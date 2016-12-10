Типичные ошибки трейдера при работе на рынке Форекс Нет такого человека, который бы в своей жизни не ошибался ни разу. А если выбрать для наблюдения начинающего игрока на валютном рынке Форекс, то здесь на каждом шагу можно найти огромное количество недочетов и упущений. Но как узнать типичные ошибки трейдера, чтобы впоследствии не допускать их в работе?

Для начала вам стоит уяснить одну важную деталь – теория без практического применения не дает желаемого эффекта. Вспомните свою первую поездку на велосипеде – сколько бы вы не готовились и не представляли себя за рулем двухколесного агрегата, результатом все равно становилось падение. Та же ситуация и на международном валютном рынке Форекс . Сколько бы вы ни читали в учебниках про влияние данных по процентной ставке Новой Зеландии на валютную пару NZD/USD, на деле все оказывается куда сложнее.

Но к ошибкам в торговле стоит относиться правильно. Без них не обходятся даже топовые трейдеры, а при должном понимании каждый неверный шаг вырабатывает в игроке систему умений и знаний, закаляет его характер, вырабатывает особые способности, необходимые для получения прибыли в дальнейшем. Поэтому не думайте, что вам следует учиться «не совершать ошибки». Как раз наоборот, следует учиться на этих ошибках, уметь их анализировать, своевременно изучать и делать соответствующие выводы и поправки.

Ошибки трейдера

Первой и самой распространенной ошибкой трейдера становится торговля против тренда. О ней уже знают практически все игроки, но почему такое поведение становится ошибочным и ведет к потере инвестиций?

Причина довольно проста. Вся деятельность трейдера на валютном рынке Форекс строится на составлении грамотных прогнозов, которые позволяют делать прибыльные ставки. Но каким бы вы ни были профессионалом, все равно получить гарантию в 100% не удастся. И вся прибыль игрока будет в конечном итоге складываться из того, вероятность удачных или неудачных прогнозов окажется преобладающей. Здесь не стоит забывать и про такой эффективный и весьма полезный инструмент, как мани-менеджмент. Ведь зачастую даже убыточные ставки можно трансформировать в собственную прибыль, если предпринимать своевременные действия. Также для достижения успеха в торговле придется контролировать личные предпочтения. Например, валютная пара GBP/USD всем известна и активно используется на рынке Форекс. Но предсказать ее дальнейшую динамику гораздо сложнее, нежели менее известной и довольно редкой NZD/USD. Поэтому вам лучше обращать внимание не на популярность, а сугубо на личные интересы и выгоду.

Кроме этого, работая на торговой платформе metatrader 4, трейдер часто попадает в ситуацию, когда получает весомый сигнал, но его вероятность постепенно уменьшается. В такой ситуации могут даже четко сработать другие критерии, указывающие на выгоду от открытия против тренда, но сам факт того, что вы заключаете сделку против направления движения котировок, уже вызывает сомнение и существенно сокращает вероятность получения доходов от такой сделки. Если вспомнить, то ваша первоначальная задача как раз и заключалась в том, чтобы выбрать сигналы, имеющие максимальную вероятность.

Таким образом, торговля против тренда – это основная ошибка, которая вступает в противоречия с самым главным принципом торговли на финансовом рынке. В качестве исключения можно лишь использовать особые торговые системы, которые были опробованы и хорошо себя зарекомендовали в торговле против тренда. Но таких совсем немного.

Вторая типичная ошибка – попытка вести бессистемную торговлю на forex in Romania. Действительно, многие игроки, особенно начинающие, «грешат» такой небрежностью, как отсутствие торгового дневника, нежелание записывать свои идеи и проведение безрассудных экспериментов. Здесь прекрасно проявляет себя правило «кто не знает теории, тому приходится ее повторять».

Дневник позволяет сделать торговлю системной, то есть трейдер сможет собирать статистические данные, вести анализ, выявлять, таким образом, наиболее прибыльные валютные пары, стратегии, временные промежутки. С помощью записей он не будет возвращаться к прежним ошибкам.

Ошибки зачастую незаметны самому игроку, ведь их лучше видно со стороны, но именно такой взгляд и дает нам ведение записей и системная торговля. Поэтому изучайте собственное поведение, и вы повысите шансы на сокращение убытков и повышение прибыли, учитывая для этого свои слабые и сильные стороны.