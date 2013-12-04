C наступающим: новогоднее меню - в новых ценах Чтобы не клюнул жареный петух, лучше его не жарить

Вносим коррективы в новогоднее меню в соответствии с сегодняшними реалиями - ростом цен и новым символом восточного гороскопа - Петухом.

Мы проанализировали, какие праздничные блюда могут поспособствовать экономии семейного бюджета, а что приведет к дополнительным затратам.

Меняем калории на витамины

Фрукты и овощи – это единственное, что в уходящем году подешевело. Так почему бы не заменить часть «тяжелой артиллерии» на более легкие варианты, помня, что новогоднее застолье - это все-таки ужин. Да и восточному символу наступающего года – Петуху - вегетарианские тенденции тоже должны понравиться. Если хотите ему угодить, для привлечения удачи в свой дом выкладывайте на стол все самое яркое – красное, оранжевое, желтое. Для такой красивой подачи фрукты, как нельзя, кстати. При этом мандарины и апельсины стоят 20-35 грн/кг, яблоки – 10-20, ананас – 100 грн за штуку.

Подбирая напитки, в продолжение фруктовой темы стоит подумать о коктейлях – алкогольных и без. Огненный петух просто обязан будет оценить ваш выбор. Ведь «коктейль» - в переводе с английского не что иное, как «петушиный хвост». А если речь идет об алкогольных коктейлях, то, поймав петуха за хвост, можно еще и сэкономить.

Алкоголь оказался в лидерах подорожания - за год цены подскочили почти на четверть. В то время как общее подорожание продуктов составило 10-11%. Бутылка "Артемовского" шампанского стоит в пределах 70-100 грн, а пол-литровая бутылка коньяка отечественного производства - от 95 до 150 грн. Учитывая дороговизну, можно воздержаться от избытка алкоголя, поставив на стол сначала шампанское, а к горячим блюдам предложить красное вино.

Довершить экономное новогоднее меню может легкий бисквитно-желейный торт (тоже с фруктами). Этот десерт не сложно приготовить самостоятельно, только начать надо пораньше, чтобы желейные слои успели застыть. Должно получиться чуть ли не в два раза дешевле, чем при покупке торта в магазине (аналогичный стоит около 80 грн).

Старое и новое

Основной стол вполне может ограничиться мясной, овощной и фруктовой нарезками плюс несколько традиционных блюд (оливье, селедка под шубой, холодец, бутерброды с красной икрой). Кстати, популярная и многими любимая селедка под шубой в этом году даже подешевела. Но тот, кто овощи вырастил на своем огороде, к сожалению, этого не почувствует, т.к. цены снизились на морковь, картофель и бурак, а на селедку (примерно 50 грн/кг) и майонез (до 8 грн за 180-граммовый пакетик) повысились. Примечательно, что в прошлом году стоимость этого блюда («Сельдь под шубой») взлетела на 60%, и тогда оно было лидером подорожания.

Сейчас наиболее ощутимо кошельки опустошают мясные блюда (ножка на холодец – около 80 грн, вареные колбасы 1-го и высшего сорта – 80-100 грн/кг, копчености – 100-200 грн/кг), не говоря уже о бутербродах с икрой по 70-100 грн за 100 г.

При активном подходе и стремлении к новизне можно переключить акценты на блюда из рыбы и морепродуктов. К примеру, приготовить суши, которые уже перестали считаться экзотикой, но при этом на новогоднем столе еще не стали must have. Пройдясь по интернет-просторам, можно «наудить» множество рецептов китайской и японской кухни из вполне доступных ингредиентов. При выборе гарниров предпочтительней овощи.

Где заканчивается восточный минимализм

Если не хотите, встречая год Петуха, торжественно поедать петушиных сородичей, вместо жареной курицы в духовке можно запечь утку с яблоками (по цене эти две птицы вполне сопоставимы – 150-200 грн). Если замахнетесь на гуся, готовьтесь заплатить из расчета 65-70 грн за килограмм. В прошедшие выходные на Центральном рынке за 9-килограммовых чудо-индюков просили 650 грн.

А еще, чтобы не гневить хозяина года, лучше отказаться от приготовления фаршированных яиц. Однако дальнейшее угодничество восточному символу может привести только к увеличению расходов. При попытке заменить куриное мясо на какое-либо другое тут же влетите в копеечку - разница в цене ощутимая. Если куриное мясо стоит 45-70 грн/кг, то свинина 70—90, говядина – 90-100, баранина – 100.

Перепелиные яйца вместо куриных в традиционных салатах экономии не поспособствуют, но и растраты тоже не случится. Перепелиные яйца обойдутся примерно по 1 грн. за штуку, а куриные - по 2 грн (в размерах аналогичные пропорции).

Как ни крути, но, по нашим расчетам, чтобы организовать новогоднее застолье на шесть персон, понадобится не меньше 2 тыс. грн. Без паники! Высокие цены – веский стимул в новом году больше зарабатывать.