Итоги одной реформы Прошло чуть более четырех лет с момента ликвидации монополии коммунальных БТИ на техническую инвентаризацию и регистрацию прав собственности на недвижимое имущество, которая существовала в Украине с 1927 года, а в нашем городе с 1944 года. Вполне логично было бы проанализировать успехи и недостатки проведенной реформы на примере нашего города.

Суть реформы состояла в создании рынков услуг технической инвентаризации, регистрации прав собственности и налоговой оценки недвижимости. На таких рынках должны были действовать множество лицензированных субъектов хозяйственной деятельности, конкуренция между которыми должна автоматически обеспечить снижение цен, повышение качества услуг и другие блага для граждан страны.

Причем, как и положено, реформа проводилась исключительно для удобства граждан, так как никаких экономических обоснований, прогнозирования последствий этого управленческого решения для территориальных громад и государства не проводилось. Главная задача - дерегуляция, а дальше все должно корректироваться по ходу жизни. Но, почему-то, уже четвертый год несмотря даже на предписание Антимонопольного комитета, Минрегионстрой не в состоянии урегулировать возникшие проблемы.

Да, действительно, сегодня на территории города действуют несколько десятков субъектов хозяйственной деятельности (в том числе иногородних) предоставляющих услуги технической инвентаризации. И любой житель города теоретически может выбрать инвентаризатора исходя из своих предпочтений. Только вот количества этих субъектов, работающих в городе, как и какого-либо перечня, реестра с контактными данными, местом расположения, ценовыми предложениями не существует. То есть жители нашего города, как и органы власти, не могут посредством всезнающего интернета или местных средств массовой информации ознакомиться со всеми предложениями услуг по технической инвентаризации и субъектами их предоставляющими, а соответственно и получить объективную информацию о ценах и качестве для оптимального выбора исполнителя работ.

Большей информацией обладают риэлторы и нотариусы, профессионально работающие на рынке недвижимости, но, как правило, они рекомендуют клиентам «свои» фирмы.

Крупные строительные организации еще в 2013 году получили лицензии на проведение технической инвентаризации и теперь не только проектируют и строят недвижимость, но и сами контролируют количество построенных и продаваемых квадратных (кубических) метров, изготавливая технические паспорта самостоятельно.

То есть реального открытого рынка услуг технической инвентаризации в нашем городе не существует. Вместо одной контролируемой государством монополии БТИ, созданы несколько частных монополий никем не контролируемых и никому неподотчетных. Какой либо аналитической, статистической информации о результатах работы частных инвентаризаторов в нашем городе не существует.

Говорить о создании условий для добросовестной конкуренции также не приходится. Для разных субъектов хозяйственной деятельности существуют разные системы налогообложения, разные подходы к уплате НДС. В условиях «минимизации» налоговой нагрузки, которую применяют все без исключения ФОП, запрета на проверки субъектов малого бизнеса, коррупции, никогда не выиграет тот, кто внедряет европейские стандарты, платит налоги, занимается обучением персонала, охраной труда и выполнением действующих нормативных актов.

Субъекты хозяйственной деятельности, получившие лицензии на проведение технической инвентаризации, являются на 90% бизнесменами, а не инженерами. Так как в условиях конкуренции большую часть своего время и энергии они вынуждены тратить на поиск заказов, на общение с распорядителями бюджетных средств, а не на улучшение качества технической инвентаризации, повышение своего профессионального мастерства.

Также в городе полностью отсутствует система контроля качества и достоверности технической инвентаризации. К примеру, если до реформирования Сумское городское БТИ выявляло ежегодно более тысячи случаев самовольного строительства, то за последние четыре года в органы местного самоуправления и государственную архитектурно-строительную инспекцию не поступило ни одного уведомления о выявленном самовольном строительстве от частных инвентаризаторов. А ведь технические паспорта являются одним из обязательных документов при регистрации прав собственности или признания этих прав судебными органами. Какая благодатная почва для расцвета коррупции в рассматриваемой отрасли.

С момента своего создания в 1944 году коммунальным предприятием «Сумское городское БТИ» было создано более 160 тыс. инвентаризационных дел, в которых хранятся оригиналы документов о собственности граждан и юридических лиц, чертежи земельных участков и строений, описывающих историю объектов недвижимости. Именно эти документы являются гарантией прав собственности для многих горожан, служат доказательной базой при разрешении «межевых», имущественных споров в суде.

Взрывы в жилых зданиях, другие возможные техногенные аварии подтвердили необходимость единого архива инвентаризационных дел, находящегося в распоряжении городского Совета, ведь при возникновении нештатных ситуаций информацию о собственниках, чертежи зданий необходимо получить за считанные часы.

В соответствии с требованиями Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимости, на каждый объект заводится и ведется только одно инвентаризационное дело. То есть вся информация о каких-либо изменениях объекта недвижимости в результате перепланировки, реконструкции, износа, капитальных ремонтов должна концентрироваться в одном инвентаризационном деле. Причем Инструкция категорически запрещает заводить на один объект недвижимости несколько параллельных дел.

Но за последние четыре года в архив БТИ от частных инвентаризаторов не поступило ни одного инвентарного дела. Более того, даже если инвентаризация коммунального имущества выполнялась за бюджетные деньги, никаких данных об изменениях объекта недвижимости в архив не передавалось.

Добавлю, что более половины требований Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации субъекты хозяйственной деятельности просто игнорируют. Это стало возможным потому, что в городе отсутствуют какие-либо органы государственной власти или местного самоуправления, взявшие на себя ответственность за проведение контроля качества и достоверности технической инвентаризации.

Главная задача технической инвентаризации всегда состояла в создании, систематизации, хранении информации об объектах недвижимости с целью организации учета жилой и нежилой недвижимости всех форм собственности, предоставлении накопленной информации уполномоченным органам власти для выполнения возложенных на них функций.

Отдельной, но органичной функцией технической инвентаризации всегда было выявление случаев самовольного строительства с последующей передачей такой информации в органы архитектурно-строительного контроля. Это позволяло избежать хаоса в градостроительной деятельности, ведь право собственности на самовольно построенные объекты оформить было невозможно без прохождения специальной процедуры узаконивания строительства.

Сегодня, после реформирования системы, такие функции технической инвентаризации как сбор, накопление и предоставление информации, учет недвижимого имущества города, выявление самовольного строительства полностью выхолощены.

Смысл технической инвентаризации свелся к одному - получению денег за изготовление технического паспорта, который клиент после совершение сделки тут же может выкинуть.

Если в 2013 году, когда только начали появляться частные фирмы, КП «Сумское городское БТИ» выполнило 3,7 тыс. инвентаризаций, получив доход 3,9 млн. грн. (из которых около 1,9 млн. было направлено на налоги и сборы). То уже в 2016 году коммунальное предприятие провело лишь 1,8 тыс. инвентаризаций, получив доход менее 2,4 млн. грн. Цены на услуги предприятие не меняло. То есть полученные средства за остальные 1,9 тыс. инвентаризаций, а это около 1,5 млн. грн., включая около 750 тыс. грн. налогов, ушли в тень.

Может в этих цифрах и спрятан ответ на вопрос, почему никто не предпринимает никаких мер к реализации требований Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации, выполнению делегированных полномочий по учету недвижимого имущества прописанных в Законе Украины «О местном самоуправлении».

В действительности все это организовать не сложно, было бы желание и воля. Во многих городах Украины (Львов, Тернополь, Ровно, Днепр, Кропивницкий и многих других) органы местного самоуправления путем принятия соответствующих решений организовали процесс учета недвижимого имущества территориальной громады, а некоторые ведут работы по созданию электронного архива и электронных реестров.

Может пора, и у нас в городе, навести порядок с учетом недвижимого имущества?

Борис Афанасьев, директор КП «Сумское городское БТИ» Сумского городского совета