«Дневной метод Фоззи» - торговая стратегия на Форекс Трейдеры, имеющие возможность вести внутридневную торговлю, очень часто выбирают среди ассортимента стратегий именно «Дневной метод Фоззи». Но чем она привлекает игроков, и какие имеет преимущества?

Сформировал данный метод опытный трейдер, который не поскупился и выложил стратегию для общего рассмотрения. Спустя некоторое время она обрела широкую популярность и стала довольно актуальной в кругах валютных трейдеров по всему миру. Подходит она не только для опытных торговцев, но также и новичкам в мире Форекс. А поскольку алгоритм данной стратегии построен с привязкой к дневному графику метод Фоззи приобрел популярность также и среди крупных бизнесменов, кто не имеет возможности посвящать много времени для торговли на валютном рынке.

В «Дневном методе Фоззи» трейдеров привлекает минимальная частота совершения сделок, благодаря чему можно совмещать основную работу с трейдингом на валютном рынке. При желании можно воспользоваться и другими инструментами, ведя параллельную работу. Но нельзя забывать про то, что торговля с дневным графиком вынуждает игрока выставлять большое количество стоп-лоссов, для чего необходим соответствующий объем депозита.

Метод Фоззи разрабатывался исключительно под дневную торговлю и проходил соответствующие процессы отладки в это время. Поэтому и тайм-фрейм приходится трейдерам выбирать дневной, но при этом каких-либо требований к валютной паре метод не предъявляет.

Применение торговой стратегии на практике

Особых сложностей в применении «Дневного метода Фоззи», как правило, не возникает. Главная задача трейдера – рассмотрение сигналов, определенных данной стратегией. Ведущим из них является пересечение линий МА и RSI. Если вы видите, как линия RSI пересекает индикатор МА в направлении снизу-вверх, стоит покупать валюту. При обратном направлении индикатора RSI, ее нужно продавать. Опытные трейдеры рекомендуют провести тренировку в применении торговой стратегии для начала на cfd demo, чтобы исключить потерю реальных средств в случае неудачи. Желательно помнить и про еще один важный момент. Полученный сигнал стоит использовать только после того, как свеча на графике закроется. Тем самым вы избавитесь от ложных сигналов, которые поступают при откате цен.

Путем несложных умозаключений можно понять, что практически любая сделка может быть открыта с использованием стратегии «метода Фоззи». Для этого необходимо выполнение лишь одного условия – цена должна пересекать среднюю линию. Только сделку заключать необходимо на следующий день, когда появляется очередная дневная свеча.

Ордера стоп-лосс при работе со стратегией «метода Фоззи»

Для работы с методом Фоззи установка ордера стоп-лосс является обязательной. Но выставлять его следует в соответствии с индикатором ATR. Трейдеру необходимо установить на график все показатели этого индикатора, после чего можно уже в пунктах инструмента просматривать волатильность рынка в текущий момент времени.

Для примера, возьмем волатильность в границах от 20 до 60 пунктов, при котором отмечается спокойное состояние на рынке forex. Соответственно, стоп вы можете выставлять небольшой. Однако если волатильность начнет зашкаливать и превысит отметку в 120 пунктов, придется размер ордера увеличивать, попутно уменьшая уровень своей позиции. Некоторые трейдеры рекомендуют для постановки стоп-лосса использовать не более 70% от уровня, указанного индикатором.

Как правильно выходить из сделок при работе с методом Фоззи?

Поскольку «метод Фоззи» относится к внутридневным, трейдеру придется использовать большой размер стоп-лосса. Но при рациональном соотношении прибыли и риска вы все равно останетесь в прибыли, только не применяйте фиксированный уровень тейк-профита.

Не забывайте и о принципах технического анализа. Если уровень поднялся, стоит сбавить обороты и временно отказаться от торговли. Будьте внимательны даже к мелким деталям и тогда вы сможете предотвратить распространенные ошибки и быстрее достигнете намеченной цели. При работе с «внутридневным методом Фоззи» сохраняются основные принципы торговли на рынке Форекс, включая торговлю по тренду. Поэтому работайте над совершенствованием своих навыков, и результат не заставит себя долго ждать.