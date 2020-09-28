Subaru Forester — описание и технические характеристики Subaru Forester — это полноприводный кроссовер, который выпускается автомобилестроительной японской корпорацией Subaru Corporation с 1997 года. Данное транспортное средство построено на базе шасси Subaru Impreza.

Чтобы водителю и пассажирам было комфортно, в автомобилях Subaru Forester предусмотрены удобные кресла, а внутреннее пространство увеличено в сравнении с предыдущими моделями. Благодаря этому Субару Форестер можно смело назвать полноценным семейным автомобилем, в котором даже длительные поездки превращаются в приятное путешествие.

Максимальный комфорт также обеспечивают следующие особенности интерьера:

• двухзонная автоматическая система климат-контроля с четырьмя режимами работы;

• система вентиляции в задней части салона;

• переключатели для индивидуальной настройки водительского кресла — предусмотрены 8 возможных наклонов спинки;

• автоматическая регулировка положения зеркал и так далее.

Основные характеристики Subaru Forester

В зависимости от комплектации, транспортные средства Субару Форестер:

• могут разгоняться с 0 до 100 км/ч за 9,5-10,3 секунд;

• расходуют в смешанном цикле 7,2-7,4 литра на 100 км;

• обладают мощностью в 184 л.с.;

• могут развивать скорость до 193-207 км/ч;

• имеют дорожный просвет в 220 мм.

Помимо этого, купить Subaru Forester можно для длительных путешествий или поездок за город со множеством вещей, так как максимальный объем багажного отделения составляет 1775 л. Благодаря этому в машине можно разместить все необходимое, не опасаясь за нехватку места.

Уникальные технологии в автомобилях Subaru Forester

Все модели Субару Форестер последнего поколения оснащены силовой установкой Subaru Boxer. Мотор получил такое название из-за цилиндров, которые расположены горизонтально и друг напротив друга. Благодаря этому они гасят возникающие во время работы поршней колебания, что способствует экономии топлива, снижению уровня вибраций и повышению устойчивости машины на дороге.

Независимо от комплектации, любой автомобиль модели Форестер можно настроить под ваши предпочтения. Для этого предусмотрена технология Si-Drive с двумя режимами работы:

• Intelligent — отлично подходит для ежедневных поездок, так как плавно изменяет крутящий момент, повышая управляемость машины как в пределах города, так и при езде по скользким дорогам.

• Sport — режим обеспечивает четкий отклик мотора практически в любых условиях. Во время нажатия на педаль акселератора водитель мгновенно почувствует обратную связь и мощное ускорение.

Купить Субару Форестер вы можете у официальных дилеров компании. Вас ожидает большой выбор автомобилей с типом кузова SUV (пятидверный). После покупки вы получите заводскую гарантию, а также доступ к различным сервисным центрам Subaru, которые находятся в Украине.

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