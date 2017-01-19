Общественный бюджет Сум: гуляем за свои Впервые в Сумах городские власти обязуются в этом году реализовать проекты, разработанные горожанами. Все идеи сумчан направлены на отдых и досуг.

Чтобы горожанам легче было следить за выполнением обязательств городских властей, мы решили рассказать, какие объекты и в каких местах города должны появиться в нынешнем году за средства общественного бюджета.

Напомним: решение горсовета о создании общественного (партиципаторного) бюджета для реализации лучших проектов развития города, предложенных сумчанами, было принято в марте прошлого года. Проекты на конкурс подавались в июне. К концу года общегородским голосованием определились победители. Из 59 допущенных к голосованию проектов сумчане поддержали 17 (10 локальных и 7 общегородских). На их реализацию в 2017 году предусмотрено 5 млн грн (на общегородские - 2 млн грн, на локальные - 3 млн грн).

Начнем обзор с общегородских инициатив – начиная самой дорогой, а заканчивая наименее затратной. О локальных (дворовых) проектах мы расскажем в следующей публикации.

Дуровщина: чистое озеро и зона отдыха

Самый дорогой из семи общегородских проектов-победителей – эко-парк возле озера Дурова. Сначала авторы замахнулись больше чем на миллион, но в итоге смета сократилась до 652 тыс. грн. Львиная доля средств заложена на санитарное очищение озера – 500 тыс. грн. Примечательно, что изначально за более скромную сумму (280 тыс. грн) планировался больший объем работ: чистка дна озера, открытие родников и приведение в порядок прибрежной полосы. За 270 тыс. грн. в зоне отдыха хотели проложить пешеходную дорожку (800 м) и установить туалет. Но в процессе обсуждения проекта планы подкорректировали – от дорожки и туалета пришлось отказаться, а глубинную чистку озера заменили санитарной. В итоге на Дуровщине уже в этом году сумчане должны увидеть две площадки - детскую и спортивную, фонари, 20 лавочек и урн для мусора.

Авторы проекта, набравшего 836 голосов, - Любовь Никонорова и Анастасия Скиданова.

Барановка: стадион и детская площадка

На втором месте по дороговизне – проект обновления стадиона и строительство детской площадки на территории школы № 5. На эти цели планируется потратить 492 тыс. грн. За эти деньги вместо руин школьного стадиона и старого школьного сада должно появиться место для занятий спортом, активного отдыха и досуга не только учеников школы, а и всех жителей Барановки и Луки. На стадионе предусмотрена площадка с искусственным покрытием, спортивное оборудование и тренажеры. Детскую площадку планируется разместить на территории сада, где должны быть высажены молодые фруктовые деревья. Кроме того, проектом предусмотрены три фонаря на солнечных батареях и восемь скамеек.

Автор Светлана Финашина предполагала уложиться в меньшую сумму, но после рассмотрения проекта начальником городского УКСа Виталием Шиловым его стоимость возросла на 110 тыс. грн. Добавились затраты на доставку оборудования, строительно-монтажные работы, подготовительные и планировочные работы по благоустройству и технадзор за строительством.

Во время голосования этот проект поддержали 744 жителя города.

Парк «Сказка»: спортивные площадки

На строительство двух спортивных площадок для мини-футбола и бадминтона планируется потратить 406,110 тыс. грн. Они должны появиться в детском парке «Сказка», точнее, на территории муниципального спортивного клуба «Сумчанка» (пр. Шевченко, 27а). Автор проекта предлагает сделать две площадки (размером 6,1х13,4 м и 15х25 м) с резиновым низкотравматическим покрытием, которые можно будет использовать не только для игры в мини-футбол и бадминтон, а и волейбол, баскетбол, в зимнее время под каток, а также новый вид спорта – бампербол (футбол в надувных шарах). Проект, прежде всего, рассчитан на детей старше пяти лет и молодежь, но задуман как общедоступный - с возможностью использования пожилыми людьми и людьми с особыми потребностями. Самое дорогое в реализации идеи – специальное покрытие (205 тыс. грн). На работы по подготовке и благоустройству территории заложено в общей сумме 40 тыс. грн. Спортивный инвентарь (ворота, сетку со стойками для бадминтона и волейбола, баскетбольное кольцо) предполагается закупить за 25,5 тыс. грн., лавочки и урны – 11 тыс. грн., ограждение поля для мини-футбола – 30 тыс. грн.

Автор проекта, набравшего в свою поддержку 402 голоса, Ирина Харченко сначала рассчитывала на 311,5 тыс. грн. Но потом, по рекомендации В.Шилова, добавились не учтенные автором расходы почти на 100 тыс. грн. (доставка оборудования, строительно-монтажные работы, подготовительные и планировочные работы по благоустройству, технадзор за строительством, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта).

Таблички по всему городу

«Туристическо-информационные таблички на памятниках архитектуры» - проект на 85 тыс. грн, рассчитан на туристов и жителей города. Он набрал в свою поддержку 44 голоса. Этого оказалось достаточно, чтобы такие таблички в этом году появились в Сумах. Как считает автор проекта, город Сумы имеет множество интересных строений, имеющих свою историю и особенности, поэтому информационные таблички, размещенные на памятниках архитектуры или просто выдающихся зданиях с описанием их особенностей и обозначением QR-кода, будут полезны как для привлечения туристов, так и для удовлетворения интереса местных жителей.

Проектом предусмотрены средства на разработку единого макета (5 тыс. грн), оплату работы краеведов над текстами (из расчета 100 грн. за одну табличку), изготовление (1 шт. – 1 тыс. грн) и монтаж (по 500 грн за штуку). Всего по проекту, который, по мнению автора, впоследствии может иметь долгосрочную перспективу, должны быть изготовлены 50 табличек. В приложенном к нему списке всего 42 объекта. Таблички должны появиться на улицах Г.Кондратьева, Петропавловской, Ильинской, Соборной, Воскресенской, Троицкой, Роменской, Покровской, Санаторной и на Луке.

Примечательно, что автор проекта - Людмила Фесенко - является директором коммунального учреждения Сумского горсовета «Агенція промоції «Суми».

Веретеновка: родник и беседка

Больше всего голосов в поддержку (1342) набрал проект обустройства веретеновского родника стоимостью 60 тыс. грн. После его реализации посетители Веретеновского парка должны будут увидеть беседку с покрытием под ней и две лавочки. Первоначально автор оценивала расходы по проекту в 21 тыс. грн. Но потом попросила увеличить сумму почти в три раза, потому что, как сказано в уточнении к проекту, «разработка сметно-проектной документации с соответствующим покрытием требует больших затрат. Также в расчет входит установка лавочек для отдыха».

Автор самого популярного проекта - Галина Теницкая.

Досуг & обучение

По улицеГагарина, 15 должна открыться Социальная (бесплатная) школа английского языка для людей разных возрастов. В качестве преподавателей на общественных началах будут выступать студенты СумГУ (IV курс специальности «Перевод»). Обучение будет длиться восемь месяцев – по два занятия в неделю, полтора часа каждое. Планируется открытие пяти групп (по 10 человек в каждой) разного уровня для бесплатных занятий по английскому языку:

- группа детей младшего школьного возраста (1-4 класс);

- группа детей среднего школьного возраста (5-8 класс);

- группа детей старшего школьного возраста (9-11 класс);

- группа для взрослых по курсу «Elementary» (от 16 до 45 лет);

- группа для взрослых по курсу «Pre-Intermediate» (от 16 до 45 лет).

В результате реализации проекта, на который из городского бюджета выделяется 17 тыс. грн., пройдут обучение 50 человек. Летом на базе Социальной школы английского языка откроется дискуссионный клуб, набор в который начнется в начале мая нынешнего года. Также запланировано открытие евроклуба при школе, презентация которого состоится в конце мая во время празднования Дней Европы.

Смета проекта предусматривает 2 тыс. грн. на флипчарт (офисный мольберт), 11 тыс. грн. – на ноутбук, 2,5 тыс. грн. – на офисную бумагу и 1,5 тыс. грн. – на заправку картриджа. Примечательно, что для студентов зарплата не предусмотрена.

Автор проекта, набравшего 326 голосов «за», - Татьяна Пальчун.

Этот проект, пожалуй, самый далекий от традиционного понимания отдыха, т.к. предусматривает для одних обучение, для других - педагогическую практику. Однако под категорию «досуг с пользой» вполне подходит.