсе должны быть только специальные средства, которые гарантированно создадут максимально стойкий макияж, не вызовут раздражение или аллергию.

4. Репетиция свадебного макияжа. 

Не всегда на словах и примерами можно объяснить тот результат, который вы хотите получить. Поэтому обязательно необходимо договориться с мастером о предварительной репетиции. Так вы сможете увеличить шансы создания безупречного макияжа в день свадьбы. Профессиональные свадебные визажисты, как правило, предоставляют такую услугу и с удовольствием идут навстречу будущим невестам. 

Поиск свадебных визажистов с помощью портала YesYes

Без потери времени и нервов вы можете посмотреть всех лучших визажистов Украины, выбрать самого лучшего именно для вас. Портал-помощник всем будущим невестам устроен максимально просто и понятно: выбираете категорию, город, фильтруете кандидатов по стоимости, популярности. Портфолио и отзывы помогут вам оценить профессионализм, опыт кандидата, а в личной переписке можно обсудить детали, нюансы предстоящей работы.

Даже если вы нашли самого лучшего визажиста на свадьбу, который подходит вам по всем параметрам, не забудьте самостоятельно заранее подготовиться к торжеству. Желательно за несколько месяцев до назначенное даты перейти на правильное питание, соблюдать питьевой режим, не забывать о базовом уходе за лицом, а при наличии проблем – об интенсивном восстановлении. Ведь здоровая кожа, идеальные брови, румянец – главные украшения невесты! 

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Общество
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Идеальный свадебный макияж: как выбрать визажиста на свадьбу
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