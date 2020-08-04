Нові технології 2020 року: бетон з нанодобавками Ремонт квартир Львів пропонує виконувати за участі професіоналів, які не тільки виконають усі потрібні роботи, але і зможуть дати цінні поради, як зробити так, щоб отримати дійсно якісний та недорогий ремонт.

Ремонт квартир Львів пропонує виконувати за участі професіоналів, які не тільки виконають усі потрібні роботи, але і зможуть дати цінні поради, як зробити так, щоб отримати дійсно якісний та недорогий ремонт.

Використання якісних матеріалів є дуже важливим фактором, коли ми говоримо про довговічність ремонту. Прориви у цій сфері виникають не так часто як хотілось, хоча це не означає, що науковці не зможуть нічим нас порадувати. Не так давно ученими буд презентований унікальний матеріал – бетон з нано-добавками.

Завдяки такому таємному компоненту ученим вдалось досягнути того, що бетон став набагато стійкішим до впливу низьких температур. Ця високотехнологічна суміш дозволяє отримати відносно міцну конструкцію яка довше прослужить навіть у дуже холодних регіонах. Власне, для цього таку технологію і розробляли – щоб використовувати в над-складних умовах. Наприклад, суміш буде використовуватись для будівництва при низьких температурах та підвищеній вологості. Такий підхід актуальний для багатьох регіонів не тільки України, але і усього світу.

Кожен, хто хоч раз працював з бетоном коли температура повітря падала нижче нуля знає, що цей матеріал стає практично нефункціональним. Така примхливість зв’язана з тим, що вода під час заморозків замерзає, і в бетоні формуються кристалики льоду. Звісно, тоді конструкція не закріпиться так як потрібно, а якщо і схопиться, є величезний ризик передчасного руйнування.

Новинка в вигляді нанобетонної суміші має наступні характеристики:

• У складі матеріалу є спеціальний гіперпластифікатор. Це модифікуюча складова, дія якої посилена нанотехнологіями, завдяки яким суміш залишається пластичною навіть якщо температура навколишнього повітря падає нижче -5. Іншими словами, цей матеріал можна використовувати навіть взимку. Хоча зберігати температурний режим все ж буде потрібно. Просто він ширший.

• Модифікований бетон містить менше води, тому його міцність значно вища ніж у аналогів.

• Бетон з нанодобавками є універсальним. З його допомогою можна будувати будь-які конструкції.

• Уже затверділий бетон має меншу пористість ніж його класичні аналоги.

Для розрахування ідеального складу учені використовували метод математичного моделювання. Матеріал уже був протестований. Його використали для формування стоянки. У вуличних умовах конструкція застигала протягом 28 днів. Цей відрізок часу може здатися досить великим, але оскільки на вулиці в той період було від +5 до -6 градусів, результат більш ніж відповідав очікуванням.

Але навіть готові бетонні конструкції можуть втратити свої якісні характеристики. Для цього достатньо надлишку води. Звісно, декілька крапель які потрапляють на бетонну стіну не зроблять великої шкоди, а от коли йде мова про сильний вплив води, конструкцію потрібно від неї захистити. Це можна зробити за допомогою спеціальних рідин, якими просочують бетон. Після такої обробки матеріал отримає водовідштовхувальні властивості.

Бетон користується популярністю під час ремонтних робіт. Його люблять за технологічність, довговічність, невисоку вартість. Але його пористість створює багато проблем. Наприклад, бетон має низьку опірність агресивним хімічним реагентам, промисловим газам, сольовим розчинам і навіть звичайній вологі. Щоб бетонна конструкція залишалась міцною максимально довго, її потрібно обробити, іншими словами, провести гідроізоляцію. Ця процедура дозволяє уникнути утворення пустот у бетоні, завдяки чому він збільшує свою опірність різним реагентам. Але такого ж ефекту можна досягнути, якщо використати нову розробку – бетон з нано-частинками. У ньому виробники постарались використати нові технології, щоб досягнути потрібного ефекту.

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