Гуляем за свои: обзор дворовых проектов В продолжение новой для сумчан темы распределения средств общественного бюджета мы расскажем, в каких дворах по инициативе жильцов появятся зоны отдыха.

Все локальные проекты, поддержанные горожанами во время голосования, оказались нацеленными именно на благоустройство мест для отдыха. Городские власти обязуются реализовать их в этом году за средства общественного бюджета.

Напомним: из 59 допущенных к голосованию проектов сумчане поддержали 17 (10 локальных и 7 общегородских). На их реализацию в 2017 году предусмотрено 5 млн грн (на общегородские - 2 млн грн, на локальные - 3 млн грн).

Предлагаем вашему вниманию обзор 10 локальных проектов – начиная от самых дорогих в полмиллиона, заканчивая наименее затратными. (О семи общегородских проектах мы рассказали в предыдущей публикации.)

1. Новоместенская-Шевченко: 500 тысяч - на спортплощадку

Проект «Папа, мама, спорт и я – счастливая, современная, украинская семья» при голосовании набрал 311 голосов в свою поддержку. Автор: Галина Игнатьева.

Территория двора, где будет осуществляться данный проект, является общей для шести многоэтажных домов, где проживает в общем 2 тыс. человек. Это дома №№ 23 и 25 по ул.Новоместенской и №№19, 21, 23 и 25 по пр.Т.Шевченко. Чтобы жители разных возрастов могли активно, содержательно и культурно проводить свободное время, проект предусматривает реконструкцию существующей там площадки размером 21х42м. Чтобы сделать ее по-настоящему многофункциональной, надо нанести разметку и оснастить ее спортивными сооружениями для игры в футбол, баскетбол, волейбол.

Самая большая статья предстоящих расходов – замена покрытия на искусственное и водостойкое (373 тыс грн). На втором месте по стоимости - ограждение (64 тыс грн) Футбольные ворота планируется приобрести за 10 тыс грн., баскетбольные щиты – тоже за 10 тыс. грн, волейбольную сетку – за 5 тыс. грн. Разметка по проекту должна обойтись в 2 тыс. грн. Остальная сумма – на проектно-сметную документацию, экспертизу и надзор за объектом.

2. Песчаное: 500 тысяч - на стадион

Проект реконструкции стадиона с ограждением и трибунами по ул. Колхозная на территории Песчанского сельсовета набрал 268 голосов «за». Авторы: Николай Саченко и Юрий Сидоренко.

Стадион находится в центре села, там проходят все спортивные мероприятия – соревнования между учениками школ, районные и городские соревнования. Местная футбольная команда «Сокол» - неоднократный чемпион и призер Сумского района, обладатель кубков различных районных и городских турниров. Как считают авторы, реконструкция стадиона украсит внешний вид центра села, улучшит условия для болельщиков, увеличит заинтересованность спортом и активным образом жизни. Проект предполагает оборудование трибун, что должно обойтись в 374 тыс. грн, и сооружение ограждения – 153 тыс. грн. По подсчетам авторов проекта, в сумме почему-то получилось 500 тыс. грн. Начальник УКСа Виталий Шилов одобрил этот арифметический казус в 27 тыс. грн без замечаний, о чем свидетельствует его подпись под карточкой анализа проекта.

3. Курский: почти 500 тысяч - на сквер

Проект создания сквера возле дома № 81Б по ул. Ковпака с бюджетом 499988 грн набрал 668 голосов. Автор: Юрий Гуйва.

С момента застройки Курского микрорайона возле дома 81Б по ул. Ковпака нет зоны отдыха. Там, где по проекту в этом году должен появиться сквер, сейчас заброшенная территория. Ее надо расчистить, вырубить кустарник, выкорчевать пни, разбить дорожки и площадки, установить лавочки, светильники, оборудование для занятий спортом, а также позаботиться об озеленении данного участка.

Если все пойдет по плану, в этом году на месте пустыря должна появиться зона отдыха для людей всех возрастов. Половина бюджета проекта (278 тыс. грн) заложена на дорожки, площадки и оборудование. Остальная сумма – на подготовительные работы, установку урн и скамеек, а также освещение и озеленение.

4. Кондратьева: 420 тысяч - на спортплощадку

Проект строительства спортивной площадки для детей и взрослых на земельном участке общества совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) «Кировское» дома № 154/2 по ул. Г. Кондратьева одобрили 287 сумчан. Авторы: Светлана Запара и Богдан Ковалев.

По проекту площадка, которую авторы назвали «Звездной», должна состоять из четырех зон: спортивно-гимнастической, детско-игровой, волейбольно-стритбольной и мини-футбольной. Каждую из них предлагается оборудовать соответствующим инвентарем, чтобы жильцам ближайших домов создать условия, способствующие формированию моды на здоровый активный отдых. В гимнастической зоне запланированы турники, брусья и лавка для качания пресса. В детской – рукоход, многофункциональный спорткомплекс (турники, стенки, кольца и пр.), лестница типа «Лиана», бревно для перехода, две песочницы, комплекс горок и качели. Волейбольно-стритбольная зона будет представлять собой песчаное поле с волейбольной сеткой. Поле для стритбола размером 15х10 м будет асфальтированным. Там же планируется установить баскетбольный щит. Поле для мини-футбола – это травяной газон размером 20х20 с разметкой, воротами и ограждением.

Будущая спортплощадка находится возле дубовой аллеи и, проложив там дорожки и поставив скамейки, родители смогут в тени деревьев наблюдать за игрой детей. Если все получится, как запланировали авторы проекта, еще один необустроенный участок превратится в место отдыха горожан.

Почти половину суммы проекта (200 тыс.) планируется потратить на спортивное и детское игровое оборудование. По 50 тыс. грн – на проектную документацию, ограждение территории, завоз гравия и песка. На землеустроительные работы – 30 тыс. грн. На скамейки в дубовой аллее – 20 тыс. грн.

5. Добровольная: 376 тысяч - на роллердром и сквер

Проект «Здоровая нация - сильная громада - богатая Украина» в районе ул. Добровольная набрал наибольшее количество сторонников - 742 голоса. Авторы: Надежда Отыч, Нина Вархуша и Олег Кучеренко.

После реализации данного проекта между детсадом № 34 и школой № 11 (в сквере между улицей 2-я Северная, переулком Веретеновским и отрезком улицы Юрия Липы, бывш. Полины Расковой) должна появиться зона для отдыха и занятия спортом, предназначенная для людей разных возрастов.

Планируется построить велосипедную площадку (роллердром) с возможностью зимой использовать ее в качестве катка. По периметру авторы проекта хотят высадить катальпы и калину, создав парковую зону отдыха с газонами, цветочными клумбами и асфальтированными дорожками. Из срезов старых тополей предлагается сделать столы для игры в шахматы и шашки (обойдется в 4 тыс. грн). Кроме того, проектом предусмотрены 20 скамеек и 12 тренажеров, на приобретение которых заложено 40 и 98 тыс. грн соответственно.

Авторы планируют реализацию проекта в течение нынешнего года, но с последующим доукомплектованием спортплощадок, беговых дорожек, оздоровительных фито-комплексов.

Изначально бюджет проекта был на 15 тыс. грн. скромнее. Но по рекомендации В.Шилова добавились не учтенные авторами расходы на доставку оборудования, строительно-монтажные работы, подготовительные и планировочные работы по благоустройству и технадзор за строительством. Еще пришлось увеличить сумму на асфальтовое покрытие с 90 тыс. грн до 108 тыс. грн.

6. Барановка: 358 тысяч - на озеро

Проект обустройства зоны отдыха возле озера (гидрокарьера) на ул.Седова со сметой в 358,2 тыс. грн был поддержан 701 голосом. Автор: Алла Прихожай.

Еще лет 10 назад в небольшом озерце можно было плавать и ловить рыбу, но сейчас оно представляет собой болото. Вместо болота с растущими вблизи детской площадки аварийными деревьями местные жители хотят видеть полноценную рекреационную зону – с очищенным водоемом, клумбами и эко-сооружениями, изготовленными из стволов спиленных деревьев (лавочки, столики, контактные скульптуры, детский инвентарь).

Изначально вокруг озера должен был появиться тротуар (дорожка 200х2 м), уличное освещение (два светильника на солнечных батареях), ограждение для детской площадки из спиленных веток, два контейнера для ПЭТ-бутылок. Однако чистка водоема поглотила почти всю стоимость проекта (300 тыс. грн), поэтому в остальном пришлось ограничиться огражденной детской площадкой, завозом песка, ликвидацией аварийных деревьев и установкой восьми скамеек и урн для мусора.

7. Анновка: 252 тысяч - на пляж

Проект создания зоны отдыха у водоема между улицами Солнечная и Анновская набрал 257 голосов. Автор: Надежда Линько.

Данная зона отдыха в отдаленном от центра месте рассчитана преимущественно на жителей Анновки, Веретеновки и Курского микрорайона. Свою задачу автор проекта видела в том, чтобы организовать пространство для комфортного пребывания всех категорий отдыхающих. А люди, пришедшие искупаться, смогли бы это сделать удобно и безопасно. Для этого водоем надо обследовать, очистить от мусора, а на прилегающей территории вырубить кустарник, сделать удобный вход в воду, оборудовав помост, завезти песок, поставить грибки-навесы от солнца, установить скамейки, кабинку для переодевания, урны, посадить деревья и огородить.

Самое дорогое в реализации проекта – очистка озера и выравнивание береговой линии (100 тыс. грн) и засыпка пляжа песком (50 тыс. грн).

Сначала смета проекта была 230 тыс. грн, но после рекомендации замдиректора департамента инфраструктуры Татьяны Калининской прибавились расходы на сметно-проектную документацию и с 5 до 7 тыс. грн возросла стоимость обследования и очистки дна озера.

Впоследствии, как оговорено в проекте, кроме обследования дна водоема, все остальные работы по поддержанию зоны отдыха в надлежащем санитарном состоянии жители готовы взять на себя.

8. Химик: почти 220 тысяч - на двор

Проект «Сказочный двор» стоимостью 219,6 тыс. грн, предусматривающий во дворе между домами № 34 и 36 по ул.Мира оборудование детской и спортивной площадок, поддержали 217 сумчан. Авторы: Татьяна Денисенко и Татьяна Гончаренко.

Двору больше 60 лет. За это время детская площадка превратилась в небезопасный объект. Жильцы решили обустроить одну площадку для детей, другую – для занятий спортом для подростков. Сначала хотели для удобства проезда с детскими колясками проложить тротуары, а для безопасности в ночное время установить фонари. На обустройство 509 кв.м тротуаров в проекте было заложено 150 тыс. грн – почти половина бюджета. На спортивную площадку с ограждением - 100 тыс. грн, на детскую (тоже с ограждением) – 60 тыс. грн. На освещение - 20 тыс. грн.

Однако от тротуаров пришлось отказаться. Бюджет подкорректировали в сторону закупки оборудования - качелей, каруселей, игрового комплекса «Малюк», лавочек и уличных тренажеров, которые в сумме обойдутся свыше 130 тыс. грн. Около 50 тыс. грн. придется отдать за монтаж, технадзор, проектно-сметную документацию с экспертизой.

9. Харьковская: 71 тысяча - на детскую площадку

Проект «Веселая детская страна» с бюджетом в 70917 грн, который будет реализовываться во дворе дома №25 по ул.Харьковская, поддержали 193 человека. Автор: Валентина Соболь.

По проекту огороженная заборчиком детская площадка должна включать две качели, горку и две скамейки. Изначально бюджет проекта составлял всего 29 тыс. грн, и площадка была рассчитана для малышей. Но после обсуждения планы расширились и смета возросла. Детская площадка стала называться «интер-атлетикс», пополнилась песочницей «Хатинка», игровым комплексом «Малюк», лестницей-мостиком и по цене превысила 70 тыс. грн.

10. Ильинская: 37,5 тысяч - на спортплощадку

Проект обустройства спортивной площадки во дворе дома №51 на ул. Ильинская, стоимостью 37,441 тыс. грн набрал 29 голосов. Автор: Евгения Богодушко.

Цель проекта – оздоровление подрастающего поколения. Спортивная площадка ориентирована на молодежь. По проекту там должны появиться тренажеры – жим от груди, на который в смете заложено 10,7 тыс. грн, жим ногами горизонтальный (6200 грн), маятник-твистер (5200 грн) и брусья (4000 грн). Всего у автора проекта получилось 26,1 тыс. грн. Но после коррекции Т.Калининской сумма возросла почти на 50 %. Пришлось добавить расходы на изготовление проектно-сметной документации, монтаж оборудования площадки и технадзор.

К сведению: Если поданный в 2016 году проект не прошел, его можно подавать в текущем. Срок подачи – 1-30 июня. Проекты-победители этого года будут реализовываться в 2018-ом. Объем средств общественного (партиципаторного) бюджета на 2017 год – 5 тыс. грн, 2018 – 6 тыс. грн, 2019 – 7 тыс. грн, 2020 – 8 тыс. грн.

Проекты подаются по единой обязательной для заполнения форме. Бланк формы и образец заполнения можно найти на сайте Сумского горсовета www.smr.gov.ua в разделе «Общественный (партиципаторный) бюджет г.Сумы».