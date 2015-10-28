Ремонты сумских многоэтажек: куда миллионы, туда и контролеры С появлением бюджетных средств на ремонты многоквартирных домов на поприще общественного контроля за их распределением и использованием становится тесно - общественные активисты начинают делить сферы влияния.

В данный момент водораздел проходит по линии сторонников ОСМД (объединение совладельцев многоквартироного дома, украинская аббревиатура - ОСББ) и тех, кто отстаивает право на существование домовых комитетов (или ОСН – органы самоорганизации населения). В политической плоскости это выражается в тесном сотрудничестве представителей городской власти от «Батькивщины» с «Ресурсным центром поддержки ОСББ «Сумщина», возглавляемым Романом Гученко – с одной стороны. С другой - поддержкой председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, энергосбережения, транспорта и связи Виктории Гробовой (БПП) программы, которую подготовила сама В. Гробовая и общественная организация, учрежденная около месяца назад Игорем Рекуном и Сергеем Гапуничем - «Ассоциация содействию самоорганизации населения «Сумщина». На практике речь идет о том, кто в итоге окажется ближе к контролю за бюджетными миллионами, которые уже направляются на ремонт жилого фонда. Понятно, что бюджетных денег на ремонт всех проблемных домов в городе не хватит, поэтому формируются т.н. титульные списки и пишутся программы, где оговариваются критерии, определяющие очередность получения бюджетного финансирования. При этом все подозревают всех и хотят контролировать процессы.

А.Лысенко: ОСН – хорошо, но ОСМД лучше

Пока ближе к контролю и распределению оказался «Ресурсный центр поддержки ОСМД «Сумщина». На семинаре для горожан, прошедшем в синем зале Дома советов в субботу 21 января, где обсуждали работу уже принятых в прошлом году программ по ремонту многоквартирных домов (т.н. 70 на 30 - для ОСМД и 60 на 40 – для домов, жильцы которых еще не организовались), мэр Сум Александр Лысенко благодарил Романа Гученко за сотрудничество. Роман Гученко вместе с мэром анонсировали проект предложений по проведению капремонтов многоквартирных домов на условиях софинансирования.

Мэр отметил, что по количеству ОСН создается больше, чем ОСМД, но практика первых ремонтов показывает: ОСМД лучше домовых комитетов контролируют качество работ и эффективность использования средств.

- ОСН – хорошо, но лучше, когда в доме есть ОСМД, которое заключает с подрядчиком договор, - объясняет городской голова.

В.Гробовая: хорошо, но не всегда

По мнению председателя депутатской комиссии по ЖКХ Виктории Гробовой, не стоит исключать человеческий фактор: среди председателей ОСМД могут оказаться недобросовестные люди, поэтому чем больше контроля, тем лучше - как со стороны департамента инфраструктуры, так и общественных активистов. Представители домовых комитетов уверяют, что не во всех домах можно создать ОСМД. Поэтому другие органы самоорганизации населения тоже имеют право на жизнь. Тем более Закон Украины «Об органах самоорганизации населения» предусматривает возможность создания представителями местных общин домовых, уличных, квартальных и других комитетов. Поэтому «Ассоциация содействию самоорганизации населения «Сумщина» и В.Гробовая разработали свою «Программу содействия деятельности и развитию органов самоорганизации населения (ОСН) города Сумы на 2017 - 2020 годы». Исполнителем и участником программы значится департамент инфраструктуры Сумского горсовета. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации, 10,5 млн грн (по 2,5 млн грн первые три года, в 2020 году - 3,0 млн грн). Из них 7,5 млн грн планируется взять из горбюджета. Остальные должны добавить ОСН, возможно привлечение грантовских средств.

В программе отмечается, что средства используются на:

- информационно-образовательные мероприятия: печать буклетов и методической литературы, информационных материалов, установление билбордов, создание видеофильмов;

- организацию обучения (семинаров, тренингов, курсов и т.д.) для председателей, бухгалтеров и других членов ОСН;

- организацию обучения работников исполнительных органов городского совета для принятия участия во всеукраинских и международных семинарах по обмену опытом;

- содержание уличных и квартальных ОСН;

- софинансирование проектов международных и общественных организаций по привлечению грантов и международной технической помощи для развития уличных и квартальных ОСН;

- софинансирование обществом и городским бюджетом инновационных пилотных проектов по термомодернизации домов, внедрение энергоэффективных мероприятий.

Р.Гученко, Н.Якимец: не надо хотеть

При этом оппонентов в лице председателей ОСМД возмущает то, что Ассоциация претендует на выделение бюджетных средств на свою деятельность, в то время как они активничали и организовывали людей на общественных началах.

- Они хотят получить бюджетные деньги не на ремонты домов, а на свою организацию! Надо миллионы выделять на дома, а не на содержание руководителей проекта, – возмущается председатель ОСМД Наталия Якимец.

Роман Гученко советует активистам Ассоциации и домовым комитетам не концентрировать внимание на контроле ЖКХ, а заняться социальным и культурным развитием территории, к примеру организацией досуга жильцов и пр. «У домовых комитетов нет законных оснований управлять многоквартирными домами и распоряжаться имуществом», - утверждает Р.Гученко, ссылаясь на Закон Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме».

С.Гапунич: это всего лишь предложение, чтобы всколыхнуть власть

Заместитель председателя Ассоциации Сергей Гапунич опровергает предположения оппонентов, которые во время дискуссии в Фейсбуке называют данную программу попыткой дерибана бюджетных средств через только что созданную общественную организацию.

- Мы работаем не один год. Я, например, в сфере ЖКХ и защиты интересов жителей города работаю с 1996 года. Общественной организации ни копейки от бюджетных средств не выделяется, - говорит С.Гапунич. – Планируется, чтобы ОСНы стали юридическими лицами. Тогда они смогут принимать участие во всех государственных, местных, грантовых программах. Думаю, они их получат. Сейчас активно помогают и Америка и Европа. Два года назад я был в Ивано-Франковске и изучал этот вопрос: 90 домовых комитетов в городе стали юрлицами. Многие из них получили гранты. Средства были потрачены и на просветительскую деятельность и на др. Наша общественная организация предлагает принять эту программу и предлагает объем средств на четыре года. Это всего лишь предложение. Мы хотим немного всколыхнуть местную власть, чтобы она обратила внимание на ОСНы. Для примера: Луцк – программа 2016 года – 3,5 млн грн, Винница – 4 млн грн на 2017-ый год, Одесса – на программу содействия ОСН 5,5 млн грн в год, Киев – на 2017-ый год 20 млн грн. Распорядителем средств будет департамент инфраструктуры Сумского горсовета, он будет отчитываться о выполнении программы каждый год.

Как объяснил С.Гапунич, «Ассоциация содействия самоорганизации населения «Сумщина» - общественная организация, созданная в начале этого года на базе четырех общественных организаций: «Спільний дім», «Житловий експерт», «Асоціація власників житла» и «Правозахист». Каждая из этих организаций давно работала в каком-то своем сегменте, и теперь принято решение объединить усилия.

- На предстоящей сессии 25 января этот вопрос рассматриваться не будет, т.к. еще нет проекта решения. Это было просто наше предложение, которое мы вынесли на обсуждение депутатских комиссий. Комиссия по вопросам ЖКХ подтвердила необходимость такой программы, - сообщил С.Гапунич.

Заседавшая в понедельник, 23 января, планово-бюджетная комиссия отклонила данный проект.

Власть «колышется»

- Эта программа находится в стадии обсуждения, и я думаю, что решать вопрос выделения средств будет не лично городской голова, а депутатский корпус. После прохождения этого вопроса на комиссии мы с этой ситуацией будем определяться, - так ответил мэр на просьбу озвучить свое мнение по поводу данной программы накануне заседания планово-бюджетной комиссии.

Поскольку большинство жителей города не интересуются темой самоуправления своими домами, пока что эта дискуссия для посвященных. Сначала она велась в Фейсбуке. Но 21 января вопрос, о том что лучше ОСББ или ОСН, подняли и на семинаре-обсуждении, в котором принимали участие как председатели ОСМД и лидеры домовых комитетов, так и жильцы многоквартирных домов, пришедшие спросить, когда же дойдет очередь и до их ремонта.

По данным А.Лысенко, в городе 750 домов, построенных до 1960 года. Все их будут ремонтировать, несмотря на то, что есть ли там ОСМД или нет.

- Деньги выделяем и ОСМД и ОСН, подавайте заявления. Кто подавал в прошлом году и был занесен в титульный список, второй раз заявлять не надо, - сказал мэр, а насчет активистов добавил: – Я буду поддерживать и Гученко, и Гапунича, и всех, кто будет что-то делать в этом направлении. Более того, в департаменте инфраструктуры скоро будет реорганизация. Я хочу, чтобы в сектор контроля вошли люди, которые уже зарекомендовали себя.