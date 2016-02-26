В Сумах запустили первый в мире бесплатный авиатранспорт? Сумы-Сумы без суммы: в прошлом году сумской аэропорт ввел маршрут Сумы-Сумы, совершенно бесплатный для коммунального предприятия

К концу прошлого года ОКП «Аэропорт Сумы» обслужил 388 посадок-взлетов воздушных суден, не взяв при этом с пассажиров ни копейки. Об этом сообщил директор коммунального предприятия Константин Ефименко в ответ на запрос «Данкора».

По его данным, самолеты авиакомпаний «Роза ветров», «Аэроджет», летной школы «Кондор» и частных лиц выполняли полеты по маршрутам Киев-Сумы-Киев, Полтава-Сумы-Полтава, а также Сумы-Сумы. Как выяснилось, при обслуживании воздушных суден в 2016 году сбор за обслуживание пассажиров не взимался. А пассажиров, по данным управления имуществом Сумского облсовета, в прошлом году было больше 300. В январе-октябре 2016 года аэропорт принял самолеты АН-26, Embraer, SF-34, Beechcraft-76, Цесна-172, Вертолет R-44, Morane Saulnier.

Если из/в Киев и Полтаву выполнялись чартерные рейсы (прилетали футболисты, артисты, депутаты и др.), то по упомянутому К.Ефименко маршруту Сумы-Сумы летал базирующийся в аэропорту частный двухместный самолет. Можно предположить, что пилот-частник зарабатывал деньги, катая пассажиров, а коммунальное предприятие, которое финансируется за деньги сумских налогоплательщиков и которому положено взимать сбор за обслуживание пассажиров, не делало этого. Не могли же пассажиры, совершавшие этим летом полеты над Сумами, проникать на самолет, взлетающий с сумского аэродрома нелегально, без прохождения проверки на безопасность? Точно ли обслуживание этих полетов было бесплатным?

Вопрос не праздный, т.к. от «работы над ошибками» во многом будет зависеть эффективность работы ОКП «Аэропорт Сумы» после смены статуса с пассажирского на грузопассажирский, открывающей новые перспективы заработка.

До настоящего времени коммунальное предприятие лишь продолжало увеличивать убытки. По данным управления имуществом Сумского облсовета, только за 9 месяцев прошлого года размер убытков ОКП «Аэропорт Сумы» составил 2,25 млн. грн. (почти на 900 тыс. грн. больше, чем за аналогичный период предыдущего). В то время как финансовым планом предприятия предусматривалось сокращение убытков до 154 тыс. грн.

Кроме того, в октябре прошлого года предприятие было оштрафовано на 17 тыс. грн. Госавиаслужбой Украины за несогласованное с этим органом назначение временно исполняющим обязанности одного из заместителей директора. К.Ефименко отрицал этот факт, но мы получили из Госавиаслужбы копию Постановления о наложении штрафа.

В конце прошлого года открыто уголовное производство, в рамках которого правоохранители расследуют правомерность уничтожения оборудования склада ГСМ и спецтехники предприятия. Сначала директор аэропорта и теперь уже бывший начальник управления имуществом Сумского облсовета Николай Коваленко в унисон уверенно утверждали, что техника и оборудование отработали свой ресурс и подлежали списанию. Но с появлением уголовного дела, наши, журналистские, вопросы о том, кто именно принимал решение о списании, Н.Коваленко переадресовал К.Ефименко. На что тот сначала ответил: «Решение о списании основных средств принимала экспертно-техническая комиссия, назначенная руководителем ОКП «Аэропорт Сумы», при участии представителя управления имуществом Сумского облсовета». Но после нашей просьбы указать персоналии – кто именно те эксперты, посчитавшие непригодными трапы, машины ЗИЛ, трактор К-701, топливные резервуары и прочее оборудование склада ГСМ, ответ изменился. Оказывается, комиссия называлась уже по-другому – «финансово-хозяйственная» и создана была еще до прихода К.Ефименко на предприятие. Судя по составу комиссии, специальность только одного из 10 членов – «Эксплуатация летательных аппаратов и авиадвигателей» - позволяет судить о техническом состоянии спецтехники аэропортов. Решение о списании принимали три бухгалтера, юрисконсульт, специалист по механизации сельского хозяйства и ветеринар. Возглавляет комиссию первый замдиректора Николай Саенков (специальность по диплому «Вооружение и оборудование летательных аппаратов»). От управления имуществом Сумского облсовета – главный специалист отдела управления коммунальной собственностью и приватизации Т.Дудко.