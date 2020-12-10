Полиэтиленовая водопроводная труба пэ для дома и дачи

• их эксплуатация полностью безопасна для здоровья взрослых и детей, что доказано лабораторными исследованиями, и отражено в соответствующих сертификатах качества.

• служат более длительный срок (не менее 40 лет),в то время как металлические могут ржаветь уже через 7 лет.

• минимально подвержены влиянию ультрафиолетового излучения, влаги, грунтовых микроорганизмов.

• монтируются при минимальной временной затратности, не требуют для этого никаких специальных инструментов.

• однозначно не подвержены ржавлению.

• не нуждаются в обслуживании, ремонтных работах и т.д.

• имеют различные диаметры (от 20 до 90 мм.), что делает их практически универсальными, удобными для проведения монтажных работ.

• за счет полностью герметичных стыков (с использованием фитингов для труб), вода не может просочится ни внутрь трубы, ни наружу.

• стоят сравнительно недорого, соответствуя принципу “цена - качество”, идеально гибкие, потому нет необходимости переживать, что с ними что-то может случится при каком-либо движении грунта.

• термостабильны. За счет чего вода протекающая в них не замерзает зимой, а в летний период не нагревается.

• в случае проведения работ по обновлению системы водоснабжения - водопроводные трубы пэ удобно утилизировать.

• не подвержены температурной деформации. Исключением может быть только ситуация, когда температура перекачиваемой жидкости достигает +800 градусов.

• несут минимальный вред экосистеме.

• в сравнении с металлическими намного удобнее и дешевле в транспортировке, так как имеют легкий вес, хорошую гибкость.

• спокойно переносят перепады давления, температуры.