Форекс – трамплин к успеху

Допуская ошибки, не забывайте на них учиться. Трейдеру желательно вести дневник, в котором должны отображаться как успешные, так и убыточные сделки с подробным рассмотрением всего алгоритма торговли и текущей обстановки на рынке.

Даже если вы построите, казалось бы, самую идеальную торговую стратегию с помощью инструментов metatrader 4, она может вас подвести в самый неожиданный момент. Рынок Форекс не стоит на месте, он постоянно переживает сильнейшие колебания. Поэтому грамотные трейдеры не стремятся найти идеальную систему, они просто подстраивают уже имеющиеся методы торговли под меняющиеся условия.

Более 90% успеха зависит от психологических особенностей характера трейдера. Если вы открываете сделку, заведомо понимая, что она противоречит вашим внутренним принципам, вероятнее всего она окажется убыточной и вы просто потеряете деньги, так ничего и не получив взамен. Попробуйте посмотреть на себя со стороны во время торговли. Возможно, так вы научитесь правильно и регулярно себя анализировать.

Составьте подробный план, в котором будет четко прослеживаться вся последовательность действий и реакция на любые рыночные проявления. Вы должны четко представлять, что станете делать, когда цена пойдет вверх и ли начнет стремительно опускаться.

Терпение и дисциплина – фундамент успешной торговли. Задача трейдера заключается в отслеживании тренда, нахождении сильного рынка, валюты или группы. Выждав удачное время, вы легко сможете спрогнозировать дальнейшую динамику и заключить сделку в свою пользу. Но для этого очень важно уметь выжидать столько времени, сколько потребуется.

Поначалу открывайте малые позиции, действуя по принципу пирамиды и постепенно добавляя к предыдущей успешной сделке.

Защищайте свой капитал, научитесь сдерживать прессинг в моральном плане по поводу появления убыточных позиций.

Относитесь к убыткам и ошибкам снисходительно. Полностью избавиться от них не удастся, но управлять стоит научиться. Обязательно выставляйте стоп-лоссы, тейк-профиты, берите все риски под жесточайший контроль и продолжайте играть.

Нужно покупать у уровня поддержки, выставляя стоп-лоссы на уровне сопротивления. Это вам посоветует лучший форекс брокер На этом же уровне стоит и продавать, причем даже в тяжелых условиях. Вы можете видеть удачный момент на графике, но другие игроки при этом больше ждут того, чтобы вы совершили сделку, чтобы пойти за вами.

Из-за больших объемов валюты преобладающий тренд начинает постепенно спадать. Иногда, конечно, появляются излишне сильные обвалы или высокие подъемы, одно они выбрасывают с рынка не только покупателей, но и продавцов. А сам Форекс в этой ситуации обычно начинает боковое движение.

Для того чтобы позиция не была закрыта в неподходящее время, ставьте стоп-лосс на нынешнем уровне сопротивления или поддержки. Не забывайте поправлять уровень цели.

Запаситесь терпением. Если вы открыли сделку, дайте ей достаточно времени для того, чтобы достаточно развиться и принести ту прибыль, которую вы ожидали или даже больше. Прибыльную позицию стоит очень терпеливо удерживать.

Всегда держите на контроле поддержку, не отпуская ее слишком далеко.

Не стоит входить на рынок Форекс только лишь с целью оказаться «в игре». Для начала внимательно оцените текущую обстановку, проведите анализ и изучите доступные стратегии, которые помогут вам добиться успеха.

Ваш главный помощник в торговле – это тренд. Не стоит с ним бороться или искать лучшую позицию. На медвежьем рынке продавайте, а на бычьем – покупайте.