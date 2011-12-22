До Нового года – 10 дней. Какие цены уже ждут сумчан Если в ноябре Сумская область стала лидером по росту цен на алкогольные напитки (на 3,3%), то в декабре сумчане пьют самое дорогое молоко в Украине. Мясо в Сумской области дороже, чем в среднем по стране, сало - дешевле, а колбасы всего за десять дней подорожали больше чем на 3 грн за килограмм. Белый хлеб в Сумской области самый дорогой в Украине при самой дешевой муке. Кроме муки, у нас самые дешевые сахар и лук (ну почти самые дешевые)…

«Данкор» проанализировал данные Госстата Украины динамики цен на основные продукты в Сумской области с 30 ноября по 9 декабря.

Мясо, сало и колбасы

Говядина. Сумщина – лидер по темпу роста цены на говядину (2,1 %). С 30 ноября по 9 декабря в Сумской области она подорожала на 1,74 грн - до средней цены 85,56 грн. В то время как в целом по Украине говядина подешевела, правда, очень незначительно - на 0,1% (это лишь 7 коп.). Среднеукраинская цена - 84,42 грн.

Дешевле всего говядина стоит в Донецкой области - 71,20 грн, дороже всего – в Киеве (99,32 грн) и Волынской области - 91,43 грн.

Свинина. Средняя цена на свинину в Сумской области подскочила почти на 3 гривны (4,2 %): в декабре стала 72,27 грн. А в конце ноября была 69,33 грн. Среднеукраинская цена на свинину - 70,63 грн. Как видим, цены и темпы их роста в Сумской области превысили среднеукраинские показатели, по которым подорожание произошло меньше чем на 1,5 грн. (2,1 %). Дороже, чем в Сумах, свинина только в столице (78,26 грн), Одесской (73,19 грн), Николаевской (72,75 грн) и Харьковской (72,30 грн) областях. Самая дешевая свинина в Тернопольской области (64,96 грн).

Курятина. Мясо курицы в Сумской области подешевело в среднем на 1,1 %: было 43,24 грн, снизилось до 42,78 грн. Но все же осталось дороже, чем в среднем по Украине, - 41,04 грн. Дороже, чем в Сумах, куриное мясо только в Киеве (44,88 грн), Киевской (43,61 грн), Кировоградской (43,48), Черновицкой (42,89 грн) и Закарпатской (42,99 грн) областях. Самое дешевая курятина в Луганской области (32,35 грн) – на 10 грн дешевле, чем в Сумской.

Сало. В отличие от общеукраинской тенденции (0,3 процента роста цены), сало в Сумской области не подорожало и стоит в среднем 35 грн/кг. Это на 5,68 грн дешевле, чем по Украине. Самое дорогое сало продается в столице (66,66 грн), Кировоградской (48,70 грн) и Харьковской (48,56 грн.) областях. Самое дешевое, как и свинина, – в Тернопольской области (26,92 грн).

Колбасы вареные первого сорта в среднем в Сумской области стоят 56,57 грн. Еще 10 дней назад были на 3 грн. дешевле (53,13 грн.). Рост цены составил 6,5 % – это самый резкий скачок цены на колбасные изделия по Украине. Таким образом, местные цены подтянулись к среднеукраинским - 60,30 грн (при росте на 22 коп. или 0,4 %). Самые дорогие колбасы в Житомирской (69,86 грн), Одесской (68,63 грн) и Киевской (68,41 грн) областях. Самые дешевые едят жители Кировоградской (49,48 грн) и Луганской (49,93) областей.

Молоко, сметана и сыр в масле

Молоко. Сумская область также в лидерах по темпам роста цены на молоко (3,7 %). Сумчане пьют самое дорогое молоко в Украине. Средняя цена литра молока жирностью 2,5% с конца ноября выросла на 60 копеек и достигла 16,93 грн. Это при том, что и до этого молоко в Сумской области стоило на 1,71 грн. дороже, чем в среднем по Украине. В Киеве литр молока можно купить в среднем за 14,11 грн. Среднеукраинская цена - 14,99 грн. Выходит, что сумчане пьют молоко почти на 3 грн. дороже, чем в Киеве и на 2 грн. дороже, чем в среднем по стране. Самое дешевое молоко продается в Луганской области (12,12 грн), затем идут Тернопольская (13,25 грн), Хмельницкая (13,45 грн) и Житомирская (13,77 грн) области.

Сметана. Темпы роста цены на сметану в Сумской области почти совпадают с среднеукраинскими – 1,9 % (в Украине – 1,8 %). Но цена значительно выше средней по Украине. За литр сметаны жирностью 15% сумчанин сейчас платит около 40,74 грн. А среднестатистический украинец - на 3 грн меньше (37,73 грн). Киевлянин почти на 2 грн меньше (39,03 грн). Дороже чем в Сумах сметана только в Донецкой области (41,19 грн). Самая дешевая сметана у наших соседей (на 8 грн дешевле, чем у нас) - в Полтавской области (32,66 грн), а также в Хмельницкой (33,67 грн) и Харьковской (34,49 грн) областях.

Масло. Здесь тоже почти рекорд. Сумчане стали платить за масло около 137,28 грн, что почти на 5 грн больше, чем в среднем по Украине (132,06 грн) Средняя цена в течение десяти дней подскочила на 5,1 %. По темпам роста цены на масло Сумскую область обогнала только Львовская (у них 6,5 процента роста и цена - 139,26 грн) и Черкасская (5,3 процента роста и цена - 142,13 грн) Самый дорогой килограмм масла в Киеве – в среднем 143,36 грн. Самый дешевый – в Тернопольской (119,08 грн), Запорожской (120,39 грн) и Полтавской (121,67) областях.

Сыр мягкий жирностью 9% в цене почти не вырос (рост 0,8 % – это около 70 коп.), но при средней цене 84,93 грн, он и так дороже, чем по Украине (79,31 грн) Дороже сумского только сыр в Черниговской области (85,44 грн.). В то время как самый дешевый - в Закарпатской (72,24 грн), Тернопольской (75,99) и Запорожской (76,12 грн) областях.

Хлеб и батоны, мука и макароны

Хлеб ржаной, ржанопшеничный в Сумской области не подорожал и стоит в среднем 10,06 грн. Примечательно, что в Киеве черный хлеб дешевле, чем в Сумах (правда, всего на 1 коп.). В то время как средняя цена по Украине почти на полгривны выше: в конце ноября была 10,48, в декабре стала 10,53 (рост на 0,5%). Самый дорогой черный хлеб едят жители Николаевской области (11,93 грн). Самый дешевый – Харьковской (8,48 грн).

Хлеб пшеничный из муки первого сорта (в народе «батон») в целом по Украине подорожал на 7 копеек – с 10,70 до 10,77 грн. В Сумской области в среднем он как стоил, так и стоит - 12,99 грн. Т.е. остается стабильно дорогим – дороже, чем во всех остальных областях. А самый дешевый в Украине белый хлеб в Харьковской области (8,56 грн).

Теперь о муке. Примечательно, что белый хлеб в Сумской области самый дорогой в Украине при самой дешевой муке (7,83 грн). Вопреки общеукраинской тенденции незначительного роста цены на муку (было 8,67, стало 8,70 грн – рост 0,3 %), в Сумской области мука подешевела на 77 коп. Следующей за Сумской по дешевизне муки идет Закарпатская область (8,16 грн). Самая дорогая мука в Киеве (9,68 грн), Одесской (9,40 грн) и Черкасской (9,08 грн) областях.

Макароны в Сумской области в среднем стоят 9,94 грн за килограмм. Это почти на 50 коп. дороже, чем в среднем по Украине (9,46 грн) и почти на гривну, чем в столице (9,08 грн.). Еще в конце ноября макаронные изделия в Сумской области в среднем стоили 9,82, а в декабре подорожали на 1,2 %, в то время как по Украине только на 0,3%. Самые дорогие макароны и лапшу едят жители Харьковской (10,87 грн), Закарпатской (10,83 грн) и Николаевкой (10,44 грн) областей. Самые дешевые – Киевской (8,36 грн), Львовской (8,82 грн) и Черниговской (8,87 грн) областей.

Дорогая каша – пища наша

Гречка. Килограмм гречки в Сумской области подорожал на 20 копеек и стоит в среднем 28,20 (0,7 процента роста). Средняя цена по Украине за этот период осталась на прежнем уровне, на 40 коп. ниже сумской - 27,81 грн. В Киеве гречка подешевела на 64 коп. – до средней цены за килограмм 28,18 грн. Самая дорогая гречка в Закарпатской (29,88 грн) и Донецкой (28,97 грн) областях. Самая дешевая – во Львовской (26,45 грн), Киевской (26,64 грн.) и Днепропетровской (26,76 грн) областях.

Рис. Средняя цена на рис в Сумской области – 17,31 грн. Она осталась на уровне конца ноября, в то время как в целом по Украине рис подешевел, хотя и очень незначительно (на 0,2 % или 3 копейки) – с 16,28 до 16,25 грн. Рис дороже, чем в Сумах, только в Закарпатской области - средняя цена - 17,59 грн. Самый дешевый рис в Херсонской области – в среднем 15,54 грн. Киевляне покупают рис в среднем по 15,94 грн.

Сахар, подсолнечное масло, яйца

Сахар в ноябре в Сумской области был самым дешевым в Украине. В декабре он подешевел на копейку. Средняя цена - 14,42 грн, на 45 копеек меньше среднеукраинской (14,87 грн). Самая низкая цена по стране оказалась всего на копейку меньше, чем в Сумах, во Львовской области (14,41 грн). Кроме львовян и сумчан, сравнительно дешевый сахар едят одесситы (14,49 грн). Самый дорогой сахар у наших соседей – жителей Черниговской (15,28 грн) и Харьковской (15,26 грн) областей. В Киеве средняя цена за килограмм сахара - 15,18 грн.

Подсолнечное масло в Сумской области за первую декаду декабря подешевело на две коп. Общеукраинская тенденция – минус 10 коп. Сейчас сумчане за литр в среднем платят 31,83 грн, т.е. почти на 60 копеек меньше средней цены по Украине. И более того, дешевле, чем в столице, где литр масла в среднем стоит 33,68 грн. Самое дешевое подсолнечное масло в Луганской (29,60 грн), Кировоградской (30,27 грн) и Тернопольской (30,33 грн) областях. Самое дорогое – в Черновицкой (34,17 грн), Донецкой (34 грн) и Закарпатской (33,87 грн) областях.

Яйца в Сумской области подорожали, но не так резко, как по Украине, - примерно на полгривны за десяток. Рост на 2,2 % дал среднюю цену 20,21 грн, что дешевле среднеукраинского показателя (20,26 грн.) Примечательно, что еще в конце ноября яйца в Сумах были на 8 коп. дороже среднеукраинских. Самые дешевые яйца в Донецкой (19,47 грн.), Харьковской (19,64 грн) и Днепропетровской (19,89 грн) областях. Самые дорогие – в Винницкой (20,64 грн), Волынской (21,59 грн) и Тернопольской (21,13 грн) областях.

Картошка, капуста, морковь, бурак, лук

Картошка. Темпы роста цены на картошку в Сумской области выше, чем в среднем по Украине. «Второй хлеб» на Сумщине за десять дней подорожал на 15 коп. за килограмм (4,66 грн). В то время как по Украине на 11 коп. - до 5,13 грн. Как видим, в Сумах картошка дешевле, чем в среднем по Украине. Самая дешевая картошка во Львовской (3,58 грн), Хмельницкой (4,02 грн) и Тернопольской (4,11 грн) областях. Самая дорогая – в Одесской области (6,57 грн), Киеве (6,46 грн) и Донецкой области (6,19 грн).

Капуста в Сумской области тоже дорожает резче, чем в среднем по стране (на 10,2 %, это 30 коп. против 2,5 % по Украине, что составляет 9 копеек). Но сумская цена даже с учетом подорожания остается ниже среднеукраинской – 3,24 грн против 3,65 грн. Самая дешевая капуста во Львовской (2,95 грн), Николаевской (2,96 грн) и Харьковской (3,10 грн) областях. Самая дорогая - в Одесской (4,90 грн), Черновецкой (4,84 грн) и Донецкой (4,84 грн) областях.

Морковь в Сумской области подешевела на 2,8 %, что составило всего 10 коп. В среднем по Украине за это время морковь подорожала на 1,5 %, что составило всего 6 коп. Итого: килограмм моркови в Сумской области стоит 3,47 грн, среднеукраинская цена - 3,94 грн. Самая дешевая морковь во Львовской (2,88 грн), Харьковской (3,09 грн) и Черниговской (3,24 грн) областях. Самая дорогая - в Одесской (5,10 грн), Черновицкой (4,82 грн) областях и Киеве (4,69 грн).

Бурак в Сумской области, следуя общеукраинкой тенденции, подешевел, правда, всего на пять коп. (1,5 %) – до 3,19 грн за килограмм. Это дешевле, чем в среднем по стране (3,62 грн). Самый дешевый бурак в Запорожкой (2,71 грн), Черниговской (2,75 грн), Львовской и Полтавской (2,93 грн) областях. Самый дорогой - в Донецкой (4,79 грн), Одесской (4,59 грн) и Черновицкой (4,40 грн) областях.

Лук в Сумской области за 10 дней декабря подорожал на 9 коп. – это 2,6 % или 3,58 грн. Цена в среднем по Украине выросла на 5 коп. до 4,27 грн за килограмм (рост 1,2 %). Самый дорогой лук в Киеве (5 грн), Донецкой (4,89 грн) и Черновицкой (4,84 грн) областях. Самый дешевый – в Николаевской (3,46 грн), Львовской (3,51 грн) и Сумской (3,58 грн) областях.

И напоследок о главном

Бензин. С конца ноября Госстат Украины фиксирует стабильную цену на бензин А-95. В Сумской области средняя цена - 22,83 грн за литр, в среднем по Украине - 23,22 грн. Самый дорогой бензин в Луганской (24,08 грн), Донецкой областях (23,85) и Киеве (23,74 грн). Самый дешевый – в Черниговской (21,50 грн), Запорожской (22,10 грн) и Полтавской (22,25 грн) областях.

Дизельное топливо в Сумской области за первую декаду декабря подорожало на 25 копеек (рост на 1,2 %) – до средней цены 20,42 грн. В среднем по стране подорожание менее значительное – всего на 3 коп., но и цены немного выше – 20,54 грн. Самое дорогое топливо в столице (20,97 грн), Николаевской (20,88 грн) и Киевской (20,84 грн) областях. Самое доступное по цене – в Черниговской (18,50 грн), Запорожской (19,83 грн) и Полтавской (19,58 грн) областях.

Впереди предновогодний ажиотаж, затем новогоднее затишье, потом повышенные зарплаты. Как на все это среагируют цены, остается только догадываться.

В переводе процентов в гривны получаются копейки

По данным Госстата

Наибольший уровень инфляции в ноябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем, октябрем, зафиксирован в Николаевской области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Николаевской области в ноябре составила 2,6%.

По данным Госстата, наименьшая инфляция в ноябре зафиксирована в Волынской и Тернопольской областях - 1%.

В ноябре продукты питания больше всего подорожали в Херсонской области — на 29%, алкогольные напитки — в Сумской области (на 3,3%).

Как сообщал УНИАН, инфляция (рост потребительских цен) в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем замедлилась до 1,8% с 2,8%, зафиксированных в октябре к сентябрю.

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) - показатель, характеризующий динамику общего уровня цен на товары и услуги, которые приобретает население для непроизводственного потребления. Этот показатель рассчитывается на основании потребительского набора товаров продовольственного и непродовольственного назначения и услуг.

Индекс инфляции рассчитывается в Украине Государственным комитетом статистики Украины ежемесячно и публикуется в печати не позднее 10 числа, следующего месяца.