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Полиэтиленовая водопроводная труба пэ для дома и дачи

За последние несколько лет рынок продукции по частному водоснабжению очень шагнул вперед.

Например, полиэтиленовая труба практически полностью выместила металлическую. Поводов тому несколько. 

Почему и как выбирать трубу пэ?

Причин почему трубы полиэтиленовые водопроводные пользуются большей спросностью, чем металлические, несколько: 

  • • их эксплуатация полностью безопасна для здоровья взрослых и детей, что доказано лабораторными исследованиями, и отражено в соответствующих сертификатах качества.

  • • служат более длительный срок (не менее 40 лет),в  то время как  металлические могут ржаветь уже через 7 лет.

  • • минимально подвержены влиянию ультрафиолетового излучения, влаги, грунтовых микроорганизмов.

  • • монтируются при минимальной временной затратности, не требуют для этого никаких специальных инструментов.

  • • однозначно не подвержены ржавлению.

  • • не нуждаются в обслуживании, ремонтных работах и т.д.

  • • имеют различные диаметры (от 20 до 90 мм.), что делает их практически универсальными, удобными для проведения монтажных работ.

  • • за счет полностью герметичных стыков (с использованием фитингов для труб), вода не может просочится ни внутрь трубы, ни наружу.

  • • стоят сравнительно недорого, соответствуя принципу “цена - качество”, идеально гибкие, потому нет необходимости переживать, что с ними что-то может случится при каком-либо движении грунта.

  • • термостабильны. За счет чего вода протекающая в них не замерзает зимой, а в летний период не нагревается.

  • • в случае проведения работ по обновлению системы водоснабжения - водопроводные трубы пэ удобно утилизировать.

  • • не подвержены температурной деформации. Исключением может быть только ситуация, когда температура перекачиваемой жидкости достигает +800 градусов.

  • • несут минимальный вред экосистеме. 

  • • в сравнении с металлическими намного удобнее и дешевле в транспортировке, так как имеют легкий вес, хорошую гибкость.

  • • спокойно переносят перепады давления, температуры.

  • • очень выигрывают в цене. Причина тому - более дешевая стоимость полиэтилена как производственного сырья. 

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Обратите внимание!

  1. Качественная труба пэ не может портиться даже когда хранится в сыром сарае несколько лет, не должна выглядеть поврежденной, некондиционной, должна быть гладкой снаружи и шероховатой внутри, толстостенной (но в тоже время легкой по весу),  

  2. Разновидностей труб пэ несколько, и они имеет разную аббревиатуру для различения их свойств, качественных характеристик:

    • Так, аббревиатура ПЭ-80 означает, что труба предназначена как для эксплуатации на улице, так и внутри помещения. Например, для полива, орошения, подачи питьевой воды в дом. 

    • ПЭ-100 означает что труба имеет более широкое применение (используется в любых трубопроводах), в том числе для воды, которую будут подавать под землей.

  3. Каждая труба полиэтиленовая водопроводная имеет свои параметры толщины стенок (от 1.8 мм. до 4.3. мм.), диаметр (от 20 мм. до 90 мм.), цвет (синяя пэ труба, черная с синей полосой), рабочее давление (от 6 амт. до 16 амт.).

  4. Если планируется прокладывать трубу под землей - нужно обязательно остановить свой выбор на той, у которой толщина стенок не менее 2 миллиметров.

Купить качественную трубу полиэтиленовую

Широкий ассортимент труб пэ представлен на сайте «giga.in.ua». В прайсе «giga.in.ua», представлены как бюджетные (с тонкими стенками), так и более дорогостоящие варианты. Все цены полностью складские, четко прописаны на каждом товаре. Все заказанные позиции отправляются в день фиксации заказа, в любой регион Украины. Мы работаем по опту, в розницу, по системе дропшиппинга. Контактные данные указаны на сайте. 

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